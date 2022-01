Serie A: Il programma della 21° giornata, numeri e curiosità

Neanche il tempo di festeggiare la vittoria o leccarsi le ferite per la sconfitta che si rientra subito in campo il 9 gennaio. Certo per chi ha giocato e per chi giocherà. Sono già state rinviate Cagliari-Bologna, Udinese-Atalanta e Torino-Fiorentina. Il Tar del Lazio ha però accolto i ricorsi degli avvocati della Serie A quindi per queste squadre sono ricominciati gli allenamenti e si intravedono spiragli per giocare le le gare questo lunedi 10 gennaio. Il governo ha da poco ratificato la capienza ridotta degli stadi per un massimo di 5 mila i tifosi nelle gare del 16 e 23 gennaio, ennesimo provvedimento che strizza l’occhio ai no vax.. Anche questa seconda giornata di ritorno vede delle partite interessantissime e ricche di contenuti specialmente nella zona medio-alta della classifica

Adesso entriamo nel dettaglio delle partite che si disputeranno. La giornata inizia infatti alle 12:30 a Venezia, dove la squadra di Zanetti ospita un Milan rigenerato dalla vittoria strameritata contro la Roma per 3-1 dove non sono mancate le polemiche per l’arbitraggio di Chiffi, il quale è stato fermato dal designatore arbitrale per una giornata di campionato. Vedremo se ne seguiranno altri verso lo sfortunato direttore di gara, che però poco ha influito su una vittoria strameritata del Milan su una Roma troppo brutta per essere vera. Per i lagunari si tratta del debutto in Serie A nel 2022, visto che la partita con la Salernitana prevista per il 6 gennaio non è stata giocata. Rimane comunque un avversario molto ostico da affrontare in casa la squadra di Aramu e Busio, ne sanno qualcosa Roma e Juve. Vedremo come si svilupperà questa situazione anche in base ai nuovi protocolli della Lega Serie A.

Alle 14 e 30 un interessantissimo Empoli-Sassuolo metterà contro due allenatori italiani che stanno provando a trarre il meglio dai loro giocatori. Entrambi vengono da due pareggi, ma molto diversi tra loro. Se da una parte la squadra toscana si è vista rimontare nei minuti di recupero dalla Lazio di Sarri a Roma, il Sassuolo ha dovuto rincorrere il Genoa per larghi tratti della gara, sull’unico tiro in porta della squadra ligure, poi però pareggiata dal solito gol di Domenico Berardi, Una partita che si prospetta divertente e ricca di gol e che potrà misurare forse le ambizioni di questo Empoli, vicino 4 lunghezze dalle due squadre romane.

Alle 16 e 30 il Napoli torna al Diego Armando Maradona dopo l’ottimo pareggio in casa della Juventus, arrivato in condizioni di grande emergenza in tutti i reparti. Arriva in terra partenopea la Sampdoria di D’Aversa, che ha perso la prima giornata di ritorno contro un Cagliari disperato mattatore a Marassi. Un brutto debutto per la nuova presidenza targata Marco Lanna. Una sfida che denominatore comune la figura di Fabio Quagliarella, grande ex di turno insieme a Manolo Gabbiadini, entrambi tra le fila doriane.

Alle 18 e 30 abbiamo due scontri diretti. Se da una parte il derby ligure tra Genoa e Spezia rischia di essere un dentro fuori per la salvezza già i primi di gennaio, la Roma di Mourinho è chiamata a fare assolutamente meglio dopo la figuraccia rimediata a San Siro il giorno della befana. Anche in questa partita peseranno le assenze in casa Roma, senza gli squalificati Karsdorp e Mancini, ma forse con un Maitland-Niles in più sulla fascia, appena arrivato a Roma in prestito secco. Entrambe le squadre dovranno a tutti costi cercare la vittoria per non smettere di sognare un piazzamento europeo, in attesa comunque dei risultati della Viola di Vhalovic (e del neo-acquisto Piatek) che forse lunedì giocherà in casa del Torino di Ivan Juric. Tornando al derby ligure, Sheva tenterà a tutti i costi di strappare la prima vittoria in campionato della sua gestione, dopo due pareggi consecutivi contro avversari di livello. Lo Spezia di Thiago Motta(forse ancora per poco) vorrà provare ad allungare sulla penultima. Lo spareggio è servito.

La giornata di domenica finisce con due partite di diversa caratura. C’è l’Inter di Inzaghi, che deve vendicare il 3-1 subito all’andata contro la Lazio di Sarri, che viene dal pareggio rocambolesco con l’Empoli. Ricorderete le proteste dell’andata dei nerazzurri in merito al presunto comportamento antisportivo della Lazio in relazione al secondo gol della Lazio, arrivato in contropiede ma con un giocatore dell’Inter a terra. Diciamo che il clima è già bello caldo. Le squadre poi negli anni ci hanno abituato a partite ricche di gol. Lo spettacolo non dovrebbe mancare.

L’altra partita che chiude il programma domenicale è Verona-Salernitana, che sembra avere un finale già scritto. I ragazzi di Colantuono e del neo-presidente Iervolino, sembrano spacciati e non vedono luci di speranza. La rosa è da Serie B anche se il coraggio non è mai mancato. Gli arrivi sul mercato non ci sono stati, ma tanti tifosi gridano già al miracolo di vedere la loro squadra non fallita. La situazione è molto tesa e i 7 indisponibili per covid non la rendono più leggera. Il Verona dal canto suo vuole bissare la vittoria a La Spezia, con uno scatenato Caprari e un rientrante Barak pronti a continuare l’ottimo campionato degli scaligeri di Igor Tudor.

Anche questa giornata ci sarà da divertirsi.