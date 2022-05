Serie A: Il programma della 36° giornata, numeri e curiosità

A -3 giornate dal termine è tutto ancora aperto in Serie A, dal derby scudetto tra Milan e Inter, alla corsa per l’Europa fino all lotta per la salvezza. La 36° giornata si apre con Inter-Empoli, gara assolutamente da vincere per i nerazzurri per restare in corsa fino all fine, 27 i precedenti tra queste due squadre, con i nerazzurri in netto vantaggio nel bilancio generale: 21 successi, contro tre pareggi e tre sconfitte. In serata la Juventus fa visita al Genoa in cerca di punti salvezza, il Genoa si presenta a questa sfida con il peggior attacco del campionato (25 reti).

Sabato alle 15 il Torino, reduce da 6 risultati utili consecutivi, ospita un Napoli capace di risollevarsi nell’ultima sfida con il Sassuolo, dopo che nelle 3 precedenti partite aveva ottenuto solamente un punto, Sassuolo e Udinese si sfidano per riscattare le ultime sconfitte patite nello scorso. In serata all’Olimpico la Lazio ospita una Sampdoria galvanizzata dal successo nel derby della Lanterna.

Domenica alle 15 l’Atalanta fa visita allo Spezia per restare attaccato al treno per l’Europa anche se deve fare i conti con una sola vittoria ottenuta negli ultimi 5 incontri. Il Venezia, dopo la sconfitta contro la Salernitana, ha bisogno di replicare la prestazione di Torino per sperare di ottenere i 3 punti contro un Bologna ormai sano e salvo. Alle 18 altra sfida decisiva per la salvezza, quarto confronto tra Salernitana e Cagliari, reduce da 4 sconfitte nelle ultime 5 partite e dal cambio di allenatore.

In serata il Milan, reduce dal doppio successo di misura contro Lazio e Fiorentina, è ospite di un Verona che, a -4 dal settimo posto, non ha ancora abbandonato il sogno di partecipare alla prossima Conference League. Nei 59 precedenti, 28 successi rossoneri, 21 pareggi e 10 vittorie gialloblù. Chiude la giornata il monday night tra Fiorentina e Roma dove ci sono in gioco punti importanti per l’Europa.

Il programma completo della 36° giornata di Serie A:

06.05. 18:45 -Inter-Empoli

06.05. 21:00 Genoa-Juventus

07.05. 15:00 Torino-Napoli

07.05. 18:00 Sassuolo-Udinese

07.05. 20:45 Lazio-Sampdoria

08.05. 12:30 Spezia-Atalanta

08.05. 15:00 Venezia-Bologna

08.05. 18:00 Salernitana-Cagliari

08.05. 20:45 Verona-Milan

09.05. 20:45 Fiorentina-Roma