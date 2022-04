Serie A: Il programma della 31° giornata, numeri e curiosità

Dopo quasi dieci giorni di stop e la delusione Mondiale, torna in campo la Serie A con la 31° giornata. Si parte sabato alle 15 con l’incontro tra Spezia e Venezia, padroni di casa favoriti rispetto agli avversari veneti reduci da quattro sconfitte consecutive, un record in negativo che non si verificava da tempo. Alle 18 Il Sassuolo fa visita alla Lazio dove si prospetta uno scontro scoppiettante: la sfida tra le due squadre è stata quella che ha visto più goal in Serie A. Alle 20:45 ultima chiamata per la Salernitana contro il Torino in chiave salvezza. Nei tre precedenti di Serie A contro il Torino, la Salernitana ha sempre perso.

Il programma domenicale si apre con il lunch match tra Fiorentina ed Empoli, derby toscano che mette in palio punti molto pesanti. Alle 15 sfida d’altissima quota tra Atalanta e Napoli, partita che sa di snodo decisivo: per gli azzurri in chiave scudetto, per i bergamaschi in chiave Champions League. In contemporanea il match salvezza della Dacia Arena tra Udinese e Cagliari: i friulani hanno vinto cinque delle ultime sette gare con il Cagliari. Alle 18:00 appuntamento al Ferraris di Genova per il match tra Sampdoria e Roma. Un campo dove i giallorossi faticano spesso a fare risultato, contro una Samp fresca della vittoriosa e importante trasferta di Venezia.

Il posticipo delle 20:45 è il big match di giornata tra Juventus e Inter, che mette in palio 3 punti pesantissimi in chiave scudetto e qualificazione Champions. L’Inter ha vinto solo una delle ultime 15 sfide in casa della Juventus, considerando tutte le competizioni. Lunedì si giocano due posticipi, il primo dei quali vede di fronte Verona e Genoa, chiude il menu della 31ª giornata la sfida tra la capolista Milan e il Bologna. I rossoneri hanno vinto 11 delle ultime 12 sfide di Serie A contro gli emiliani.

Questo il programma completo della 31° giornata di Serie A

02.04. 15:00 Spezia-Venezia

02.04. 18:00 Lazio-Sassuolo

02.04. 20:45 Salernitana-Torino

03.04. 12:30 Fiorentina-Empoli

03.04. 15:00 Atalanta-Napoli

03.04. 15:00 Udinese-Cagliari

03.04. 18:00 Sampdoria-Roma

03.04. 20:45 Juventus-Inter

04.04. 18:30 Verona-Genoa

04.04. 20:45 Milan-Bologna