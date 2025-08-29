Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Serie A: Il programma della 2°giornata: numeri e curiosità

Con la chiusura del calcio mercato ormai alle porte e i tentativi delle società di piazzare gli ultimi colpi, la Serie A scende in campo con la seconda giornata.

Ago 29, 20254 Lettura
STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il secondo turno di Serie A si apre venerdì 29 agosto alle 18.30 con il match tra Cremonese e Sassuolo, in una sfida fra neopromosse. I lombardi sono reduci dall’impresa di San Siro contro il Milan e non vogliono steccare alla prima di fronte al proprio pubblico. Per farlo dovranno avere la meglio di un Sassuolo reduce dalla sconfitta contro il Napoli all’esordio e privo dello squalificato Ismael Koné. Alle 20.45 va in scena la sfida tra Lecce e Milan al Via del Mare. I salentini vengono dal pareggio esterno a reti bianche al Marassi contro il Genoa e nella prima della stagione davanti al proprio pubblico ospitano subito una grande del nostro campionato: il Milan. I rossoneri sono chiamati a riscattare il ko inaspettato subito in casa contro la Cremonese, che ha riproposto le lacune difensive della scorsa stagione e una certa mancanza di fantasia in attacco. Per ottenere i primi tre punti del campionato, Massimiliano Allegri dovrà fare ancora a meno di Raphael Leao, nella speranza che gli ultimi giorni di mercato regalino al tecnico toscano un attaccante.

Venendo al sabato, alle 18.30 è in programma Bologna-Como. Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta di misura arrivata all’Olimpico contro la Roma e cercano i tre punti nella prima al Dallara, dove tra l’altro, se si guarda al finale del campionato scorso, vengono da quattro successi consecutivi senza subire goal. Di fronte un Como forte della vittoria alla prima di campionato in casa contro la Lazio, che a Bologna non vuole altro che i tre punti, per dare subito l’idea della propria forza e delle proprie ambizioni. In contemporanea anche Parma-Atalanta. Gli emiliani vengono dalla sconfitta per mano della Juventus all’Allianz Stadium, alla luce di una gara che ha visto un predominio abbastanza netto dei bianconeri e cercano i primi punti della stagione in una sfida altrettanto complessa, contro l’Atalanta di Juric, reduce dal pareggio casalingo contro il Pisa.

Alle 20.45 il Napoli di Antonio Conte fa il suo esordio stagionale al Maradona contro il Cagliari, in una sfida che evoca il dolce ricordo della vittoria scudetto dello scorso maggio. Stavolta però le due compagni si affrontano quasi ai nastri di partenza, con gli azzurri che nella vittoria contro il Sassuolo a Reggio Emilia hanno dimostrato di non aver perso la sete di vittoria e di poter fare a meno, almeno per ora, di Romelu Lukaku. Di fronte arriva però un Cagliari motivato e reduce dal meritato pareggio agguantato in extremis contro la Fiorentina alla prima giornata. Alla stessa ora va in scena Pisa-Roma, in un match che vede due squadre entrambe sotto una nuova guida tecnica. Gli uomini di Gilardino, neopromossi in Serie A, si presentano all’esordio in casa sulla scia dell’entusiasmo per l’ottimo pareggio strappato sul campo dell’Atalanta e guardano con moderata fiducia alla sfida contro la Roma di Gasperini, che è partita con il piede giusto grazie a una vittoria di misura contro il Bologna davanti al proprio pubblico.

Il programma della domenica si apre con Torino-Fiorentina. Entrambe le squadre cercano il riscatto dopo un avvio deludente, seppur in maniera diversa. I granata sono chiamati a tirar fuori una prestazione d’orgoglio dopo la sonora sconfitta per 5-0 rimedita contro l’Inter a San Siro, dove, aldilà di un paio di contropiedi nel primo tempo, non sono mai riusciti a impensierire Sommer. Servirà sicuramente tutt’altra intensità e tutt’altra concentrazione, che è sembrata mancare in almeno un paio di goal dell’Inter, per affrontare una Fiorentina reduce dal pareggio-beffa contro il Cagliari in terra sarda, ma che arriverà al match dell’Olimpico di Torino dopo le fatiche della sfida di ritorno dei Play-Off di Conference League. Alla stessa ora Genoa-Juventus. Gli uomini di Patrick Vieira, reduci dal pareggio casalingo contro il Lecce al termine di una partita che i rossoblù hanno condotto ma non dominato, hanno di fronte a sé subito un ostacolo di massimo livello, ospitando la Juventus di Tudor. I bianconeri vengono dalla vittoria netta contro il Parma in cui si è subito messo in mostra il nuovo acquisto Jonathan David, ma dovranno fare a meno dell’ex della sfida Cambiaso, squalificato per tre turni. Da un lato il Genoa che, sotto la guida di Vieira, a partire della scorsa stagione è la squadra che ha pareggiato di più nel nostro campionato dopo Venezia e Torino; dall’altro la Juventus ha vinto 9 dei 10 precedenti, con un solo pareggio negli ultimi 12 incontri.

Alle 20.45 è il turno di Udinese-Inter. I friulani vengono dal pareggio casalingo contro il Verona, che non ha lasciato troppo soddisfatto Runjaic e ed è chiamata subito a misurarsi con una big della nostra lega: l’Inter. I nerazzurri hanno esordito in pompa magna con una manita rifilata al Torino, dando una grande riposta dal punto di vista psicologico, dopo il brutto finale della scorsa stagione, mettendo in campo lo stesso bel gioco visto nelle precedenti annate. Per il match della Dacia Arena, Christian Chivu ritrova Calhanoglu in regia, con un ballottaggio a centrocampo tra Mkhitaryan e Sucic, protagonista di un’ottima prestazione contro i granata. Messo da parte l’entusiasmo per la grande partenza, i vice campioni d’Italia e d’Europa sono chiamati alla vittoria per non perdere il passo delle concorrenti. Stesso orario per Verona-Lazio. I veneti arrivano dal buon punto ottenuto sul campo dell’Udinese e cercano il risultato all’Olimpico contro la Lazio, reduce dal brutto ko di Como e apparsa senza idee di gioco e troppo brutta per ammissione dello stesso Maurizio Sarri. Se gli uomini di Paolo Zanetti possono approcciare alla sfida con una certa spensieratezza, avendo un punto in classifica, i biancocelesti necessitano di una vittoria per non alimentare un pessimismo già dilagante nel proprio ambiente.

0 Shares

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 2° giornata di Serie A

Ago 29, 2025

Inter travolgente all’esordio: 5-0 al Torino e primo squillo di Chivu

Ago 26, 2025

Le pagelle di Juventus-Parma: David esordio con gol, Yildiz incanta

Ago 25, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.