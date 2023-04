Serie A: Il programma della 31° giornata, numeri e curiosità

Inizio a Verona, conclusione a Bergamo. La serie A si appresta a celebrare il suo 31° turno con molta, potenziale sostanza da regalare spalmata su quattro giorni. Venerdì 21 aprile alle 20.45 al “Marcantonio Bentegodi” si disputa Hellas Verona- Bologna. I gialloblù di mister Marco Zaffaroni sono terzultimi con 23 punti e hanno riavvicinato lo Spezia a tre lunghezze dopo il doppio turno utile con Sassuolo e Napoli rimettendo in discussione il discorso salvezza. I felsinei di Thiago Motta sono ottavi con 44 punti, non perdono da cinque turni e hanno sempre l’Europa nel mirino. I precedenti tra le due squadre sono 78 con 18 vittorie del Verona, 32 del Bologna e 27 segni ics.

Il menù di sabato 22 aprile prevede tre incontri. Si comincia alle 15 all’”Arechi” con Salernitana- Sassuolo. I granata soffrono di pareggite avendo accumulato sei divisioni della posta di fila e complessivamente non subiscono sconfitte da sette turni. Gli emiliani sono reduci dal colpaccio interno contro la Juventus e occupano il decimo posto con 40 punti che ha consentito loro di riscattare lo stop di Verona. Dieci i precedenti tra le due compagini con tre vittorie dei granata, sei dei neroverdi e un pareggio. Alle 18 va in scena un match di sapore storico all”Olimpico” tra Lazio e Torino , accomunate da diversi fattori incluso quello di avere avuto lo stesso presidente sia pure in anni differenti ovvero Gian Marco Calleri scomparso di recente. La squadra di Maurizio Sarri sta viaggiando a media stratosferica con il suo secondo posto con 61 punti ormai blindato e quattro poste piene consecutive con Roma, Monza, Juventus e Spezia in cui ha realizzato otto reti subendone una soltanto. Il Torino è undicesimo con 39 punti e viaggia al piccolo trotto avendo ottenuto nelle ultime quattro giornate soltanto tre punti. I precedenti a Roma sono 67 con 23 vittorie biancazzurre, 11 granata e 33 divisioni della posta. Chiude la giorrnata di sabato il derby tutto ligure tra Sampdoria e Spezia. Oltrechè la regione, i due sodalizi hanno in comune anche la ricerca di una tranquilla salvezza che per i doriani appare sempre più chimerica e per gli aquilotti ancora possibile. La Sampdoria ha rifiatato un po’ con il pareggio di Lecce riscattandosi da due passi falsi di fila con Roma e Cremonese ma occupa sempre l’ultimo posto con soli 16 punti. Lo Spezia è quartultimo con 26 ma, dopo lo 0-3 rimediato al “Picco” contro la Lazio, sente sempre più il fiato sul collo dell’Hellas Verona che lo tallona a soli tre punti. La squadra di Semplici non può quindi più consentirsi passi falsi. Cinque i precedenti con 3 vittorie spezzine, una doriana e un pareggio.

La giornata di domenica 23 aprile sarà caratterizzata da cinque incontri. Si comincia alle 12.30 al “Castellani” con Empoli- Inter. Quattordicesimi a quota 32, i toscani di Paolo Zanetti vogliono lasciarsi alle spalle la sconfitta contro la Cremonese e dare ossigeno alla tranqullità della loro classifica. I nerazzurri sono reduci dall’impresa di “Champions League” contro il Benfica dopo il pareggio per 3-3 al “Meazza” che, unito all’1-0 a favore colto allo stadio “De La Luz” , ha permesso loro di conquistare la semifinale della competizione dove affronteranno il derby con il Milan. In campionato, però, sono sesti con 51 punti e, negli ultimi cinque turni, hanno viaggiato a media retrocessione cogliendo un punto soltanto. Negli ultimi ventotto incontri l’Inter si è imposta per 22 volte, l’Empoli per tre una delle quali nella sfida d’andata di questo campionato al “Meazza”. Tre anche i pareggi. Alle 15 spazio all”U Power Stadium” a Monza- Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino scende in campo sulle ali dell’entusiasmo dopo la clamorosa affermazione al “Meazza” per 1-0 contro l’Inter che l’ha portata al tredicesimo posto con 38 punti. La Fiorentina è nona con 42 , non concede poste piene da otto gare e continua a essere impegnata anche su altri due fronti ovvero la “Conference League” e la “Coppa Italia”. Nel primo caso è reduce dalla qualificazione alle semifinali di “Conference League” contro i polacchi del Lech Poznan da cui ha perso per 3-2 a Firenze ma su cui ha avuto la meglio in virtù del 4-1 dell’andata. Nel secondo parte dal 2-0 a favore ottenuto contro la Cremonese nella semifinale.Undici i precedenti tra le due squadre con due successi del Monza, sette dei viola e due divisioni della posta. Alle 18 scendono in campo alla “Dacia Arena” Udinese e Cremonese. Dodicesimi con 39 punti, i friulani hanno ottenuto soltanto un punto nelle ultime tre uscite e peraltro in extremis contro il Monza subendo due cappaò della medesima entità (0-3) con Bologna e Roma. I grigiorossi occupano la penultima piazza con 19 punti ma hanno alle spalle due poste piene con Sampdoria ed Empoli e sperano ancora di agguantare la salvezza. Le nove gare tra i due sodalizi in massima serie vedono prevalere nettamente i pareggi con sei tacche. Due i successi dei friulani e uno quello dei grigiorossi.

Alle 18 al “Meazza” si affronteranno Milan e Lecce. Reduci dal passaggio alla semifinale di “Champions League” dopo l’1-1 contro il Napoli al “Maradona” con il derby con l’Inter in vista, i rossoneri di Stefano Pioli in campionato mancano però all’appuntamento con i tre punti da due turni. Maignan e compagni sono quarti con 53 punti. Sedicesimo a quota 28, il Lecce ha respirato leggermente con il pareggio interno contro la Sampdoria dopo sei sconfitte consecutive. Sedici i precedenti in serie A tra le due squadre con dodici vittorie rossonere, una sola dei salentini e tre segni ics. Alle 20.45 all’”Allianz Stadium” si disputa Juventus- Napoli. Settimi con 44 punti, i bianconeri si sono visti sospendere la penalizzazione di 15 punti nell’ultima sentenza emessa l’altro giorno sul caso plusvalenze. Tutto è stato.rimandato a un nuovo processo. La sentenza sul caso plusvalenze ha anche accolto i ricorsi presentati da Pavel Nedved, Paolo Garimberti ed Enrico Vellano rigettando invece quelli di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini. I bianconeri ripiombano così al terzo posto con 59 punti. Una notizia che regala loro il sorriso così come il passaggio del turno in “Europa League” grazie all’1-1 ottenuto sul terreno dello Sporting Lisbona. Ormai padrone del campionato con 75 punti e a pochi passi dal suo terzo titolo nazionale, il Napoli vuole cancellare l’amarezza per l’eliminazione dalla “Champions League” da parte del Milan. I confronti tra bianconeri e partenopei sono in tutto finora 154 e parlano di 70 successi bianconeri, 35 partenopei e 48 segni ics.

La chiusura del trentunesimo turno si avrà lunedì 24 aprile alle 20.45 al “Gewiss Stadium” con Atalanta- Roma. I bergamaschi non vincono da due turni e, settimi con quarantanove punti, cercano di insidiare il quinto posto dell’Inter da cui distano solo due lunghezze, i giallorossi sono reduci da tre acuti di fila in campionato con Sampdoria, Torino e Udinese e sono quarti a quota 56. Giungeranno alla sfida in terra bergamasca sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria di “Europa League” per 4-1 contro il Feyenoord dopo i tempi supplementari che ha regalato loro il passaggio alle semifinali della competizione.