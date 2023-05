Serie A: Il programma della 34° giornata, numeri e curiosità

La giornata parte con gli echi dei festeggiamenti per il terzo titolo conquistato dal Napoli grazie al pareggio per 1-1 sul campo dell’Udinese. Un trionfo festeggiato per un’intera notte da una città che attendeva questo momento da ben 33 anni. Si comincia con le sfide incrociate Milano- Roma e si termina con un derby emiliano. Menù molto ricco, quello offerto dal 34o turno di campionato che potrà già fornire i primi verdetti soprattutto in chiave retrocessione. Sabato 6 maggio alle 15 al “Meazza” va in scena il big match Milan- Lazio. Sesti con cinquantotto punti, i rossoneri vogliono riassaporare il gusto della vittoria che manca loro da due turni per effetto dei pareggi con Roma e Cremonese, entrambi per 1-1. Ma soprattutto desiderano presentarsi con il loro vestito migliore alla sfida che, mercoledì 10 maggio, li opporrà ai cugini dell’Inter in “Champions League” per il turno d’andata. La Lazio è seconda con 64 punti e si è lasciata alle spalle il doppio cappaò con Torino e Inter rilanciando le sue quotazioni in chiave di accesso alla “Champions”. I precedenti tra le due compagini sono in tutto 187 e parlano di 83 vittorie dei rossoneri, 64 pareggi e 40 affermazioni laziali.

La sfida Roma- Milano si svolgerà quasi contemporaneamente anche all’”Olimpico” con Roma- Inter. Giallorossi settimi con 58 punti e in piena rampa di lancio per l’approdo in zona “Champions” nonchè per la conquista dell’Europa League con i tedeschi del Bayer Leverkusen sulla loro strada. In campionato, invece, la squadra di Josè Mourinho non si impone da tre gare. L’Inter, invece, scoppia di salute con le sue tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali un tennistico 6-0 rifilato all’”Hellas Verona al “Bentegodi”. Quarti con sessanta punti, i nerazzurri puntano alla zona “Champions” ma anche alla conquista del massimo trofeo continentale con l’ostacolo dei cugini del Milan da superare. I precedenti tra le due squadre sono 213 con 94 vittorie dell’Inter, 67 pareggi e 62 acuti romanisti. Sfida vietata ai cardiopatici alle 20.45 allo “Zini” tra Cremonese e Spezia. In palio pesantissimi punti salvezza. I grigiorossi sono penultimi con ventun punti e non vincono da due gare, i liguri, invece, hanno colto un punto nelle ultime quattro partite e si sono visti raggiungere dall’Hellas Verona a quota ventisette. Discorso salvezza riaperto, quindi.

Domenica 7 maggio il menù di pranzo prevede Atalanta- Juventus al “Gewiss Stadium,”. I bergamaschi hanno ritrovato la condizione grazie alla tre vittorie di fila con Roma, Torino e Spezia portandosi al quinto posto con 58 punti. La vecchia signora è terza a quota 63, attende di sapere l’esito della sentenza che dovrà confermare la revoca della penalizzazione o smentirla e intanto si gioca accesso alla “Champions League” e vittoria in “Europa League” dove affronterà gli spagnoli del Siviglia. Tra bergamaschi e bianconeri i precedenti sono 120 e parlano di 65 acuti juventini, 13 orobici e 42 segni ics. Alle 15 al “Grande Torino” spazio a Torino- Monza. I granata hanno ricordato proprio in questi giorni la tragedia che si consumò il 4 maggio 1949 con la morte dei giocatori del Grande Torino a causa di uno schianto del loro aereo contro la basilica di Superga. In campionato sono undicesimi con 45 punti e hanno ritrovato la vittoria contro la Sampdoria con un contorno di polemiche riguardo al gesto ritenuto poco sportivo di Pellegri verso la tifoseria doriana dopo il gol realizzato. Gesto per il quale, poi, si è scusato. Il Monza è decimo e anch’esso ha nel forziere 45 punti. I biancorossi di Raffaele Palladino sono sempre più la rivelazione del campionato al loro primo atto in massima serie e sono reduci da quattro turni utili di cui tre vittorie con Inter, Fiorentina e Spezia e un pareggio con la Roma nell’infrasettimanale. Brianzoli sotto chock per la vicenda legata alla condanna del giocatore Armando Izzo a cinque anni di carcere.

Alle 18 al “Maradona” va in scena un’altra classicissima, Napoli- Fiorentina. I partenopei, freschi campioni d’Italia, vogliono metterci la ciliegina sulla torta con una vittoria al “Maradona”, i gigliati fare il colpaccio. Sono 169 i precedenti tra le due formazioni con 60 vittorie partenopee, 50 pareggi e 59 affermazioni dei gigliati. Fiorentina ottava con 46 punti, in piena corsa per la conquista della “Conference League” con la sfida in semifinale contro gli svizzeri del Basilea e reduce da due turni utili in campionato con un rotondo 5-0 alla Sampdoria e un pirotecnico 3-3 con la Salernitana. Sfida salvezza alle 20.45 allo stadio “Del Mare” di Lecce tra i salentini e l’Hellas Verona. La squadra di Marco Baroni è sedicesima con 31 punti e, perdendo contro la Juventus, non ha bissato l’affermazione casalinga contro l’Udinese che l’aveva fatta tornare alla vittoria dopo un digiuno di ben otto turni. Gli scaligeri di Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti hanno agganciato lo Spezia al terzultimo posto con 27 punti rimettendo in discussione il discorso salvezza ma vogliono lasciarsi alle spalle al più presto l’umiliante 0-6 subito dall’Inter nel turno infrasettimanale appena andato in archivio.

Il panorama si completa con tre sfide in programma per lunedì 8 maggio. Alle 18.30 alla “Dacia Arena” si disputerà Udinese- Sampdoria. I friulani di Andrea Sottil sono reduci da un buon pareggio contro il neocampione d’Italia Napoli e , dodicesimi con 43 punti, sognano un posto in Europa. La Sampdoria, dovesse perdere nuovamente, si ritroverebbe in cadetteria dopo dieci stagioni consecutive. I blucerchiati occupano l’ultimo posto con 17 punti. Alla stessa ora, al “Castellani”, l’Empoli sfiderà la Salernitana. I toscani hanno posto fine a una serie di tre sconfitte liquidando con un secco 3-1 il Bologna e portandosi a trentacinque punti che valgono il quindicesimo posto. I granata sono reduci da un ottimo pareggio per 1-1 sul campo del Napoli a cui hanno bruciato il primo match point per la conquista dello scudetto e non perdono da ben dieci turni. Con il quattordicesimo posto, la squadra di Paulo Sousa dovrebbe ormai essere al riparo dai rischi. Alle 20.45 la giornata si chiude con la sfida tutta emiliana tra Sassuolo e Bologna al “Mapei Stadium”. I neroverdi sono reduci da una buona ancorchè fallimentare partita contro la Lazio e vogliono riscattarsi per irrobustire il loro buon bottino di 43 punti che vale il dodicesimo posto, i rossoblù, noni a quota 45, vogliono lasciarsi alle spalle il brutto stop di Empoli.