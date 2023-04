Serie A: Il programma della 32° giornata, numeri e curiosità

Si parte con due anticipi venerdì 28 aprile e si termina con sei sfide domenica 30. Il campionato celebrerà in tre giorni la sua giornata numero 32. La partita inaugurale si vedrà fronteggiarsi venerdì alle 18.30 allo stadio “del Mare” Lecce e Udinese. Sedicesimi con ventotto punti e uno solo raccolto nelle ultime sette gare, i salentini cercano di distanziarsi dalla zona pericolante rinforzando il loro bottino di ventotto punti che valgono il quintultimo posto. I friulani sono noni a quota 42 e fanno ancora un pensierino all’Europa rinfrancati come sono dal rotondo 3-0 rifilato a domicilio alla Cremonese. Una vittoria che ha scacciato il brutto ruolino di marcia di due stop nelle ultime tre gare. Alle 20.45 sarà la volta di Spezia- Monza. Al “Picco” si presentano due compagini dalla situazione ben diversa. I bianconeri di Leonardo Semplici non assaporano la posta piena da sei gare e hanno ventisette punti che li collocano al quartultimo posto. Obiettivo di Nzola e compagni è tenere a distanza l’Hellas Verona che preme a un solo punto. Il Monza viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il doppio squillo di tromba con Inter e Fiorentina che lo ha portato al dodicesimo posto con 41 punti e una salvezza vicinissima al primo campionato in A della sua storia.

Tre le partite offerte dal menù di sabato 29 aprile. Subito dopo, alle 18, sarà la volta di una delle sfide clou della giornata all’”Olimpico” tra Roma e Milan. Appaiate a cinquantasei punti (quarti i rossoneri, quinti i giallorossi per differenza reti) le due compagini puntano a un posto in Champions. Una competizione dove peraltro la squadra di Stefano Pioli è in piena corsa per la vittoria e attende in semifinale l’Inter in un derby di prestigio. La Roma persegue anch’essa obiettivi europei avendo sulla sua strada in “Europa League” i tedeschi del Bayer Leverkusen dopo avere estromesso largamente gli olandesi del Feyenoord. La Roma è reduce in campionato da una brutta sconfitta con l’Atalanta che ha interrotto una serie scintillante di tre vittorie di fila. Il Milan è invece tornato contro il Lecce alla vittoria casalinga che gli mancava da due gare. I precedenti tra le due formazioni sono 174 con 45 vittorie giallorosse, 78 rossonere e 51 pareggi. Alle 20.45, al “Grande Torino”, spazio a Torino-Atalanta. Le due squadre sono state lo scorso turno le giustiziere delle romane, la prima con un 1-0 all’”Olimpico” contro la Lazio, la seconda con un 3-1 alla Roma sul campo amico e puntano a ripetersi. Torino undicesimo con 42 punti e qualche timido pensiero sulla zona Europa, Atalanta settima a cinquantadue e desiderosa di acciuffare un posto in “Champions League”.

Domenica 30 aprile a servire il pranzo, alle 12.30 , sarà Inter-Lazio al “Meazza”. Il big match ha alle sue spalle 158 edizioni con 65 affermazioni nerazzurre, 38 dei biancocelesti e 54 segni ics. Inter in corsa su tre fronti: campionato, dove vuole raggiungere la zona Champions, Champions League, dove se la vedrà in semifinale nel derby con il Milan e Coppa Italia in cui si è sbarazzato della Juventus superandola per 1-0 nella sfida di ritorno e aspetta . I nerazzurri sono tornati alla vittoria in campionato con un 3-0 all’Empoli dopo cinque turni, la Lazio è inciampata clamorosamente in casa contro il Torino. Cinquantaquattro punti per il sodalizio di Simone Inzaghi sesto, 61 per quello di Maurizio Sarri secondo. Profumo di punti salvezza nella partita delle 15 tra Cremonese e Hellas Verona allo “Zini”. I grigiorossi sono sempre più nel baratro con il penultimo posto con 19 punti. I gialloblù di Marco Zaffaroni sono reduci da tre turni utili di cui due vittorie e hanno rimesso in discussione il discorso salvezza stazionando a un solo punto dallo Spezia quartultimo: ventisei contro ventisette. In contemporanea, al “Mapei Stadium”, si svolgerà Sassuolo-Empoli. Tredicesimi con 40 punti, i neroverdi cercheranno riscatto dallo 0-3 patito all’Arechi contro la Salernitana. Gli azzurri di Paolo Zanetti, invece, vogliono mettersi alle spalle il doppio cappaò con Cremonese e Inter e rinforzare il loro bottino di 32 punti che vale loro il quindicesimo posto. Sempre alle 15, spostata per motivi di ordine pubblico rispetto all’iniziale collocazione di sabato 29 aprile, si svolgerà al “Maradona” Napoli- Salernitana. Il derby campano vedrà di fronte la squadra di Luciano Spalletti ormai sempre più prossima al suo terzo titolo nazionale e tornata alla vittoria contro la Juventus dopo il sorprendente pari casalingo contro il Verona e quella di Paulo Sousa, galvanizzata dal ritorno alla posta piena contro il Sassuolo e in cerca della matematica salvezza.

Alle 18, all’”Artemio Franchi”, spazio a Fiorentina- Sampdoria. I gigliati hanno interrotto nella clamorosa sconfitta contro il Monza dove hanno subito un 3-2 dal 2-0 di vantaggio iniziale una serie utile di otto turni. Sono però reduci dalla conquista della finale di Coppa Italia dove affronteranno l’Inter grazie al pareggio ottenuto per 0-0 al “Franchi” contro la Cremonese che li ha promossi in virtù del 2-0 a favore colto all’andata allo “Zini”. Ultimi con 17 punti, i doriani sembrano ormai condannati alla retrocessione e hanno in ballo anche la sopravvivenza societaria ma sono intenzionati a onorare il campionato sino al termine. Chiusura in bellezza della giornata alle 20.45 al “Renato Dall’Ara” tra Bologna e Juventus. I rossoblù sono ottavi con 44 punti e hanno ancora nei pensieri qualche ambizione di approdo in Europa. Obiettivo della pattuglia di Thiago Motta è mandare al macero lo stop del “Bentegodi” contro l’Hellas Verona. La Juventus, dal canto suo, vuole dimenticare l’eliminazione dalla Coppa Italia a causa dello 0-1 del “Meazza” contro l’Inter e riannodare i fili con la vittoria in campionato dopo tre sconfitte di fila con Lazio, Sassuolo e Napoli. Con i loro 59 punti che valgono il terzo posto dopo la restituzione temporanea dei 15 punti di penalizzazione a loro inflitti per il caso plusvalenze, i bianconeri sono ancora in corsa sul fronte europeo dove li attende in “Europa League” il Siviglia. Tra Bologna e Juventus ci sono 144 precedenti con 73 vittorie della Vecchia Signora, 23 dei felsinei e 48 pareggi.