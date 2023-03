Serie A: Il programma della 25° giornata, numeri e curiosità

Partenza con i fuochi d’artificio con la sfida tra Napoli e Lazio, conclusione profumata di storia con Torino- Bologna. Tra i due affascinanti estremi temporali del 25° turno del campionato di serie A in programma tra venerdì 3 e lunedì 6 marzo vi è una serie di sfide altrettanto degne di interesse e in grado di dire molto per le rispettive classifiche. Venerdì 3 marzo alle 20.45 al “Diego Armando Maradona” sua maestà il Napoli riceverà la Lazio in una sfida che porta con sè una storia robustissima: i confronti all’ombra del Vesuvio tra le due compagini sono stati finora ben 66 e hanno fatto registrare 34 vittorie dei padroni di casa, 22 dei biancazzurri e dieci pareggi. Il Napoli, re del campionato con i suoi 65 punti e con diciotto di vantaggio sull’Inter seconda, è reduce da otto poste piene di fila e ha la porta inviolata da quattro gare, la Lazio, quarta a quota 45, viene da due vittorie consecutive nelle quali non ha subito reti. Sabato 4 marzo propone tre sfide di indubbia rilevanza. Si parte alle 15 all’U Power Stadium con Monza- Empoli. Undicesimi con ventinove punti, i biancorossi di Raffaele Palladino vogliono invertire il trend negativo che sta caratterizzando il loro rendimento da due turni a questa parte con gli stop con Milan (0-1) e Salernitana (0-3) e ritrovare la via del gol. I toscani non vedono ombra di posta piena da cinque gare e , tredicesimi a quota 28, vogliono tenersi lontani dalla zona pericolante.

Alle 18 si prosegue al “Gewiss Stadium” di Bergamo con Atalanta- Udinese. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono a caccia di una vittoria che faccia loro dimenticare il brutto ricordo del duplice stop con Lecce (1-2) e Milan (0-2) per rinforzare il bottino di 41 punti che valgono a oggi il sesto posto e respirare aria d’Europa. L’Udinese di Andrea Sottil, decima con 31, non raccoglie punti in trasferta da due gare di fila e vittorie da cinque. Alle 20.45 la giornata si chiuderà con una classicissima ovvero Fiorentina- Milan all'”Artemio Franchi”. I viola hanno ritrovato il sapore della vittoria che mancava da tre turni strapazzando il Verona al “Bentegodi” con un secco 3-0 e occupano il dodicesimo posto con 28 punti. I rossoneri di Stefano Pioli vogliono calare il tris dopo gli acuti con Monza e Atalanta nei quali la loro porta è rimasta immacolata, cercare di seminare i cugini dell’Inter che li appaiano in classifica e tenersi a debita distanza le capitoline Lazio e Roma. Tra Fiorentina e Milan nel capoluogo toscano vi sono 83 precedenti e il bilancio è di 32 vittorie viola, 26 rossonere e 25 segni ics.

Domenica 5 marzo offrirà quattro match tutti da gustare: lo sparo del via sarà dato dalla sfida del “Picco” tra Spezia e Hellas Verona delle 12.30. Lo scontro può rappresentare uno spartiacque per due squadre bisognose di portare acqua al mulino della tranquillità di classifica. Nello Spezia il tecnico Leonardo Semplici, che ha debuttato la scorsa settimana nella sfida in trasferta con l’Udinese al posto dell’esonerato Luca Gotti con un 2-2 è in cerca della prima vittoria. Diciasettesimi con 26 punti, i liguri non vedono materializzarsi la vittoria da sei gare. L’Hellas Verona staziona alla diciottesima piazza con 17 punti e viene da due giri a vuoto contro Roma e Fiorentina nei quali non è riuscito a segnare. Alle 15 si prosegue al “Luigi Ferraris” con un’altra sfida per rincorrere la sicurezza di classifica tra Sampdoria e Salernitana. I blucerchiati, a causa della vittoria della Cremonese contro la Roma, sono scivolati all’ultimo posto con soli undici punti e non intascano la post piena da sei gare. La Salernitana di Paulo Sousa arriva invece alla gara in terra genovese in piena fiducia dopo la ritrovata vittoria contro il Monza con un sonoro 3-0. L’obiettivo dei granata è di rinforzare il bottino di 24 punti che li vede al momento al quintultimo posto. Alle 18 spazio al “Meazza” alla sfida Inter- Lecce. Secondo di 47 punti, i nerazzurri saranno impegnati a cancellare dalla lavagna la brutta e fallimentare prestazione sul terreno del Bologna culminata nello 0-1 finale e a cercare di piantare in asso il Milan tenendosi al contempo alla larga Lazio e Roma. I salentini sono invece desiderosi di mandare al macero la sconfitta interna con il Sassuolo per 0-1 che ha interrotto una serie positiva di tre turni e vogliono portare altra polpa al loro quindicesimo posto fatto di ventisette punti.

Alle 20.45 la giornata si chiuderà in bellezza con la sfida clou tra Roma e Juventus all'”Olimpico”. Le sfide tra le due squadre in massima serie sono state complessivamente 180 e hanno visto 41 successi giallorossi, 87 bianconeri e 52 divisioni della posta. La Roma, sulla cui panchina non ci sarà lo squalificato “special one” Josè Mourinho espulso nella gara contro la Cremonese, vuole scrollarsi di dosso il funesto ricordo della sconfitta con i giallorossi di Davide Ballardini, la seconda della stagione dopo quella di “Coppa Italia” all'”Olimpico”. I capitolini stazionano al quinto posto con 44 punti in piena zona Europa. La Juventus, ancora alle prese con il discorso della penalizzazione subita rispetto al quale ha presentato un ricorso, vuole calare il pokerissimo essendo reduce da quattro vittorie di fila e respirare profumo di coppe europee rinforzando il suo settimo posto con 35 punti.

Lunedì 6 il venticinquesimo turno chiuderà il sipario con due gare. Alle 18.30 il Sassuolo ospiterà la Cremonese in una sfida che mette in palio preziosi punti in chiave salvezza, soprattutto per i grigiorossi. Quattordicesimo con 27 punti, il Sassuolo è reduce da una vittoria con il Lecce che ha scacciato i fantasmi della sconfitta interna con il Napoli e vuole proseguire sulla strada maestra. La Cremonese ha finalmente tolto la casellina dello zero dalle vittoria stagionali grazie al 2-1 allo “Zini” contro la Roma di cui si è confermata la bestia nera dopo lo sgambetto di Coppa. Ma, soprattutto, è scalata in moto ascensionale di una casellina in classifica lasciando nello scomodissimo ruolo di fanalino di coda la Sampdoria sulla quale ha un punto di vantaggio (12 contro 11). Alle 20.45 si chiude con la sfida al “Grande Torino” fra Torino e Bologna. I 154 incontri tra granata e felsinei parlano di 58 vittorie dei primi, 50 dei secondi e 46 pareggi. Sfida dall’aroma di Europa con il Torino nono a quota 31 e il Bologna ottavo a 35. La squadra di Ivan Juric è a secco di vittorie da tre gare e vuole rinchiudere nella stanza del dimenticatoio la sconfitta nel derby contro la Juventus per 2-4. Il Bologna è invece reduce da due acuti di fila con Sampdoria e Inter.