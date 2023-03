Serie A: Il programma della 28° giornata, numeri e curiosità

Partenza con il derby lombardo Cremonese- Atalanta, conclusione con Sassuolo- Torino. Dopo la pausa dovuta agli impegni della nazionale per le qualificazioni europee, la Serie A riprende fiato per celebrare , tra sabato 1 e lunedì 3 aprile, la sua ventottesima giornata. Sfide che si fanno sempre più ricche di significato in chiave di classifica sia per chi pensa in grande sia per chi aspira a mettersi al sicuro. Si parte sabato primo aprile con tre appuntamenti. Alle 15 allo “Zini” scendono in campo Cremonese e Atalanta in un derby che può dire molto a entrambe. I grigiorossi, nell’anno del loro centoventesimo anniversario di attività, vorrebbero veleggiare verso la salvezza ma sono ultimi con tredici punti e non possono più steccare. I bergamaschi sono ritornati alla vittoria dopo quattro turni grazie al successo con l’Empoli e, sesti a quota 45, sognano un posto in Europa. Alle 18 al “Meazza” va in scena uno dei piatti forti della giornata, Inter- Fiorentina. Il bilancio dei precedenti è di quarantaquattro vittorie per i gigliati, settanta per i nerazzurri e 55 pareggi. La squadra di Simone Inzaghi ha messo sì in tasca il passaggio ai quarti di finale di “Champions” superando il Porto ma , in campionato, gira a vuoto da due turni per effetto degli stop con le due bianconere Spezia e Juventus. Un doppio passo falso che le è costato il secondo posto a beneficio della Lazio. La Fiorentina, invece, tra passaggio del turno in “Conference League” contro il Sivasspor e quattro vittorie di fila nelle quali ha peraltro subito soltanto una rete, viaggia a mille. Inter terza con cinquanta punti, gigliati noni con 37. La fine del primo blocco di gare sarà alle 20.45 con la sfida tra Juventus e Hellas Verona. Settimi con 41 punti e ancora in attesa di conoscere il verdetto sull’eventuale restituzione dei 15 punti di penalizzazione per il discorso delle plusvalenze, i bianconeri sono reduci da due vittorie di fila e settimi con 41 punti con prospettive europee. I gialloblù, invece, brancolano nel buio al terzultimo posto con 19 punti a meno cinque dallo Spezia e con una vittoria che non si materializza da cinque gare.

Domenica 2 aprile si aprirà 12.30 con Bologna- Udinese. Al “Dall’Ara” arrivano due compagini in buona salute che, rispettivamente decima con 37 punti e ottava con 38, hanno la vista spalancata sulla zona europea. I felsinei non riescono ad acciuffare la posta piena da tre turni, i friulani, invece, sono reduci da due buoni acuti con Empoli e Milan. Alle 15 sono previste due gare. La prima va in scena all’”U Power” tra Monza e Lazio. Tredicesimi a quota 34 punti, i brianzoli di Raffaele Palladino sono in serie utile da tre turni e mirano a macinare ulteriori punti per mettere al sicuro la classifica con un timido pensiero anche alla zona europea. La squadra di Maurizio Sarri, invece, ha abbondantemente compensato la delusione per l’uscita di scena dalla “Conference League” per mano degli olandesi dell’Az 67 con la conquista del secondo posto con 52 punti a meno diciannove dal Napoli scalzando l’Inter. I biancocelesti sono reduci da cinque turni utili di fila di cui quattro sfociati in una posta piena. In contemporanea, al “Picco”, si svolgerà la sfida salvezza Spezia- Salernitana. I liguri vogliono lasciarsi alle spalle lo stop di Sassuolo e continuare a tenersi a distanza il Verona con i loro 24 punti. I campani sono messi leggermente meglio detenendo la sedicesima piazza a quota ventisette e vengono da quattro turni di buona vendemmia di cui gli ultimi tre con il segno ics.

Alle 18 all’”Olimpico” spazio a Roma- Sampdoria. I giallorossi di Josè Mourinho, che ha appena reso nota la sua permanenza a Trigoria anche per l’anno a venire, hanno quarantasette punti che valgono il quinto posto e vogliono lasciarsi alle spalle il doppio cappaò con Sassuolo e Lazio. Penultima con quindici punti, la Sampdoria scommette ancora sulla salvezza e si recherà in terra capitolina sull’onda dell’entusiasmo per la ritrovata vittoria contro il Verona al “Luigi Ferraris”. Alle 20.45 largo al clou della giornata al “Maradona” tra Napoli e Milan, gustosissimo anticipo della sfida di “Champions League” che le opporrà per il turno d’andata mercoledì 12 aprile alle 21 al “Meazza”. Partenopei ormai imprendibili con il primo posto con 71 punti e tre partite di fila (compresa quella di “Champions” contro l’Eintracht Francoforte) a porta inviolata, rossoneri in crisi di rendimento con un solo punto raccolto nelle ultime tre gare e al quarto posto a quota 48. Il bilancio dei precedenti in terra di Partenope è di ventisette vittorie per parte e 20 pareggi.

Due gli appuntamenti che chiuderanno il ventottesimo turno lunedì 3 aprile. Il primo vede misurarsi alle 18.30 al “Castellani” Empoli e Lecce, due squadre in cerca di punti sicurezza e riscatto. I toscani di Paolo Zanetti non assaporano la posta piena da otto gare e vengono da quattro sconfitte di fila. Il loro obiettivo è rafforzare i 28 punti che valgono il quattordicesimo posto. I salentini, dal canto loro, non solo hanno tirato il freno a mano da quattro turni a questa parte ma, per lo stesso numero di partite, non sono neppure riusciti a spingere la sfera nella porta avversaria. La compagine di Marco Baroni è quindicesima con 27 punti e anch’essa non si può dire del tutto al riparo da rischi. Alle 20.45 il Sassuolo riceve il Torino con l’obiettivo di mettersi in tasca quella che sarebbe la sua quinta vittoria di fila. Dodicesimi con 36 punti, gli emiliani sognano un posto in Europa. Situato un gradino più in su a quota 37 con l’undicesima piazza, il Torino vuole cancellare l’amarezza dello 0-4 patito al “Grande Torino” contro il Napoli.