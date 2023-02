Serie A: Il programma della 22° giornata, numeri e curiosità

Riuscirà il Milan a riscattare le ultime, opache prove? Il Napoli si prenderà la rivincita della sconfitta in Coppa Italia? Chi prevarrà nella sfida sempre molto sentita tra Juventus e Fiorentina? Sono alcune delle risposte che la ventiduesima giornata di campionato in programma tra venerdì 10 e lunedì 13 febbraio dovrà dare. Le sfide sono destinate a dare risposte di tutto rilievo sia in chiave d’alta classifica che in ottica salvezza. Si parte venerdì 10 alle 20.45 con la sfida del “Giuseppe Meazza” tra Milan e Torino. I rossoneri non assaporano l’emozione della vittoria da tre gare e vogliono riscattare la delusione per l’eliminazione patita dai granata in Coppa Italia. La squadra di Ivan Juric, dal canto suo, vuole dare continuità alla vittoria con l’Udinese per mantenere il settimo posto.

Sabato 11 alle 15 sono in programma tre incontri. Si comincia alle 15 con Empoli-Spezia con i toscani desiderosi di lasciarsi alle spalle lo stop di Roma e i liguri che vogliono tornare alla posta piena dopo tre giri a vuoto di fila in cui, peraltro, non sono mai riusciti a segnare. Alle 18 spazio alla sfida tutta giallorossa tra Lecce e Roma con i salentini in cerca di continuità dopo la vittoria di Cremona e i capitolini impegnati a proteggere il terzo posto dall’assalto della Lazio. Quest’ultima scende in campo alle 20.45 per affrontare un’Atalanta ultimamente in crisi di rendimento con un passo falso in Coppa Italia con l’Inter e uno stop a Sassuolo. Nutrito anche il panorama delle sfide di domenica 12.

Ad aprire la scena penserà alle 12.30 Udinese- Sassuolo con i friulani che non vincono da due gare e vogliono continuare a sentire profumo di buona classifica e gli emiliani in stato di grazia dopo le due infilzate a Milan e Atalanta. Alle 15 al “Dall’Ara” si affrontano Bologna e Monza, due compagini in buono stato di forma testimoniato dalla loro classifica. I rossoblù sono reduci da quattro turni utili consecutivi e due vittorie di fila, i brianzoli da otto turni senza subire sconfitte e da un pareggio colto in extremis contro la pericolante Sampdoria. Alle 18 va in scena allo “Juventus Stadium” la classicissima Juventus- Fiorentina, giunta all’atto numero 168. Nei precedenti 167 i bianconeri hanno sorriso per 79 volte, i viola per 35 mentre in 53 casi ha regnato il segno ics. La squadra di Massimiliano Allegri ha riscattato sul terreno della Salernitana il clamoroso cappaò interno con il Monza e cerca il bis, la Fiorentina è invece a caccia del riscatto dopo lo stop interno con il Bologna per cercare di tenersi lontano dal risucchio verso la zona pericolante.

Si chiuderà alle 20.45 con Napoli- Cremonese con i partenopei che vogliono lavare la delusione dell’eliminazione patita dai grigiorossi in Coppa Italia e questi ultimi in cerca di preziosi punti sicurezza. Il turno si completa lunedì 13 con due sfide a tutto interesse. Alle 18.30 al “Bentegodi” scendono in campo Verona e Salernitana con i gialloblù in una fase positiva documentata dai tre turni utili di fila e i campani che cercheranno di consegnare ai brutti ricordi l’amarezza per la sconfitta interna con la Juventus. Alle 20.45 va in scena l’ultimo atto del turno con la sfida al “Marassi” tra b I blucerchiati, la cui situazione societaria è molto difficile, sono reduci dall’amaro pareggio sul campo di un Monza su cui conducevano per 2-1 fino ai minuti di recupero, i nerazzurri, pur se a ben tredici punti dal Napoli capolista, vogliono continuare a credere nella rimonta e si portano in eredità due successi di fila di cui uno, per la seconda volta dopo quello di “Supercoppa” a Riad, contro i cugini del Milan.