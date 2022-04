Serie A: Il programma della 33° giornata, numeri e curiosità

Dopo la tre giorni di Coppa la Serie A scende in campo per la 33° giornata. Da squadra in crisi a favorita per lo scudetto in poche settimane. L’Inter vuole sfruttare l’onda del successo sulla Juventus mettendo pressione al Milan capolista. Dopo la netta vittoria sul Verona, i nerazzurri fanno visita allo Spezia da grandi favoriti. In serata match agevole, almeno sulla carta, anche per il Milan, che a San Siro riceve il Genoa con l’obbligo di vittoria dopo i due pareggi arrivati con Bologna e Torino.

Sono sei invece le partite in programma sabato: apre le danze alle 12:30 Cagliari-Sassuolo, match chiave per la salvezza dei padroni di casa, alle 14:30 ultima chance di salvezza per la Salernitana che dopo la bella prova contro la Roma fa visita alla Sampdoria in cerca di punti tranquillità. Alla Dacia Arena Udinese-Empoli promette gol e spettacolo tra due formazioni che hanno ormai quasi raggiunto l’obiettivo stagionale. Alle 16:30 scendono in campo Fiorentina-Venezia, dove la Viola vuole continuare a sognare un piazzamento in Europa, ma per farlo serve non perdere punti contro le “piccole”. Alle 18:30 la Juventus ospita il Bologna, con cui la Juve ha vinto in tutte le ultime 11 gare di Serie A giocate. Alle 20:45 fari puntati sull’Olimpico dove la Lazio ospita il Torino in cerca di punti per l’Europa.

Lunedi di Pasquetta con il big match di giornata, al Maradona il Napoli ospita la Roma di Mourinho. I giallorossi, ancora in corsa per la Champions League sono reduci da 11 risultati utili consecutivi e non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Chiude la giornata il match tra Atalanta ed Hellas Verona.

Questo il programma della 33° giornata di Serie A

15.04. 19:00 Spezia-Inter

15.04. 21:00 Milan-Genoa

16.04. 12:30 Cagliari-Sassuolo

16.04. 14:30 Sampdoria-Salernitana

16.04. 14:30 Udinese-Empoli

16.04. 16:30 Fiorentina-Venezia

16.04. 18:30 Juventus-Bologna

16.04. 20:45 Lazio-Torino

18.04. 19:00 Napoli-Roma

18.04. 21:00 Atalanta-Verona