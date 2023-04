Serie A: Il programma della 30° giornata, numeri e curiosità

Si comincia con una sfida salvezza e si finisce con una che potrebbe spalancare le porte all’Europa. La 30 a giornata del campionato di serie A decolla venerdì 14 aprile e atterra per la sua conclusione lunedì 17. Lo sparo del via sarà dato al “Giuseppe Zini” dove venerdì 14 aprile alle 18.30 si affrontano Cremonese ed Empoli. I grigiorossi di Davide Ballardini sono reduci dalla vittoria per 3-2 nella sfida salvezza contro la Sampdoria e, penultimi con sedici punti, restano ancora aggrappati alla matematica. Quattordicesimi a quota 32, i toscani di Paolo Zanetti vogliono confermare il buon momento documentato dalla vittoria per 2-0 al “Castellani” con il Lecce e dal pareggio al “Meazza” a reti bianche con il Milan. Alle 20.45 al “Picco” andrà in scena Spezia-Lazio. Liguri diciassettesimi con 26 punti e impegnati a tenersi a debita distanza l’Hellas Verona che hanno ora a quattro lunghezze ritrovando una vittoria assente da tre turni. Biancorossi secondi con 58 punti e sette turni utili di fila, di cui sei vittorie, alle spalle.

Sabato 15 aprile si comincia alle 15 con la sfida profumata di storia al “Renato Dall’Ara ” tra Bologna e Milan. I felsinei attraversano un ottimo momento con due vittorie di fila con Udinese e Atalanta nelle quali non hanno subito ombra di gol e in grado, con i loro 43 punti che valgono l’ottavo posto, di puntare all’Europa. I rossoneri hanno giocato al “Meazza” in Champions League lo stesso scherzo fatto loro al “Maradona” due settimane fa, imponendosi ancora per 1-0 dopo il clamoroso 4-0 in terra di Partenope. Quarta con 52 punti, la pattuglia di Stefano Pioli viaggia quindi a mille. I precedenti tra felsinei e milanesi sono in tutto 180 e hanno fatto registrare 51 vittorie dei primi, 85 dei secondi e 44 segni ics. Capolista ormai indiscusso con 74 punti, il Napoli di Luciano Spalletti vuole cancellare le scorie della seconda sconfitta con il Milan ricevendo alle 18 al “Maradona” l’Hellas Verona in corsa per la salvezza. I gialloblù di Marco Zaffaroni hanno ventidue punti e cercheranno di non perdere il contatto con lo Spezia quart’ultimo per sperare di ripresentarsi alla massima serie anche il prossimo campionato. Napoli desideroso di infilare il bis dopo la vittoria di Lecce e Verona di replicare la vittoria con il Sassuolo che ha interrotto un’astinenza da posta piena di sei turni. Alle 20.45 chiuderà la giornata Inter- Monza, praticamente un derby. I nerazzurri stanno evidenziato un rendimento a doppio volto: se in campionato hanno infatti ottenuto le ultime quattro giornate un punto soltanto viaggiando a media retrocessione, in Champions League invece si sono esaltati andando a espugnare il “De La Luz” di Lisbona con un 2-0 contro il Benfica. Quinta con 51 punti, la pattuglia di Simone Inzaghi vuole ristringere la mano alla vittoria in campionato. I brianzoli di Raffaele Palladino vogliono invece dimenticare il pareggio beffa contro l’Udinese per 2-2 con un rigore segnato dai friulani in pieno recupero e irrobustire con una vittoria mancante da quattro turni i 35 punti del loro tredicesimo posto.

Domenica 16 aprile l’ora di pranzo serve alle 12.30 al “Del Mare” il match salvezza tra Lecce e Sampdoria. Ambedue le compagini sono in forte crisi. I salentini sono sedicesimi con 27 punti e reduci da ben sei stop di fila, i doriani, invece, sono sempre più lontani dalla salvezza con il loro ultimo posto con 15 punti e la sconfitta casalinga per 2-3 contro una Cremonese contro cui erano chiamati a non steccare. Alle 15 al “Grande Torino” si disputerà Torino-Salernitana, sfida tutta in granata. Undicesima con 38 punti, la squadra di Ivan Juric vuole riscoprire la bellezza di vincere in casa dopo le due sconfitte di fila davanti al proprio pubblico con Napoli (0-4) e Roma (0-1). I campani, invece, vogliono guarire dalla pareggite che li attanaglia da ormai cinque turni e ritrovare una vittoria per migliorare il quindicesimo posto con 29 punti. Alle 18 largo a Sassuolo-Juventus. Gli emiliani vogliono rialzare la testa dopo lo stop contro l’Hellas Verona per 1-2 che ha interrotto una serie utile di cinque turni e , dodicesimi con 37 punti, fanno un pensierino all’Europa. La Juventus reduce da tre successi consecutivi in campionato e da quello in “Europa League” in casa per 1-0 contro i portoghesi dello Sporting Lisbona. E’ inoltre impegnata a ritrovare serenità rispetto alle vicissitudini giudiziarie che la stanno coinvolgendo. Alle 20.45 l'”Olimpico” spalanca le porte a Roma-Udinese. I giallorossi occupano il terzo posto con 53 punti, vengono da due vittorie e altrettante giornate a porta inviolata di fila e sognano in grande anche in chiave europea La sconfitta subita in “Europa League” in terra olandese dal Feyenoord per 0-1 appare rimediabilissima con la gara di ritorno. I friulani di Andrea Sottil occupano la decima piazza con 39 punti e vogliono rigustarsi la vittoria dopo il rocambolesco pareggio contro il Monza ottenuto in pieno recupero con un penalty trasformato da Beto.

Lunedì 17 aprile alle 20.45 all'”Artemio Franchi” si fronteggeranno per l’atto conclusivo Fiorentina e Atalanta. I viola in serie utile da sette turni occupano il nono posto con 41 punti e hanno sgretolato in “Europa League” i polacchi del Lech Poznan con un netto 4-1. I bergamaschi, invece, vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta casalinga per 0-2 contro il Bologna e movimentare il sesto posto in classifica con 48 punti.