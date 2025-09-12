Serie A: Il programma della 2°giornata: numeri e curiosità

Il programma della terza giornata del campionato nostrano, la prima del mese di settembre, si apre sabato 13 con Cagliari-Parma, alle ore 15.00. I sardi sono reduci dalla sconfitta di misura, per di più giunta nel finale, contro il Napoli campione in carica e cercano il primo successo dell’anno contro il Parma. Gli emiliani, anche loro con un punto in classifica, vengono dal pareggio ottenuto in casa contro l’Atalanta, grazie alla rete di Cutrone, arrivata a cinque minuti dallo scadere, dopo il goal di Pasalic di pochi minuti prima. Alla Unipol Domus Arena va in scena così un match fra due squadre che, pur essendo solo la terza di campionato, sono già assetate di punti, in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

Si toccano quote di classifica decisamente più alte, almeno sulla carta, alle 18.00 con il Derby d’Italia tra Juventus e Inter. I bianconeri arrivano al big match a punteggio pieno e con una buona dose di entusiasmo, grazie alle due vittorie contro Parma e Genoa. Igor Tudor sembra aver ridato alla vecchia signora una certa solidità e convinzione, alla luce di un gioco non spettacolare e si gode l’ottimo avvio di stagione di Jonathan David e un Vlahovic riscoperto come uomo in più dalla panchina. Dall’altra parte un’Inter già al centro dei dibattiti e delle riflessioni dopo la brutta sconfitta subita in casa contro l’Udinese. Il ko incassato prima della sosta sembra aver riproposto le stesse problematiche dello scorso anno, soprattutto nella fase difensiva, insieme a una certa prevedibilità che si avverte nella manovra dei nerazzurri, complice forse un mercato che non ha saputo dare a Chivu quei profili in grado di cambiare volto alla squadra. All’Allianz Stadium, campo statisticamente ostico per l’Inter, i vice-campioni d’Italia e d’Europa sono chiamati a una prestazione d’orgoglio e a dir poco convincente, obbligati assolutamente a evitare la sconfitta, che sarebbe la seconda consecutiva e la terza in due partite e che potrebbe portare già a delle riflessioni in Via della Liberazione.

Alle 20:45 è il turno di Fiorentina-Napoli. Gli uomini di Stefano Pioli sono a quota due punti in classifica, dopo i due pareggi contro Cagliari e Torino, dove era lecito aspettarsi qualcosa in più. Per portare a casa la prima vittoria del campionato bisogna superare l’esame Napoli. Gli uomini di Conte, a punteggio pieno, sono reduci dalla sofferta vittoria interna contro il Cagliari che, seppur alla luce di un gioco non spumeggiante, ha confermato una volta per tutte che gli azzurri non hanno perso la fame delle vittorie. Al Franchi si prospetta una gara a dir poco interessante.

Venendo alla domenica, alle 12.30 va in scena Roma-Torino. Grazie alle due vittorie di misura su Bologna e Pisa, cresce l’entusiasmo in casa giallorossa, dove Gasperini, malgrado una campagna acquisti che non la ha proprio soddisfatto, sembra riuscire a trasmettere passo dopo passo le proprie idee e la propria mentalità. All’Olimpico arriva un Torino con un solo punto in classifica, ottenuto la scorsa giornata in casa contro la Fiorentina dopo la pesante sconfitta contro l’Inter all’esordio, nel mezzo di una forte spaccatura tra tifosi e Società.

Alle 15.00 è il turno di Atalanta-Lecce. In casa della Dea i due pareggi contro Pisa e Parma, due avversari sulla carta alla portata, hanno alimentato i dubbi che già aleggiavano sulla figura di Ivan Juric, se possa essere o meno il giusto erede di Gasperini e se il ciclo Atalanta possa veramente continuare o se invece è giunto al capolinea. Di fronte un Lecce con un solo punto in campionato, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Milan che a Bergamo cerca quella prestazione e quel risultato che potrebbe dare slancio nella fase iniziale della stagione. Alla stessa ora Pisa-Udinese. I toscani neopromossi hanno un punto in classifica, raccolto all’esordio contro l’Atalanta, a cui è seguito il ko contro la Roma, ma le due partite di avvio hanno messo in mostra una squadra ostica e difficile da affrontare, che nel prossimo impegno ospita un Udinese reduce da una euforica vittoria a San Siro contro l’Inter in rimonta, giunta al termine di una partita organizzata e giocata anche con personalità e che potrebbe dare agli uomini di Runjaic la spinta per una stagione più da protagonisti.

Alle 18.00 occhi puntati su Sassuolo-Lazio. Gli emiliani sono ancora a zero punto dopo i due ko rimediati contro Napoli e Cremonese e sono chiamati a portare a casa almeno un pareggio per provare a risalire la china e non mettere subito la stagione in salita. Al Mapei Stadium si presenta una Lazio che dopo il brutto avvio con la sconfitta in casa del Como ha trovato un po’ di serenità, in un momento difficile per le note vicende societarie, grazie alla vittoria per 4-0 in casa contro il Verona e che vuole scrollarsi di dosso l’etichetta di flop della Serie A, che molti le affidano nei pronostici. Alle 20.45 Milan-Bologna, nel revival dell’ultima finale di Coppa Italia. Dopo la disfatta in casa contro la Cremonese all’esordio, gli uomini di Allegri hanno trovato i 3 punti sul campo del Lecce, con una prestazione non brillante ma essenziale. Nella sfida contro il Bologna, reduce dal successo casalingo contro il Como, i rossoneri dovranno fare ancora a meno di Leao, tenuto ai box per precauzione e per non rischiare ricadute, in una sfida che da qualche anno a questa parte ha il sapore di scontro diretto per l’Europa.

Venendo al lunedì, alle 18.30 è in programma Verona-Cremonese, in un match che può essere determinante in chiave salvezza nella conta dei punti a fine stagione. Gli uomini di Nicola stanno vivendo un inizio di campionato al di sopra delle aspettative, con 6 punti in classifica dopo due giornate, grazie ai successi contro Milan e Sassuolo e al Bentegodi cercano la terza vittoria di fila per continuare a occupare le zone alte della classifica, almeno per le prime giornate. Per farlo dovranno avere la meglio di un Hellas Verona reduce dal poker subito all’Olimpico contro la Lazio. Il Monday Night è Como-Genoa. Gli uomini di Fabregas vogliono riscattare il Ko del Dallara e centrare il secondo successo casalingo contro un Genoa con un punto in classifica, reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus, ma che in questo inizio di stagione si conferma una squadra organizzata e da non sottovalutare.