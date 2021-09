Serie A: Il programma della 3° giornata, occhi su Napoli-Juve e Milan-Lazio

Dopo la sosta delle Nazionali, torna la Serie A con la 3° giornata. Sabato il big match tra Napoli e Juventus, domenica un interessantissimo Milan-Lazio. Tutte le statistiche e le curiosità sulla terza giornata di campionato:

EMPOLI-VENEZIA

11/09/2021 15:00 – CARLO CASTELLANI

L’Empoli e il Venezia si sono affrontati solo nella stagione 1998/99 in Serie A TIM: in quella stagione i veneti hanno ottenuto un successo (3-2 al Penzo) e un pareggio (2-2 al Castellani). Tra Serie A TIM e Serie B l’Empoli ha perso solo una delle otto sfide casalinghe contro il Venezia (2-3 nel 2001): a completare il bilancio in Toscana tre successi interni e quattro pareggi. Dovesse vincere, l’Empoli eguaglierebbe le sue migliori partenze in un campionato di Serie A TIM: i toscani hanno ottenuto due successi nelle prime tre gare nel 1986/87 e nel 2002/03, entrambe stagioni in cui hanno ottenuto la salvezza.

NAPOLI-JUVENTUS

11/09/2021 18:00 – DIEGO ARMANDO MARADONA

Negli ultimi 16 confronti tra Napoli e Juventus in Serie A TIM solo una volta la gara è terminata in pareggio (1-1 nell’aprile 2017 nell’allora stadio San Paolo); il resto del bilancio è di cinque vittorie dei partenopei e 10 dei bianconeri. Il Napoli potrebbe vincere tutte le prime tre gare stagionali in due stagioni di fila in Serie A TIM per la seconda volta, dopo il biennio 2012/13 – 2013/14. La Juventus ha registrato un pareggio e una sconfitta in questo avvio di campionato: nelle precedenti 51 stagioni di Serie A TIM solo nel 2015/16 (1N, 2P) i bianconeri non avevano ottenuto alcuna vittoria nelle prime tre gare stagionali.

ATALANTA-FIORENTINA

11/09/2021 20:45 – GEWISS STADIUM

L’Atalanta ha vinto 30 delle 116 partite giocate contro la Fiorentina in Serie A TIM (37N, 49P): soltanto contro Lazio e Bologna (36), i bergamaschi hanno conquistato più successi. L’Atalanta ha vinto le ultime tre partite di Serie A TIM contro la Fiorentina; i nerazzurri non sono mai arrivati a quattro successi di fila contro i viola (tre anche nel 1942). Dusan Vlahovic è uno dei soli cinque giocatori ad aver trovato almeno 18 gol nel 2021 nei top-5 campionati europei assieme a Robert Lewandowski (29), Lionel Messi (23), André Silva (20),

Erling Haaland (20) e Kylian Mbappé (18); una delle sue sei marcature multiple nel massimo campionato è arrivata contro l’Atalanta, lo scorso aprile.

SAMPDORIA-INTER

12/09/2021 12:30 – LUIGI FERRARIS

L’Inter ha vinto sette delle ultime otto partite di Serie A TIM contro la Sampdoria: l’unica sconfitta è arrivata nella sfida più recente contro i blucerchiati al Ferraris (2-1 dello scorso gennaio). La Sampdoria potrebbe registrare almeno due successi casalinghi di fila contro l’Inter per la seconda volta in Serie A TIM, dopo le tre vittorie interne contro i nerazzurri tra il 1989 e il 1991. La Sampdoria ha raccolto un punto nelle prime due gare di questo campionato, senza però realizzare alcun gol. Nella sua storia in Serie A TIM, la squadra blucerchiata ha sempre segnato almeno una rete nelle prime tre partite stagionali. L’Inter ha sempre trovato il gol nelle ultime 21 partite di campionato; soltanto quattro volte i nerazzurri hanno fatto meglio nella loro storia in Serie A TIM: l’ultima nel 2009 (23 in quel caso). La prossima sarà la 200ª panchina di Simone Inzaghi in Serie A TIM (110 vittorie finora); solo Antonio Conte (136) ha vinto di più dopo lo stesso numero di gare tra gli allenatori nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

CAGLIARI-GENOA

12/09/2021 15:00 – UNIPOL DOMUS

Il Cagliari ha perso tutte le ultime tre partite contro il Genoa in campionato, sempre con il punteggio di 0-1: nelle precedenti 12 sfide di Serie A TIM contro i liguri, i sardi avevano mancato il gol solo una volta, ottenendo sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Il Genoa ha vinto l’ultima trasferta contro il Cagliari in campionato, il Grifone non ha mai

registrato due successi di fila fuori casa contro i sardi in Serie A TIM. Il Cagliari potrebbe rimanere senza successi nelle prime tre partite di campionato per due stagioni consecutive in Serie A TIM, per la prima volta dal biennio 2008/09 – 2009/10.

SPEZIA-UDINESE

12/09/2021 15:00 – ALBERTO PICCO

Un successo fuori casa per parte nei due precedenti tra Spezia e Udinese in Serie A TIM: vittoria per 2-0 dei liguri nel settembre 2020 alla Dacia Arena (loro primo successo nel massimo

campionato) e successo per 1-0 dei friulani al Picco lo scorso gennaio. Lo Spezia ha vinto soltanto una delle ultime 10 gare di campionato (5N, 4P): successo per 4-1, lo scorso maggio, contro il Torino al Picco. Tra le squadre attualmente in Serie A TIM, lo Spezia è quella che subisce gol da più turni consecutivi (18). Inoltre, i liguri hanno segnato nelle ultime sette partite di campionato, ma non sono mai arrivati a otto di fila nel massimo torneo.

TORINO-SALERNITANA

12/09/2021 15:00 – OLIMPICO GRANDE TORINO

Il Torino ha vinto entrambe le sfide contro la Salernitana in Serie A TIM, nella stagione 1947/48, con un punteggio complessivo di 11-2. La squadra campana è infatti quella contro cui i

piemontesi hanno segnato di più in media (5.5) nella loro storia in Serie A TIM. Il Torino potrebbe perdere le prime tre partite stagionali di Serie A TIM per la terza volta, dopo il

2002/03 e il 2020/21. La Salernitana potrebbe perdere le prime tre gare stagionali di Serie A TIM per la seconda volta su tre partecipazioni: è infatti già successo nel 1998/99.

MILAN-LAZIO

12/09/2021 18:00 – GIUSEPPE MEAZZA

La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più partite in Serie A TIM (67V, 59N, 30P) – inoltre i rossoneri hanno realizzato 247 gol contro i biancocelesti, solamente contro la Fiorentina (253) hanno fatto meglio nel massimo campionato. Il Milan ha perso soltanto una delle ultime 31 partite casalinghe contro la Lazio in Serie A TIM (19V, 11N); a partire dal 1990, solo contro il Torino i rossoneri non hanno subito alcuna sconfitta nel torneo (min. 20 sfide interne). Il Milan potrebbe vincere le prime tre partite in campionato per due stagioni di fila per la prima volta in Serie A TIM: i rossoneri iniziarono la passata stagione nel torneo con tre successi, sette gol fatti e nessuno subito. La Lazio ha segnato nove gol nelle prime due partite di questo campionato, record per i biancocelesti in Serie A TIM: con la terza partita i biancocelesti hanno realizzato al massimo nove reti nel 1934/35. Solo in due occasioni la Lazio ha vinto tutte le prime tre partite di un campionato di Serie A TIM: nel 1974/75 e nel 2012/13.

ROMA-SASSUOLO

12/09/2021 20:45 – OLIMPICO

Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in Serie A TIM, il Sassuolo è l’avversaria contro cui la Roma ha perso meno partite: soltanto una sconfitta in 16 sfide (8V, 7N). Il Sassuolo è la squadra contro la quale la Roma conta in percentuale più pareggi casalinghi in Serie A TIM: il 63% (5/8, minimo quattro sfide). La Roma potrebbe vincere almeno sei partite interne di fila, in tutte le competizioni, per la prima volta dal dicembre 2017 (sette in quel caso). In occasione di Roma-Sassuolo, José Mourinho collezionerà la sua panchina numero 1000 con i

club, considerando tutte le competizioni (637V, 205N, 157P).

BOLOGNA-HELLAS

13/09/2021 20:45 – RENATO DALL’ARA

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime sei sfide di Serie A TIM contro l’Hellas Verona (3V, 3N), mentre aveva perso tre delle precedenti sette contro i gialloblù nel torneo (3V, 1N). Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata nel 55% delle partite casalinghe contro l’Hellas Verona in Serie A TIM (12/22): tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa nel torneo ha fatto meglio solamente contro la Triestina (58%: 15/26). Eusebio Di Francesco non ha vinto alcuna delle ultime 18 partite da allenatore in Serie A TIM (5N,

13P): l’ultimo tecnico a fare peggio nel massimo torneo è stato Domenico Di Carlo nel 2018 (19).