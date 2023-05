Serie A: Il programma della 33° giornata, numeri e curiosità

Nemmeno il tempo di archiviare il 32o turno che la serie A ridiscende subito in campo. La 33° giornata di campionato sarà spalmata su due giorni, mercoledì 3 e giovedì 4 maggio. Il primo giorno vedrà come prima portata Juventus- Lecce con inizio alle 18. Terzi in classifica con sessanta punti dopo la temporanea restituzione dei quindici punti di penalizzazione in attesa della prossima sentenza, i bianconeri mancano alla vittoria da quattro giornate. Obiettivo: la qualificazione alla Champions. Il Lecce, invece, è tornato grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Udinese a riassaporare la gioia di una posta piena che gli mancava da ben otto giornate. La squadra di Marco Baroni ha così potuto darsi un po’ di ossigeno salendo a trentuno punti, quattro in più del tandem Spezia- Hellas Verona terzultimo. In contemporanea al “Gewiss Stadium” si disputerà Atalanta- Spezia. Le due compagini sono in situazioni diametralmente opposte. I bergamaschi di Gian Piero Gasperini sono tornati a fiutare il profumo di accesso alla Champions dopo il doppio acuto con Roma e Torino e sono settimi con 55 punti. I liguri, invece, hanno visto erodersi il vantaggio che avevano sull’Hellas Verona e, terzultimi con i gialloblù a quota 27, sono in zona a rischio. A farli restare davanti, per il momento, è la migliore differenza reti, meno quattro contro il meno otto degli scaligeri.

Al “Luigi Ferraris”, sempre con inizio alle 18, va in scena Sampdoria- Torino. I blucerchiati presenteranno in panchina sempre Dejan Stankovic che si era inizialmente dimesso e sono ormai sempre più vicini alla retrocessione con l’ultimo posto con 20 punti. A questo si aggiunge una crisi societaria che rischia persino di portarli al fallimento. I granata, invece, non hanno bissato con l’Atalanta il successo clamoroso ottenuto all'”Olimpico” contro la Lazio e, dodicesimi con 42 punti, vogliono riscattarsi per puntare a un posto in Europa. Ultima sfida in programma alle 18 è Salernitana- Fiorentina. I granata sono sugli scudi sia per avere pareggiato per 1-1 sul terreno dell’ultracapolista Napoli facendole così rinviare la festa scudetto sia per i nove risultati utili consecutivi che li hanno portati al quattordicesimo posto con 34 punti. La Fiorentina ha riscattato con un netto 5-0 alla Sampdoria il brutto scivolone di Monza dove si è fatta rimontare dal 2-0 al 2-3. I gigliati sono noni con 45 punti e, oltre al campionato, proseguono sul doppio binario Coppa Italia dove sono finalisti e Conference League dove sono approdati alla semifinale.

Alle 21 ci sarà invece il fischio d’inizio di quattro partite. All'”U Power Stadium” un Monza in piena salute forte di tre vittorie di fila con Inter, Fiorentina e Spezia riceve la Roma. Occhi puntati sull’Europa per ambedue. I biancorossi di Raffaele Palladino sono decimi con 44 punti e stanno colorando di magia il primo campionato di serie A della loro storia. I giallorossi, impegnati anche in Europa League contro il Bayer Leverkusen, sono sesti a quota 57 e hanno la zona Champions nel mirino. La squadra di Josè Mourinho non vince da due turni. All'”Olimpico” in contemporanea largo a Lazio- Sassuolo. I biancocelesti di Maurizio Sarri vogliono lasciarsi alle spalle il doppio stop con Torino e Inter e convalidare la loro seconda piazza con 61 punti in prospettiva Champions, il Sassuolo vuole bissare il successo ottenuto contro l’Empoli che gli ha consentito di dimenticare lo 0-3 subito dalla Salernitana. Gli emiliani sono accreditati di 43 punti in classifica che li vedono all’undicesimo posto. Sfida tutta lombarda al “Meazza” tra Milan e Cremonese. I rossoneri sono in corsa per l’odierna edizione della Champions dove in semifinale troveranno i cugini dell’Inter e quinti in campionato con 57 punti. I grigiorossi hanno mancato contro l’Hellas Verona l’occasione per fare la posta piena pareggiando per 1-1 e così cogliendo soltanto un punto che non migliora il loro diciannovesimo posto con 20 punti. Galvanizzato dall’avere raggiunto lo Spezia in terzultima posizione a 27 punti, l’Hellas Verona ha riaperto i giochi salvezza. Gli scaligeri riceveranno al “Bentegodi” l’Inter che ha appena superato brillantemente per 3-1 la Lazio in uno dei big match dello scorso turno. L’Inter ha invece ritrovato la brillantezza anche in campionato ed è piombata al quarto posto con 57 punti. I nerazzurri sono in cerca di gloria sia in Champions League con la semifinale contro il Milan sia in Coppa Italia dove in finale troveranno la Fiorentina.

Giovedì 4 maggio sarà caratterizzato da due sfide in programma entrambe alle 20.45. Empoli- Bologna al “Castellani” può dire molto sia ai toscani in chiave sicurezza, sia ai felsinei in ottica europea. Il primo è quindicesimo con 32 punti e vuole rilanciare le sue quotazioni dopo avere colto un solo punto nelle ultime quattro gare, il secondo è ottavo con 45 e negli ultimi tre incontri ne ha colti due. Udinese- Napoli alla “Dacia Arena” completa il panorama della giornata con i partenopei che scalpitano per tirare finalmente fuori dal frigo lo spumante che contavano di stappare dopo il match con la Salernitana. Prima con 79 punti, la squadra di Luciano Spalletti è a pochi passi dal festeggiare il terzo scudetto della sua storia. L’Udinese, invece, è tredicesima con 42 punti e non perde sul campo amico da ben sei gare. La squadra di Andrea Sottil vuole riscattare subito il cappaò di Lecce.