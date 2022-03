Serie A: Il programma della 29° giornata, numeri e curiosità

Dopo la tre giorni di Coppa che ha visto le nostre squadre impegnate, torna la Serie A con la 29° giornata. Si parte sabato alle 15:00 dove all’Arechi la Salernitana ospita il Sassuolo in una delle ultime chiamate per restare in Serie A, alla stessa ora il Cagliari fa visita allo Spezia, che ha perso quattro partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A. Alle 18 al Ferrarsi di Genova va in scena il 3° incrocio stagionale tra Sampdoria e Juventus, dal 2015 non hanno mai pareggiato in Serie A, con due successi blucerchiati e 12 bianconeri. In serata il Milan riceve l’Empoli di Andreazzoli per migliorare il rendimento contro le squadre “piccole”: la squadra di Pioli infatti ha vinto solo due delle ultime sei partite giocate con squadre che iniziavano la giornata nella seconda metà della classifica.

Domenica lunch match al Franchi che promette spettacolo tra Fiorentina e Bologna, la squadra di Sinisa cercherà di sfatare il tabù che vede dal 2013/14 la Viola imbattuta contro il Bologna in Serie A. Alle 15 il Napoli di Spalletti fa visita al Verona di Tudor carichissima e desiderosa di riscattarsi dopo la beffa del Maradona contro il Milan, Hellas che invece è in striscia positiva da quattro giornate. Alle 18 l’Atalanta di Gasperini cerca i tre punti per continuare la rincorsa Champions contro un Genoa alla ricerca della prima vittoria dell’era Blessin, la Roma a Udinese vuole continuare il magic moment, giallorossi che hanno vinto 15 delle ultime 17 partite di Serie A contro l’Udinese, ottenendo 10 clean sheet.

Il posticipo delle 20:45 vede di fronte Torino e Inter, la squadra di Juric non vince da sei partite in campionato, l’Inter invece è uscita da un momento complicato grazie al successo sulla Salernitana per 5-0. Chiude la 29° giornata il Monday Night dell’Olimpico tra Lazio e Venezia. Nelle ultime 4 sfide contro i lagunari, i biancocelesti sono rimasti imbattuti ottenendo 3 vittorie e un pareggio.

Il programma completo della 29° giornata di Serie A

12.03. 15:00 Salernitana-Sassuolo

12.03. 15:00 Spezia-Cagliari

12.03. 18:00 Sampdoria-Juventus

12.03. 20:45 Milan-Empoli

13.03. 12:30 Fiorentina-Bologna

13.03. 15:00 Verona-Napoli

13.03. 18:00 Atalanta-Genoa

13.03. 18:00 Udinese-Roma

13.03. 20:45 Torino-Inter

14.03. 20:45 Lazio-Venezia