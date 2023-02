Serie A: Il programma della 23° giornata, numeri e curiosità

Napoli in cerca dell’allungo in vetta per incrementare un vantaggio già notevole. Alle sue spalle l’Inter è chiamata a respingere l’assalto di Roma, Atalanta e Milan. In programma tra venerdì 17 e lunedì 20 febbraio, la 23a giornata del massimo campionato offrirà nel suo menù anche due derby tutti da gustare, uno toscano tra Fiorentina ed Empoli e l’altro lombardo, per meglio dire milanese, tra Monza e Milan. Il turno sarà aperto dalla sfida in notturna di venerdì 17 febbraio alle 20.45 tra Sassuolo e Napoli. La compagine di Alessio Dionisi è reduce da quattro turni consecutivi che le hanno permesso di far respirare un po’ la classifica giungendo al quindicesimo posto, i partenopei, che hanno già la testa all’impegno europeo contro l’Eintracht Francoforte, cercheranno di archiviare positivamente la pratica con la possibile settima vittoria di fila. Osimhen e compagni non subiscono gol da centoottanta minuti.

Tre le sfide in calendario per sabato 18 febbraio. Alle ore 15 si giocherà Sampdoria -Bologna, alle 18 Milan Monza. Nel primo caso la contesa vede opposti i doriani, reduci da due pareggi confortanti con Monza e Inter e a caccia della salvezza, ai felsinei desiderosi di lasciarsi alle spalle quanto prima l’inatteso stop casalingo con il Monza che ha interrotto una serie utile di quattro turni. La squadra di Thiago Motta vuole continuare a sentire il profumo d’Europa. Monza – Milan è invece un derby d’alta quota in programma all’U Power. I sorprendenti brianzoli di Raffaele Palladino sono reduci da otto turni utili di fila e hanno l’occhio puntato verso la zona Europa, un traguardo che sarebbe per loro storico al primo campionato assoluto in serie A. I rossoneri arrivano con il morale a mille sia per il ritorno alla vittoria in campionato contro il Torino sia per l’acuto in Champions League al “Meazza” contro il Tottenham, in entrambi i casi per 1-0. Il senato maggiore del Monza, ovvero Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, gioca contro il proprio luccicante passato fatto di trionfi prestigiosi a livello europeo e mondiale con i rossoneri. Completa il panorama di sabato 18 la sfida delle 20.45 tra la vicecapolista Inter e l’Udinese. La squadra nerazzurro è impegnata a tenersi a distanza Roma, Atalanta e Milan che inseguono a tre punti e nell’impresa non semplicissima di cercare di tenere il Napoli nel campo visivo per giocarsi lo scudetto. I friulani inseguono una vittoria che manca loro da tre giornate per puntare alla zona buona della graduatoria.

Domenica 19 febbraio si comincia alle 12.30 con la sfida tra un’Atalanta che ha messo in cassaforte tre punti di buona levatura contro la Lazio e torna a pensare in grande e un Lecce in serie utile da due turni e buon tredicesimo con 24 punti. Alle 15 si disputeranno Fiorentina- Empoli e Salernitana – Lazio. Nel primo caso i gigliati sono reduci da due giri a vuoto con Bologna e Juventus ma anche dall’ottimo 4-0 inflitto in ”Conference league” ai portoghesi del Braga che ha ridato loro il sorriso. l’Empoli dal rocambolesco pareggio con lo Spezia ottenuto all’ultimo minuto grazie a Vignato. Nel secondo la Salernitana vedrà il debutto in panchina di Paulo Sousa, chiamato a sostituire il biesonerato (lo era già stato una prima volta ma poi era stato reintegrato) Davide Nicola. I campani, reduci da due dispiaceri con Juventus (0-3) ed Hellas Verona (0-1) che li hanno lasciati nella zona a rischio, accolgono una squadra biancazzurra intenzionata a ricomporre i cocci dopo lo stop casalingo con l’Atalanta e a tenere il passo delle prime della classe. I biancazzurri arrivano però rinfrancati nel morale per la vittoria nella sfida di andata della “Conference league” per 1-0 contro i rumeni del Cluj Napoca.

Alle 18 sfida tutta in bianconero all’”Alberto Picco” tra Spezia e Juventus. I liguri hanno confermato in panchina Luca Gotti che era stato dato a rischio dopo il pareggio di Empoli, gli uomini di Massimiliano Allegri sono in cerca del tris dopo le poste piene sottratte a Salernitana e Fiorentina per rilanciarsi in graduatoria dopo la penalizzazione loro inflitta per via del discorso delle plusvalenze. Per loro sarà determinante anche lasciarsi alle spalle la mezza delusione per l’1-1 ottenuto a Torino in “Europa League” contro i francesi del Nantes. Alle 20.45 andrà invece in scena all’”Olimpico” Roma- Verona. La compagine di Josè Mourinho, reduce dal pareggio di Lecce, vuole ritrovare la strada dei tre punti anche per dimenticare la sconfitta di “Europa League” sul terreno degli austriaci del Salisburgo e cercare di seminare Milan e Atalanta andando all’assalto del secondo posto dell’Inter. I gialloblù cercano prezioso fieno da mettere in cascina in ottica salvezza con quello che sarebbe il loro quinto risultato utile di fila. La giornata di campionato si completerà con il posticipo di lunedì 20 febbraio alle 20.45 tra Torino e Cremonese. I granata, settimi con trenta punti, sono in cerca della vittoria che riscatti il cappaò subito dal Milan per restare nel salotto buono della graduatoria. I grigiorossi di Davide Ballardini, invece, sono assetati della prima vittoria stagionale per cercare una difficilissima scalata alla zona salvezza.