Serie A: Il programma della 23° giornata, numeri e curiosità

Questa sera prende il via la 23° giornata di Serie A con l’anticipo del Bentegodi tra Hellas Verona e Bologna. La squadra di Tudor non vince in Serie A contro il Bologna da aprile 2016, quando in panchina c’era Luigi Delneri(1-0 con gol di Samir). Sabato alle 15 si parte con Genoa-Udinese che hanno pareggiato cinque delle ultime otto sfide disputate in casa dei liguri in Serie A. Alle 18 al Penzo arriva la capolista Inter, Covid permettendo, sono infatti 14 le positività nel gruppo squadra del Venezia. La squadra di Zanetti ha vinto sei delle 25 partite di Serie A disputate contro l’Inter. In serata il primo big match, all’Olimpico c’è Lazio-Atalanta. La Lazio non batte l’Atalanta in casa dal gennaio di 5 anni fa quando la sfida terminò 2-1.

Domenica alle 12.30 la Fiorentina fa visita al Cagliari, i sardi cercheranno di uscire dalla zona retrocessione, ambizioni diverse per la Fiorentina, che cerca i tre punti per un posto nell’europa che conta. Alle 15 al Maradona il Napoli ospita la Salernitana, ancora imbattuto in Serie A, grazie a due pareggi (nella stagione 1947/48) e un successo nella gara d’andata. Derby ligure tra Spezia e Sampdoria, gli Aquilotti arrivano da un buon momento, mentre i blucerchiati hanno appena esonerato D’Aversa dopo i recenti risultati abbastanza deludenti. Torino-Sassuolo promette spettacolo tra due squadre che sognano in grande, c’è aria di Europa.

Alle 18 la Roma di Mourinho fa visita all’Empoli dell’ex Andreazzoli. La Roma è imbattuta da 11 gare di campionato contro l’Empoli (8V, 3N), l’ultimo successo dei toscani risale al febbraio 2007: 1-0 grazie alla rete di Nicola Pozzi al Castellani. Alle 20:45 luci a San Siro per la classica Milan-Juventus. Il Milan è rimasto imbattuto in tre delle ultime quattro sfide contro la Juventus in campionato (2V, 1N), tante volte quante nelle precedenti 17 gare contro i bianconeri (2V, 1N, 14P).

Il programma della 23° giornata di Serie A

21/01/2022 Venerdì 20.45 Hellas Verona-Bologna

22/01/2022 Sabato 15.00 Genoa-Udinese

22/01/2022 Sabato 18.00 Inter-Venezia

22/01/2022 Sabato 20.45 Lazio-Atalanta

23/01/2022 Domenica 12.30 Cagliari-Fiorentina

23/01/2022 Domenica 15.00 Napoli-Salernitana

23/01/2022 Domenica 15.00 Spezia-Sampdoria

23/01/2022 Domenica 15.00 Torino-Sassuolo

23/01/2022 Domenica 18.00 Empoli-Roma

23/01/2022 Domenica 20.45 Milan-Juventus