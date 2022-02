Serie A: Il programma della 25° giornata, numeri e curiosità

Il match da cerchiare in rosso e non perdersi in questa 25° giornata è sicuramente Napoli-Inter in programma sabato alle ore 18:00. L’Inter è rimasta imbattuta contro gli azzurri in otto degli ultimi 10 precedenti di Serie A, con tre pareggi e cinque successi nel parziale. Per i campani l’obiettivo è allontanare definitivamente la tendenza pericolosa degli ultimi mesi al Maradona.

L’altro match da non perdere è Atalanta-Juventus. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria contro il Verona per 2-0 e vuole continuare a stupire. L’Atalanta ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Juventus, già striscia record per i bergamaschi contro i bianconeri nella competizione.

Il Milan di Pioli ospita la Sampdoria alle ore 12:30. La squadra di Giampaolo è reduce dalla vittoria contro l’Inter per 1-2. Il Milan si trova attualmente in 3a posizione con 52 punti. La Roma dopo il pareggio 0-0 contro il Genoa cerca di tornare alla vittoria in trasferta contro il Sassuolo alle ore 18:00, mentre all’Olimpico arriva l’ex Sinisa in cerca di punti contro il “maestro” Sarri. Scontro salvezza in Genoa-Salernitana, sfida tra penultima e ultima, un match quasi sicuramente da dentro o fuori.

Il programma della 25° giornata di Serie A

Lazio – Bologna (12/02/2022 ore 15:00)

Napoli – Inter (12/02/2022 ore 18:00)

Torino – Venezia (12/02/2022 ore 20:45)

Atalanta – Juventus (13/02/2022 ore 20:45)

Empoli – Cagliari (13/02/2022 ore 15:00)

Genoa – Salernitana (13/02/2022 ore 15:00)

Milan – Sampdoria (13/02/2022 ore 12:30)

Sassuolo – Roma (13/02/2022 ore 18:00)

Verona – Udinese (13/02/2022 ore 15:00)

Spezia – Fiorentina (14/02/2022 ore 20:45)