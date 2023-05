Serie A: Il programma della 36° giornata, numeri e curiosità

Si comincia in Emilia Romagna e si finisce in Toscana. In programma da venerdì 19 a lunedì 22 maggio, la 36a giornata di serie A ha parecchia carne da mettere al fuoco sia nelle posizioni di testa che in coda. Il primo piatto servito dal turno sarà Sassuolo- Monza di venerdì 19 maggio alle 20.45 allo stadio “Mapei”. Gli emiliani sono tredicesimi con 44 punti e praticamente al sicuro ma sono reduci da una fase di appannamento con un solo punto conquistato nelle ultime tre gare. I brianzoli hanno invece compiuto l’ennesima impresa sconfiggendo sua maestà il Napoli all’”U Power” per 2-0 e mettendo in cassaforte il settimo turno utile di fila. Per loro la classifica è sempre più sorridente con il nono posto con 49 punti e possibili prospettive europee.

Tre invece le partite in programma sabato 20. Si parte alle 15 allo “Zini” con Cremonese- Bologna con i grigiorossi penultimi con 24 punti e ancora aggrappati a una timida speranza di salvarsi e i felsinei undicesimi con quarantasette a secco di vittorie da sei gare. Alle 18 spazio ad Atalanta- Verona al “Gewiss Stadium”. Gli orobici vengono da due giri a vuoto e, settimi con 58 punti, aspirano a un posto in Europa. Gli scaligeri vogliono riscattare lo stop casalingo contro il Torino che li ha fatti finire ancora sotto lo Spezia ovvero al terzultimo posto con 30 punti e quindi in zona retrocessione. Alle 20.45 al “Meazza” si disputerà Milan- Sampdoria. Reduci dall’eliminazione dalla semifinale di “Champions League” contro i cugini dell’Inter, i rossoneri di Stefano Pioli sono quinti con sessantuno punti e vogliono prendersi ancora una chance di vincere la Champions conquistandone il diritto a partecipare, i doriani vorrebbero togliersi qualche soddisfazione prima di abbandonare la serie A. Se la loro ripartenza avverrà dalla cadetteria o dai dilettanti dipenderà dal futuro della società tutt’ora avvolto in una nebulosa.

Quattro gli incontri in programma domenica 21 maggio. Alle 12.30 andrà in scena al “Via del Mare” Lecce- Spezia, sfida che mette in palio punti salvezza placcati oro. I salentini sono sedicesimi con 32 punti e a secco di vittorie da tre turni, i liguri per ora sono in salvo al quartultimo posto con trenta e vogliono bissare il successo di prestigio contro il Milan. Alle 15 al “Grande Torino” sfida profumata di storia tra Torino e Fiorentina. Granata decimi con 49 punti e in serie utile da tre turni. Sul campo amico non riescono però a imporsi da ben quattro gare. La Fiorentina è ottava a quota 49 ed è reduce dalla conquista della finale di Conference League dopo avere battuto per 3-1 il Basilea in terra elvetica ribaltando l’1-2 dell’andata. I gigliati sono così ancora impegnati sul doppio binario Conference- Coppa Italia essendo finalisti anche in quest’ultimo caso. Alle 18 match clou della giornata al “Maradona” tra Napoli e Inter. Partenopei già in beatitudine con il terzo scudetto della loro storia in tasca , nerazzurri in orbita con il morale dopo la conquista della finale di “Champions” a spese dei cugini del Milan. A Istanbul, nella finale della competizione, li attende il Manchester City che si è sbarazzato in casa del Real Madrid con un netto 4-0 e si è disinvoltamente qualificato dopo l’1-1 dell’andata al “Santiago Bernabeu”. Alle 20.45 la giornata si completerà con Udinese- Lazio alla “Dacia Arena”. I friulani sono dodicesimi a quota 46 punti e mirano alla zona Europa cercando di riscattare lo stop contro la Fiorentina. La Lazio è quarta con 65 e vuole mettersi in tasca l’accesso alla zona “Champions League”. La squadra di Maurizio Sarri non vince da due turni.

Il trentaseiesimo turno prevede due sfide al lunedì. La prima è in programma alle 18.30 e vedrà opposte all’”Olimpico” Roma e Salernitana. I giallorossi non vincono da cinque gare e sono sesti con 59 punti. La squadra di Josè Mourinho arriverà caricatissima dopo avere conquistato la finale di Europa League grazie allo 0-0 contro i tedeschi del Bayer Leverkusen che l’ha promossa dopo l’1-0 a favore dell’andata. In finale l’attende il Siviglia. I granata, trentottesimi con quindici, sono vicinissimi alla salvezza. Alle 20.45 al “Castellani” spazio e Empoli- Juventus. La squadra di Paolo Zanetti è quattordicesima con 39 punti e reduce da tre risultati utili consecutivi, quella di Massimiliano Allegri seconda con 69 e desiderosa di lasciarsi alle spalle l’amarezza del mancato accesso alla finale di Europa League dopo la sconfitta per 1-2 contro il Siviglia.