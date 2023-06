Serie A: Il programma della 38° giornata, numeri e curiosità

Sta per scoccare l’ora dell’ultimo atto. La 38a giornata del massimo campionato deve ancora emettere un verdetto fondamentale ovvero definire quale sarà la terza squadra che retrocederà in cadetteria. I riflettori saranno quindi puntati principalmente su Spezia e Hellas Verona, impegnate rispettivamente sui terreni di Roma e Milan. Il turno partirà venerdì 2 giugno alle 20.30 al “Mapei Stadium” con Sassuolo- Fiorentina. Tredicesimi con 45 punti e senza più nulla da chiedere al campionato, i neroverdi hanno ottenuto solo due punti nelle ultime cinque gare e ci tengono a terminare con una vittoria davanti al loro pubblico. La Fiorentina è nona a quota 53 e ha già la mente proiettata alla finale di “Conference League” con il West Ham di mercoledì 7 giugno alle 21 che potrebbe portarla sul tetto d’Europa.

Il menù di sabato prevede tre partite. La prima è in programma alle 18.30 e vede opposte Torino e Inter in una delle classicissime. I granata sono in serie utile da cinque gare ma, sul loro campo, non vincono da ben sei incontri. Il loro bilancio è di 53 punti che valgono l’ottavo posto. L’Inter è terza a quota 69 e si è già garantita l’accesso in quella Champions League che spera di conquistare già da ora nella finale di sabato 10 giugno alle 21 a Istanbul contro il Manchester City. Alle 21 allo “Zini” si disputerà Cremonese- Salernitana, sfida che non ha più alcunchè da dire né per l’una né per l’altra compagine. I grigiorossi sono ormai infatti da tempo scesi in cadetteria con il diciannovesimo posto a ventiquattro punti e vogliono almeno congedarsi dalla serie A con una vittoria davanti al loro pubblico. I campani sono salvi da tempo con il loro quindicesimo posto a quota 42. Alla stessa ora al “Castellani” andrà in scena Empoli- Lazio. La formazione toscana è già salva da tempo e, quattordicesima con 43 punti, vuole regalare al suo pubblico una vittoria di prestigio in aggiunta ai cinque turni utili alle spalle. La sq uadra di Maurizio Sarri, seconda a quota 71, è già certa di disputare la prossima Champions League.

Domenica 4 giugno si partirà alle 18.30 con il testacoda Napoli- Sampdoria. I partenopei vorranno chiudere con una posta piena la loro trionfale stagione culminata nella conquista del terzo scudetto e nel ritorno in Champions League I blucerchiati salutano la serie A dopo undici stagioni e si apprestano a ricominciare dalla cadetteria sotto la nuova proprietà di Andrea Radrizzani, Quest’ultimo, già presidente del Leeds United, compagine della Premier League, ha rilevato la società in questi giorni dall’ex presidente Massimo Ferrero. Alle 21 spazio a un derby molto sentito al “Gewiss Stadium” tra Atalanta e Monza. Gli orobici sono quinti a quota 61 e hanno già entrambi i piedi in “Europa League”, i brianzoli, sconfitti clamorosamente in casa dal Lecce lo scorso turno per 1-0, archiviano comunque il primo campionato di serie A della loro storia con un ottimo bilancio: decimi con 52 punti, si sono salvati con ampio margine. Alla stessa ora alla “Dacia Arena” sfida tutta in bianconero tra Udinese e Juventus. I friulani di Andrea Sottil sono dodicesimi con 46 punti e nelle ultime tre partite sono incappati in altrettanti giri a vuoto. La vecchia signora ha archiviato una settimana molto travagliata con il comminamento di dieci punti di penalizzazione che l’hanno fatta scivolare al settimo posto con 59 punti per la questione plusvalenze e di una multa di 718 mila Euro per la questione stipendi, consulenze e rapporti con altre società dopo la decisione di patteggiare. Per la squadra di Massimiliano Allegri, adesso, è atteso anche il verdetto dell’Uefa che ha aperto un’indagine e potrebbe decidere di vietarle la partecipazione alla prossima edizione della Conference League. Con il settimo posto, infatti, i bianconeri si garantirebbero al momento la disputa del più giovane dei tre trofei continentali.

Alla medesima ora al campo di via del Mare si disputa Lecce- Bologna. Salentini sedicesimi con 36 punti e già salvi matematicamente grazie alla vittoria per 1-0 sul Monza dello scorso turno, felsinei undicesimi a quota 51 punti e reduci da una netta vittoria per 5-1 contro la già retrocessa Cremonese. Sempre alle 21 al “Meazza” va in scena la delicatissima sfida Milan- Hellas Verona. I rossoneri di Stefao Pioli sono quarti a 67 punti e hanno già blindato la partecipazione alla “Champions League”, i gialloblù, invece, sono obbligati a fare risultato per cercare di tenere i piedi in massima serie contenendendosi la possibilità con lo Spezia con cui condivide il bottino di 31 punti. L’altra sfida salvezza andrà in scena alla stessa ora all’Olimpico dove la Roma riceve lo Spezia. I giallorossi vogliono smaltire la delusione per la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia dopo i calci di rigore nella partita più lunga della storia durata ben 146 minuti. Praticamente certa dell’Europa League, la compagine di Josè Mourinho è sesta con sessanta punti e non vince in campionato da ben sette gare. Lo Spezia di Leonardo Semplici, invece, deve fare risultato per sperare di soffiare all’Hellas Verona l’ultimo posto disponibile per la salvezza.