Serie A, il programma della 3° giornata: Inter-Napoli e Juve-Milan, è già tempo di big match

La Serie A entra nel vivo. Dopo appena 180 minuti di campionato, la terza giornata propone già sfide capaci di dare indicazioni importanti sulle gerarchie della nuova stagione. Il programma mette soprattutto in evidenza Inter-Napoli, sabato alle 18, e Juventus-Milan, domenica alle 20:45, ma attenzione anche a Roma-Atalanta, vero e proprio scontro diretto tra due delle squadre ancora a punteggio pieno.

Due big match e uno scontro al vertice

Il primo grande appuntamento arriverà sabato pomeriggio a San Siro con Inter-Napoli. I nerazzurri hanno iniziato con due vittorie, segnando cinque reti e subendone appena una. Il Napoli di Allegri, invece, arriva dalla sconfitta interna contro il Como e si trova già a tre lunghezze dal gruppo di testa.

Poche ore più tardi l’Olimpico ospiterà Roma-Atalanta. I giallorossi hanno avuto una partenza impressionante: otto gol realizzati, nessuno subito e un Malen già capocannoniere della squadra con cinque reti. L’Atalanta risponde con altrettanti sei punti e arriva nella Capitale con una tradizione recente favorevole: ha infatti vinto due delle ultime tre trasferte contro la Roma senza subire gol. Riflettori anche sull’incrocio di Gian Piero Gasperini contro il club guidato per nove stagioni.

Domenica sera sarà invece il momento di Juventus-Milan, altro confronto tra due squadre a punteggio pieno. I bianconeri hanno iniziato senza subire reti, mentre i rossoneri hanno conquistato sei punti contro Torino e Venezia. I numeri raccontano una rivalità lunghissima: 230 confronti ufficiali, con 89 vittorie della Juventus, 75 pareggi e 66 successi del Milan. Ma c’è soprattutto una statistica che accompagnerà la sfida: il Milan non segna alla Juventus in campionato da sei partite consecutive. L’ultimo gol rossonero porta la firma di Olivier Giroud e risale al maggio 2023.

Non ci saranno però soltanto i big match. La giornata si aprirà venerdì sera con Genoa-Como: i rossoblù sono ancora senza punti e senza gol, mentre il Como arriva a Marassi imbattuto e galvanizzato dal successo ottenuto sul campo del Napoli. Particolarmente delicata anche Fiorentina-Torino, confronto tra due squadre ferme a quota zero. L’avvio della Viola è stato molto complicato, con nessun gol segnato e sette subiti nelle prime due giornate, mentre i granata cercano una reazione dopo le sconfitte contro Milan e Sassuolo.

Domenica Parma-Monza metterà in palio i primi punti stagionali per entrambe, mentre il Frosinone, reduce dal netto 3-0 conquistato a Firenze, ospiterà un Venezia ancora alla ricerca del primo gol. Alle 18 toccherà a Bologna-Sassuolo: i rossoblù hanno perso entrambe le prime gare di misura, mentre i neroverdi hanno sbloccato la propria classifica battendo il Torino.

Il turno si completerà lunedì. Cagliari e Lecce, entrambe a tre punti, si affronteranno alle 18:30, mentre in serata Udinese-Lazio chiuderà la terza giornata. I biancocelesti arrivano in Friuli con sei punti, due vittorie per 1-0 e soprattutto nessun gol subito, mentre l’Udinese è ancora imbattuta e occupa le zone alte con quattro punti.

Il programma della 3ª giornata

Venerdì 4 settembre

20:45 Genoa-Como

Sabato 5 settembre

15:00 Fiorentina-Torino

18:00 Inter-Napoli

20:45 Roma-Atalanta

Domenica 6 settembre

15:00 Parma-Monza

15:00 Frosinone-Venezia

18:00 Bologna-Sassuolo

20:45 Juventus-Milan

Lunedì 7 settembre

18:30 Cagliari-Lecce

20:45 Udinese-Lazio