Serie A: Il programma della 26° giornata, numeri e curiosità

Avvio al “Picco” di La Spezia, conclusione al “Meazza” di Milano. In programma tra venerdì 10 e lunedì 13 marzo, la 26a giornata del massimo campionato viaggerà tra questi due estremi. Parte una milanese, finisce l’altra milanese. Venerdì 10 marzo alle 20.45 va in scena Spezia- Inter. I liguri di Leonardo Semplici che mancano all’appuntamento con la vittoria da sette turni e, diciassettesimi con 21 punti, sono impegnati a difendere l’ultimo posto disponibile per la salvezza, I nerazzurri, freschi della vittoria con il Lecce con cui hanno riscattato la debacle di Bologna e secondi con cinquanta punti, perseguono due obiettivi: tenersi a debita distanza Lazio, Milan e Roma e prepararsi al meglio alla sfida di ritorno di “Champions” contro il Porto in cui partono con il vantaggio di 1-0 accumulato nel match casalingo.

Sabato 11 marzo si partirà alle 15 al “Castellani” con Empoli-Udinese. I toscani sono quattordicesimi con 28 punti e vogliono riassaporare la vittoria dopo due stop di fila, i friulani viaggiano un po’ più in alta quota al decimo posto con 32 e desiderano anch’essi riacciuffare i tre punti che mancano da sei giornate. Alle 18 spazio al ”Maradona” a Napoli- Atalanta con la trasferta vietata ai tifosi bergamaschi per disposizione del Prefetto di Napoli per motivi di sicurezza poi confermata dal Tar a cui gli orobici avevano fatto ricorso. Ormai praticamente imprendibile in vetta con i suoi 65 punti, il sodalizio di Luciano Spalletti vuole riprendere il suo cammino stellare interrotto con la sconfitta casalinga con la Lazio dopo otto vittorie di fila, gli orobici, che hanno raccolto un punto nelle ultime tre giornate e sono sesti con 42 punti, vogliono raccogliere la posta piena per continuare a coltivare ambizioni europee. Alle 20.45 la giornata di sabato si chiuderà con una sempre avvincente sfida tra Bologna e Lazio al “Dall’Ara”. I rossoblù di Thiago Motta sono inciampati con il Torino dopo due vittorie di fila e, ottavi con trentacinque punti, coltivano il desiderio di prendersi un posto sul treno che porta alle coppe europee. I biancocelesti, invece, terzi a quota 48, vogliono tenere nel campo visivo l’Inter, bissare la vittoria di Napoli e riscattare il cappaò interno in “Conference League” per 1-2 contro gli olandesi dell’Az 67.

Domenica 12 marzo si comincia alle 12.30 con l’incontro tra Lecce e Torino. Salentini quindicesimi con ventisette punti e impegnati a mettere in cassaforte la salvezza. Alla squadra di Marco Baroni la vittoria manca da due turni. Nono a quota 34, il Torino ha conquistato con il Bologna la vittoria che non gustava da tre giornate e si è rimesso in corsa per un posto in Europa. Alle 15 va in scena allo “Zini“ di Cremona quello che è un anticipo della semifinale di Coppa Italia tra Cremonese e Fiorentina. I grigiorossi sono inciampati a Sassuolo e non hanno così dato continuità alla clamorosa vittoria contro la Roma rimanendo impantanati all’ultimo posto con 12 punti in coabitazione con la Sampdoria. I gigliati, invece, dodicesimi con trentuno, sono in un buon momento sia per la duplice vittoria con Verona e Milan che per l’affermazione casalinga in “Conference League” per 1-0 contro il Sivasspor, Sempre alle 15, al “Bentegodi”, si sfidano Verona e Monza. A secco di reti all’attivo da tre giornate, gli scaligeri sono diciottesimi con diciotto punti e vogliono tenere nel mirino lo Spezia in ottica salvezza. Il Monza è invece in un momento di fiducia venendo dalla vittoria casalinga con l’Empoli che gli ha permesso di lasciarsi alle spalle gli stop con Milan e Salernitana e di portarsi all’undicesimo posto con 32 punti, ottimo risultato per una squadra in massima serie per la prima volta nella sua storia.

Alle 18 spazio a Roma- Sassuolo con i giallorossi che hanno il morale alto sia per la vittoria contro la Juventus sia per l’affermazione di “Europa League” per 2-0 contro gli spagnoli della Real Sociedad e, quarti con 47 punti insieme con il Milan, non vogliono perdere terreno da Inter e Lazio. I neroverdi di Alessio Dionisi sono freschi di due vittorie con Lecce e Cremonese che li hanno portati al tredicesimo posto con 30 punti e vedono la loro salvezza sempre più al sicuro. Alle 20.45, in attesa di conoscere che ne sarà della sua penalizzazione, la Juventus, settima con 35 punti e reduce dalla vittoria di “Europa League” con il Friburgo, riceve una Sampdoria in netta crisi che, ultima con dodici punti con la Cremonese, non vede la posta piena da ben nove gare. Per i blucerchiati la strada verso la salvezza si fa sempre più impervia e si aggiunge a ciò una totale incertezza per quanto riguarda il futuro assetto della società. Fresco del passaggio del turno in “Champions League” con il Tottenham con uno 0-0 in terra londinese che gli ha consentito di qualificarsi dopo l’1-0 a favore dell’andata, il Milan , quinto con 47 punti, riceve la Salernitana. I granata di Paulo Sousa sono sedicesimi a quota 25 e vogliono mettere fieno in cascina in ottica salvezza.