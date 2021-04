Serie A: Il programma della 29° giornata, c’è il Derby della Mole

Il Sabato di Pasqua si scenderà in campo, dopo la sosta per le nazionali, per proseguire nell’ultima fase del campionato italiano di calcio e le squadre (decimate dalle defezioni fisiche rimediate con rappresentative dei loro paesi) si daranno battaglia per conseguire i risultati prefissati. Alle 12.30 Milan-Sampdoria aprirà la ventinovesima giornata di Serie A, i rossoneri non vogliono perdere ulteriore terreno per la lotta al tricolore mentre la Doria deve obbligatoriamente allontanarsi dalla zona pericolosa.

Alle 15 quasi tutte le squadre scendono in campo: Atalanta-Udinese sarà interessante ai fini tattici dove Gasperini ospiterà Gotti per vagliare nuove trame offensive e difensive. Benevento-Parma e Genoa-Fiorentina sono due match salvezza con due scontri diretti importantissimi, in cui nessuna delle quattro compagini si può permettere di lasciare punti fondamentali per strada; il Cagliari vuole prendersi i 3 punti alla Sardegna Arena contro l’Hellas Verona di Juric che si può ritenere tranquillo ed appagato.

Lazio-Spezia e Napoli-Crotone sono due gare da testa-coda dove i padroni di casa hanno l’obbligo di vittoria per non lasciarsi sfuggire il treno europeo mentre gli ospiti rischiano seriamente la retrocessione nella serie cadetta. Sassuolo-Roma è una gara da tripla per diversi motivi e per i differenti stati di forma delle due squadre, sia De Zerbi che Fonseca purtroppo hanno defezioni importanti a causa della Pausa delle nazionali.

Alle 18 andrà in scena il derby della Mole: Torino-Juventus. Saturday Night al Dall’Ara di Bologna tra i felsinei e l’Inter di Conte ormai in fuga per la vittoria finale.