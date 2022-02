Serie A: Il programma della 24° giornata, numeri e curiosità

Archiviati il mercato e la sosta per la nazionale, è tempo di serie A, con il 24 turno che si preannuncia molto scoppiettante, fra le partite spicca il derby di Milano, che può valere un pezzo di scudetto!

Si parte pero alle 15.00 con il primo anticipo della giornata, infatti all’olimpico si sfidano Roma e Genoa, partita che per i romanisti ha sempre un sapore speciale, visto che nella stagione 2016/2017 è coincisa con l’addio al calcio giocato di Francesco Totti. Giallorossi che arrivano dalla vittoria 2-4 nell’ultimo turno di campionato, e sono alla ricerca della 3 vittoria in fila (4 se contiamo anche la coppa). I rossoblù invece cercano disperati punti salvezza, e al terzo cambio di allenatore, vengono da un buon pareggio nell’ultimo turno, ma nella trasferta precedente hanno incassato 6 gol. Nelle precedenti sfide (109), la Roma ne ha vinte 49, il Genoa solo 34, mentre sono 26 i pareggi. Nelle ultime 15 gare la i giallorossi sono imbattuti e hanno totalizzato sempre nell’arco delle stesse gare 31 gol (2.1 media per incontro)

Sabato alle 18.00 è invece la volta del tanto atteso derby di Milano, dove con un Meazza che per l’occasione si è fatto nuovo(dopo le condizione che per via delle troppe partite disputatesi il campo era in condizioni non idonee). Giunto alla sua edizione numero 175, e con il pareggio che in casa dell’Inter manca dal 2017, il bilancio vede i nerazzurri a quota 68 vittorie, quelle dei rossoneri sono 56, mentre i pareggi 51! Alla memoria resta il derby del 9 febbraio 2020 quando il Milan in vanto per 0-2 si fece poi rimontare e perse 4-2. I rossoneri, sono la squadra con cui i neroazzurri hanno pareggiato di più (56), mentre al contrario, nessuna squadra ha battuto di più il diavolo (67), che ha subito contro i cugini 247 gol, mai nessuno gli ne ha fatti cosi tanti.

Alle 20.45 tocca a Fiorentina e Lazio, che dopo un mercato invernale abbastanza mosso per vari motivi si ritrovano a dover dare una svolta alla loro stagione. Sarà la prima volta per i viola senza il loro gioiellino Vlahovic, e vedremo se il tecnico viola Italiano riuscirà a confermare gli ottimi risultati visti fin qui, ma sopratutto la viola è chiamata a una risposta dopo il deludente 1-1 col Cagliari. Dall’altra parte vi è una Lazio che ancora non ha preso al 100% l’impronta del suo allenatore, e reduce da qualche prestazione sotto tono deve necessariamente trovare la quadra della situazione, lo scorso anno fini 2-0 per i padroni di casa. Nelle 145 sfide sono 43 le vittorie per la Fiorentina, 58 invece quelle dei bianco celesti, e i pareggi invece 44! La Lazio ha vinto sei delle ultime 8 ( 1-0 dell’andata incluso). L’ultima partita dove i biancocelesti non hanno preso gol risale alla stagione 2014/2015 in entrambe le gare disputate.

La domenica della 24 giornata si apre con l’anticipo delle 12.30 fra Atalanta e Cagliari, che vede il confronto numero 56. I padroni di casa reduci da un sodisfacente 0-0 nel turno precedente contro la Lazio vista la situazione con cui si sono presentati all’olimpico, ora cercano di ritorna a vincere, avendo recuperato qualche pedina fondamentale per lo scacchiere di GASP. Gli ospiti sono alla disperata ricerca di punti salvezza, che sembra molto difficile viste anche le ultime prestazioni offerte contro le big, ma la prestazione contro la fiorentina lascia qualche piccola speranza! Nei 55 pretendi il bilancio vede la dea vittoriosa per 24 volte, solo 19 per i sardi, mentre i pareggi sono 12. L’Atalanta nelle ultime 4 di campionato è sempre vinto subendo 3 gol e facendone nove.

Sempre domenica alle 15, va in scena la gara numero 16 fra Bologna ed Empoli. Separate da 2 punti, cercano entrambe di dimenticare entrambe le sconfitte della giornata precedente. I rossoblu vengono da 3 sconfitte di fila, che hanno un po ridimensionato le aspettative di tutti, anche se ce da dire che sono con una gara in meno rispetto agli avversari! Mentre i toscani arrivano da prestazioni abbastanza altalenanti, ma che comunque in trasferta vanno forti ( da segnalare le vittorie in casa della Juve e del Napoli, mentre un 3-3 in casa della Lazio). Nei confronti disputati fin qui i toscani sono avanti soltanto di una vittoria è infatti di 5-4 il conto delle stesse, mentre solo 6 i pareggi. Nelle ultime 8 di A è l’Empoli ad aver sempre vinto, dopo che nei primi 7 incontri di campionato era rimasto a secco.

Nello stesso orario, al Ferraris, Sampdoria e Sassuolo si affrontano, per la 18 volta. Divise da 9 punti in classifica, ma con situazioni ambientali totalmente differenti, entrambe cercheranno di strappare i 3 punti so d’oro, per i blucerchiati, levarsi dalla mischia per non retrocedere il prima possibile, col tecnico Gianpaolo che cerca il primo successo della sua seconda avventura, dopo la deludente sconfitta nel derby con lo Spezia per 1-0. I neroverdi, che erano partiti con le migliori aspettative, e nella continuità del progetto iniziato con De Zerbi e che Dionisi sta portando avanti, con qualche difficoltà, deve cercare di dimenticare il deludente 1-1 contro il Torino. Il Sassuolo è imbattuto nelle ultime 10 sfide, e in 6 ha mantenuto la porta inviolata.

Altro incontro delle 15, è quello del Penzo, fra Venezia e Napoli. Dopo aver sfiorato l’impresa con una squadra falcidiata tra covid e infortuni, al Meazza, la squadra di Zanetti, cerca la seconda vittoria contro una big (3-2 alla Roma),e sarebbero dei punti importanti per staccarsi dal terzultimo posto che è soltanto a +1. Il Napoli invece viene da vittoria nel derby per 4-1 e cercherà di approfittare del derby di Milano per staccare il Milan o avvicinare l’Inter. Negli precedenti incontri (13) il Venezia ha vinto solo 2 volte mentre il club campano 5, 6 invece i pareggi. Negli ultimi sette incontri gli azzurri sono restati imbattuti, ma sei si giocavano fra il 1946 e il 1967, ultimo successo vento risale addirittura al 1942!

Primo anticipo della domenica alle 18.00 alla Dacia Arena si gioca Udinese Torino. Gli ospiti stanno andando molto bene in questa stagione, mentre i padroni di casa, dopo un buon inizio, hanno avuto un calo, anche se per ora non sembra esserci il rischio di trovarsi mischiati nella lotta per salvarsi. Nelle partite precedenti (73) i friulani ne hanno vinte 25, mentre i piemontesi 26, soltanto 22 i pareggi. Nelle ultime 10 sono i piemontesi sono imbattuti, nelle sfide più recente hanno sempre trovato la vittoria.

Secondo anticipo della giornata, è quello delle 20.45 che si disputa all’Alianz Stadium, dove in campo scendo Juventus e Verona. La squadra di Allegri, che si è rinforzata molto durante la sessione di mercato è chiamata a dara un segnale forte per la corsa alla champions visto che il 4 posto dista 1 punto. Il Verona che all’andata ha vinto 2-1 cerca di mettere pressione a Fiorentina e Lazio per inserirsi nella corsa all’europa. Nei precedenti (61) la squadra di casa ne ha vinti 33, mentre gli ospiti solo 12, sono 16 i pareggi. Verona che per è imbattuto negli ultimi 4 incontri e se non dovesse uscire imbattuta anche domenica, potrebbe essere la prima squadra dal 2013 (SAMPDORIA) a non perdere per 5 volte di fila contro i bianconeri.

Ultima sfida di giornata, è il posticipo del Lunedì alle 20.45 all’Arechi, è di scena Salenitana-Spezia. I padroni di casa dopo le tanto scosse vicende societarie ora cercano il miracola della salvezza, che dista 8 punti, ma con solo 3 vittorie sembra veramente un destino già segnato! Lo Spezia, che è stato più volte con l’allenatore in bilico, ora si ritrova a 25 punti e quasi salvo, anche se la matematica ancora non da certezze. I liguri hanno vinto tutti e 4 i precedenti incontri fra A e B, ma nei 5 precedenti aveva solo ottenuto un successo.