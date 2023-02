Serie A: Il programma della 24° giornata, numeri e curiosità

Si parte con la capolista Napoli impegnata a Empoli e si termina con il derby della Mole. Il 24o turno del massimo campionato è di quelli che offrono molta polpa. Sabato 25 febbraio alle 18 al “Castellani” di Empoli i toscani dodicesimi in classifica con 28 punti scendono in campo contro i partenopei più che mai re incontrastati del campionato a quota 62. La squadra di Paolo Zanetti è reduce da due pareggi con Spezia e Fiorentina e non ottiene una posta piena da quattro turni, Osimhen e compagni, reduci dall’ottima impresa di Coppa con un 2-0 rifilato in terra teutonica all’Eintracht Francoforte, vogliono inanellare quella che sarebbe l’ottava vittoria di fila e non subiscono reti da tre gare. Alle 20.45 il Lecce ospita allo stadio di via del Mare il Sassuolo in una sfida tra due piacevoli sorprese della stagione. I salentini di Marco Baroni arrivano caricati al massimo dalla clamorosa vittoria sul terreno dell’Atalanta per 2-1 e con una serie utile di tre turni che li ha portati al tredicesimo posto con 27 punti. Gli emiliani, invece, vogliono lasciarsi alle spalle lo stop casalingo contro il Napoli e rinforzare il bottino di ventiquattro punti con cui occupano per il momento il quindicesimo posto e tenersi lontani dalla zona pericolante.

Ad aprire la porta del programma di domenica 26 febbraio alle 12.30 vi è al “Dall’Ara” una classicissima del campionato, Bologna- Inter. Quella tra felsinei e nerazzurri sarà la sfida numero 151 e i precedenti parlano di 73 successi dei milanesi, 42 degli emiliani e 35 pareggi. La squadra di Thiago Motta, ottava con 32 punti, viene dalla vittoria contro la Sampdoria con cui ha riscattato la sconfitta casalinga con il Monza. La pattuglia di Simone Inzaghi, invece, ha alle spalle non soltanto quattro turni utili di fila ma la vittoria in “Champions League” al “Meazza” contro il Porto per 1-0. Obiettivo di Lautaro Martinez e compagni, più che cercare l’assalto al lanciatissimo Napoli da cui distano quindici lunghezze, è conservare il secondo posto. Alle 15, all’”Arechi”, va in scena la sfida Salernitana- Monza. I granata di Paolo Sousa, subentrato di recente all’esonerato Davide Nicola, hanno un ruolino di marcia noir fatto di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare e non segnano da tre turni. La loro speranza è di incrementare il bottino di 21 punti che li colloca al sedicesimo posto e non li pone in una situazione di tranquillità. Il Monza di Raffale Palladino vuole invece mandare al macero la sconfitta interna con il Milan che ha interrotto ben otto turni di imbattibilità e irrobustire il loro già buon bottino di 29 punti con cui si trovano all’undicesimo posto. Alle 18 alla “Dacia Arena” si disputa Udinese- Spezia, sfida tutta bianconera. I friulani di Andrea Sottil sono decimi con 30 punti ma hanno accumulato un punto soltanto nelle ultime tre gare, peggio ancora va ai liguri che, quartultimi con 19 punti, hanno ottenuto soltanto un pareggio nelle ultime sei partite. La squadra del Golfo dei Poeti, per cercare di agguantare la salvezza, si è affidata alle cure tecniche dell’ex Spal e Cagliari Leonardo Semplici, subentrato questa settimana dopo l’interregno di Fabrizio Lorieri all’esonerato Luca Gotti.

Alle 20.45 il “Meazza” accenderà i riflettori su Milan- Atalanta. Rossoneri terzi con 44 punti insieme con la Roma e reduci da due vittorie per 1-0 con Torino e Monza, bergamaschi desiderosi di rinchiudere nella stanza del dimenticatoio il clamoroso passo interno contro il Lecce e di rinforzare la loro classifica rispetto agli attuali 41 punti che valgono il sesto posto. La squadra nerazzurra, in trasferta, sta dimostrando una buona resa dal momento che non subisce una sconfitta esterna da quattro partite. Lunedì 27 febbraio sarà caratterizzato dalla disputa di due gare. Alle 18.30 spazio al “Bentegodi” a Verona- Fiorentina, Gli scaligeri di Marco Zaffaroni hanno interrotto con la Roma una serie utile di quattro turni e contano di conservare un’imbattibilità interna che dura da quattro partite. Obiettivo dei gialloblù è innaffiare la piantina di una tranquilla salvezza con una classifica che, al momento, dice terzultimo posto con 17 punti. I viola, dal canto loro, vogliono riassaporare la gioia della posta piena dopo due passi falsi consecutivi con Bologna e Juventus e sono quattordicesimi con 25 punti. La squadra di Vincenzo Italiano arriverà con il vento in poppa per la qualificazione ottenuta agli ottavi di finale di “Conference League” grazie al 3-2 contro il Braga all’”Artemio Franchi” che fa il paio con il 4-0 con cui si è imposta in terra lusitana.

Alle 20.45 all’”Olimpico” sarà la volta di Lazio – Sampdoria. I biancazzurri di Maurizio Sarri, quinti a quota 42 vogliono dare l’assalto a Roma e Milan e sono in momento di beatitudine sia per la vittoria sul terreno della Salernitana con cui hanno riscattato il passo falso interno contro l’Atalanta, sia per l’avvenuta qualificazione agli ottavi di finale di “Conference League” grazie allo 0-0 sul terreno dei romeni del Cluj Napoca. Un risultato che li ha promossi in virtù dell’1-0 con cui hanno prevalso nella sfida d’andata all’”Olimpico”. I blucerchiati, la cui situazione di classifica è sempre più disperata con il penultimo posto con 11 punti, vogliono acciuffare tre punti che mancano loro da sette turni per continuare a sperare in una permanenza in massima serie sempre più ardua.

Martedì 28 febbraio alle 18.30, allo stadio “Giovanni Zini”, tira aria di rivincita per la Roma impegnata nella tana di quella Cremonese che l’ha clamorosamente estromessa dalla “Coppa Italia”. La squadra di Davide Ballardini ha l’amaro in bocca per essersi vista sfuggire di poco la prima vittoria stagionale a Torino ed è sempre fanalino di coda con 9 punti. I giallorossi di Josè Mourinho , terzi a quota 44, vogliono bissare la vittoria con il Verona e andare all’assalto dell’Inter seconda. Anche per loro gioie d’Europa in settimana grazie alla qualificazione agli ottavi di finale di “Conference League” con il 2-0 contro il Salisburgo all’”Olimpico” con cui hanno ribaltato lo 0-1 in terra austriaca. Chiusura in bellezza alle 20.45 con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Sarà, tra bianconeri e granata, la sfida numero 253 con 110 vittorie dei primi, 74 dei secondi e 69 segni ics. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce in campionato da tre vittorie con Salernitana, Fiorentina e Spezia nelle quali, peraltro, ha realizzato complessivamente sei reti senza subirne ma anche dalla marcia trionfale di “Europa League” con un 3-0 rifilato in terra transalpina ai francesi del Nantes con cui all’andata aveva pareggiato per 1-1. I bianconeri si proiettano così agli ottavi di finale della competizione. I granata hanno colto in extremis il pareggio sul campo amico contro la Cremonese e mancano all’appuntamento con la vittoria da due turni. A dividerle un solo punto, 32 per la vecchia signora, 31 per la squadra di Ivan Juric che valgono, rispettivamente, settimo e nono posto. Per chi ama le reminescenze storiche, il primo derby del capoluogo piemontese della storia ebbe luogo il 13 gennaio 1907 e vide la vittoria del Torino per 2-1.