Serie A: Il programma della 22° giornata, numeri e curiosità

Sabato si riparte. Non è concesso riposo e le squadre continuano a fare i conti con la situazione pandemica in Italia, perdendo di fatto pezzi, alle volte importanti nello scacchiere degli allenatori. La scorsa giornata ha visto risultati imprevisti e incredibili, come la Salernitana vincente a Verona e la rimonta bianconera a Roma, che vive un periodo bruttissimo per risultati, gioco, personalità. Ha visto però anche conferme, come per le prime 4 classificate: Inter, Milan, Napoli e Atalanta hanno vinto senza troppi intoppi contro le loro avversarie. Andiamo a scoprire allora come si presenterà il turno che inizierà il 15 gennaio e terminerà il 17. Comincia da questa settimana l’0bbligo dei 5 mila spettatori allo staio, valido fino al 31 gennaio.

Le partite del sabato

Sampdoria e Torino aprono la giornata 22 del nostro campionato. Al Ferraris una Samp uscita due volte perdente nel 2022 proverà a cercare punti contro un Toro in grande ascesa, specialmente dopo il 4-0 rifilato alla Fiorentina di Italiano, risultato che ha permesso all’ambizioso tecnico croato di portarsi a ridosso delle zone europee, avanzando quindi una candidatura importante. La Doria di D’Aversa, che aspetta qualche rinforzo dalla nuova presidenza, specialmente in difesa e a centrocampo, doveva continua a pesare l’assenza del talentuosissimo Damsgaard, reduce da un Europeo fantastico.

Alle 18 all’Arechi di Salerno va in scena una partita piuttosto aperta a qualsiasi soluzione, ma comunque pendente verso gli ospiti. Si affrontano infatti una Salernitana rinvigorita dalla nuova società targata Iervolino, business man nel settore hi-tech, contro una Lazio di Sarri che deve ancora vincere in campionato nel nuovo anno. La squadra granata, ovviamente rinvigorita dalla vittoria esterna contro il Verona grazie alla magia di Kastanos, ha salutato nelle ultime ore l’arrivo del nuovo direttore sportivo: Walter Sabatini, vecchio lupo di mare della Serie ed eccezionale scovatore di talenti per qualità prezzo. Ovviamente Sabatini è un ex fuori dal campo, avendo collaborato con Lotito per diversi anni portando giocatori come Lichsteiner e Kolarov. La Lazio, oltre a fare i conti con l’indice di liquidità, tanto odiato da Sarri, per quanto concerne il mercato(il mister chiede assolutamente rinforzi in tutti i reparti), deve anche lavorare sulla situazione Luis Alberto, il quale potrebbe andare via da Roma se qualche club si presentasse con 30 milioni di euro. Intanto el mago andaluso potrà comunque prendere parte a questa trasferta biancoceleste, da non sottovalutare.

Chiude il programma del 15 gennaio la sfida all’Allianz Stadium con la Juventus di Allegri, che viene da una settimana agrodolce tra la vittoria di Roma e la sconfitta di mercoledi in Supercoppa, patita contro l’Inter di Simone Inzaghi, al primo titolo con I nerazzurri. L’avversario, l’Udinese allenata da Cioffi, deve comunque far fronte a diverse emergenze tra il parco giocatori, ma può sicuramente contare sulle capacità di Beto e Molina, i giocatori più in forma della squadra friulana. Giocherà Dybala, che ha riposato mercoledi un tempo e mezzo e che guiderà i bianconeri di Torino alla caccia del quarto posto.

“Buona Domenica”

Sulle note della omonima canzone di Antonello Venditti apriamo il palinsesto che prevede 4 partite, tutte da vivere per diversi motivi di classifica e morale. Apre le danze all’ora di pranzo il Sassuolo contro il Verona, che vivono momenti diversi di forma. Da una parte gli emiliani, che vengono da una vittoria e un pareggio contro Empoli e Genoa, quest’ultimo rimasto molto stretto. Come ci hanno già abituati in questo campionato, i neroverdi si dimostrano quasi infallibili quando giocano contro squadre di alta classifica o di posizioni superiori rispetto alla loro, mentre faticano contro squadre al di sotto della loro posizione. Arriva un Verona sconfitto in casa contro la Salernitana, accendendo dunque speranze di lotta salvezza ai campani, ma che proverà a continuare il grande campionato che sta facendo con Tudor come guida tecnica. All’andata la squadra veronese era difatti allenata da Eusebio Di Francesco, poi giustamente esonerato dalla società di Setti.

Alle ore 15 è il turno dell’Empoli di Andreazzoli, che, di nuovo in casa, accoglierà questa volta il Venezia di Zanetti, alle prese con un periodo non proprio roseo, trovandosi attualmente in quartultima posizione, con il Cagliari che avanza dalle retrovie, Manca comunque una partita alla squadra della laguna, un vero e proprio scontro diretto a Salerno con la Salernitana. I toscani con 28 punti(4 in meno di Lazio e Roma..) sono chiamati a riscattare la manita emiliana rifilata dal Sassuolo, naturalmente in campo ci sarà Bajrami, ormai finalmente in pianta stabile tra i titolari del tecnico ex di Roma e Genoa. Il Venezia, dal canto suo, dopo aver giocato e perso in coppa Italia contro l’Atalanta, cerca assolutamente punti salvezza e in questo campionato non sono mancate trasferte dove sono arrivati punti importanti. Merito del tecnico che ha impresso alla squadra carattere, personalità e un gioco che non si adatta per forza agli avversari.

Alle 18 arriva la Roma, che ospiterà un ottimo Cagliari visto in queste due ultime giornate. Le vittorie a Genova con la Samp e in casa contro il certamente più quotato Bologna hanno portato il Cagliari a una manciata di punti dalla zona salvezza e hanno dato alla squadra sorrisi e sicurezza nei propri mezzi. La squadra giallorossa per riscattarsi da questo inizio infausto di 2022 dovrà spezzare il magic moment sardo. Lo dovrà fare però, la squadra di Mourinho, senza Cristante squalificato ma forse con i volti nuovi Maitland-Niles e Sergio Oliveira titolari, con il portoghese subito pronto alla prima partita con l’AS Roma. Alla squadra della capitale i tifosi chiedono una vittoria per cercare di puntare ad almeno un piazzamento in Europa League, che sarebbe un’ upgrade rispetto allo scorso anno, vista la settima posizione finale.

La sera ci riserva la partita più importante. Fari accesi puntati a Bergamo, dove l’Atalanta si scontrerà con l’Inter di Simone Inzaghi, neo-campione della Supercoppa italiana. Le due squadre occupano i posti più alti della classifica e già all’andata diedero spettacolo con un 2-2 finali estremamente ricco di emozioni, di giocate, di gol e rigori sbagliati. La Dea bergamasca, con una partita in meno, vincendo vedrebbe aumentare le sue probabilità di rimonta finale. Vincerle tute e vedere dove si arriverà, lo stesso pensiero di Pessina, intervistato di recente, che ha spiegato le ambizioni degli uomini del Gasp. Dall’altra parte l’Inter con una vittoria, non allontanerebbe una diretta concorrente champions-campionato, ma certificherebbe le sue reali ambizioni di vittoria finale. Lo show è garantito, entrambe le squadre hanno fame e voglia di vincere, partite e trofei.

Arriva il lunedi

Sono 3 le restanti gare che si giocheranno lunedì. Alle 18 e 30 due partite in contemporanea. Una di queste è al Dall’Ara di Bologna, dove la squadra di Mihajlovic cercherà di porre fine al buon momento del Napoli di Spalletti. I partenopei sempre senza un top per ruolo(Osimehn, Koulibaly e Zambo-Anguissa) devono affrontare questo periodo con la giusta mentalità, aspettando la fine della Coppa d’Africa che terrà indisponibili i suoi migliori giocatori. Ci sarà Insigne, per gli ultimi 6 mesi con la maglia del Napoli, che poi cambierà per vestire quella rossa del Toronto in Canada. La squadra felsinea invece, senza Barrow per gli stessi motivi dei due del Napoli, punterà sull’estro di Orsolini e Soriano e sui gol di Arnautovic, che tanto stanno mancando in questo periodo. Ma le prestazioni dell’austriaco si stanno dimostrando sempre più che all’altezza della situazione.

L’altra gara con il medesimo orario si gioca a San Siro, in un classico testa coda che vede Milan e Spezia. I rossoneri, che hanno iniziato benissimo l’anno vincendo agevolmente su Roma e Venezia, si preparano ad affrontare la squadra ligure, che ha vinto il derby regionale con il Genoa di Sheva(?) e che vede la classifica adesso con un pizzico di entusiasmo in più. Thiago Motta può dormire sogni sereni per qualche settimana. La squadra rossonera è chiamata a vincere anche in virtù dei risultati che arriveranno sabato e domenica, con le dirette concorrenti impegnate in sfide decisive.

A Firenze si chiude il programma di giornata. La Fiorentina di Vincenzo Italiano, dopo gli arrivi di Ikonè e Piatek per alzare il livello delle scelte della rosa viola, deve vincere obbligatoriamente contro il Genoa, che molto probabilmente cambierà ancora guida tecnica. Sembra ormai questione di ore l’esonero di Sheva dalla panchina gialloblù, in virtù dei pessimi risultati raggiunti finora, solo una vittoria in coppa italia. A sostituirlo sarà con molta probabilità Bruno Labbadia, ex giocatore di Bundesliga ed allenatore con ottimi risultati in Germania. Insieme all’allenatore arriverà con lo stesso grado di probabilità Nadien Amiri, gioiello del Bayer Leverkusen e vero e proprio colpo di mercato della nuova dirigenza genoana, che sembra fare sul serio dopo gli arrivi di Nefthi e Yeboah.