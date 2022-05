Serie A: Il programma della 38° giornata, numeri e curiosità

L’ultima giornata di Seria A assegnerà lo scudetto 2022! Milan e Inter si sfideranno contemporaneamente domenica alle 18. Il weekend si apre con l’anticipo tra Torino e Roma: le due squadre arrivano da un’annata altalenante e la sfida di venerdì non sarà molto diversa. Il Toro vuole chiudere in crescendo la Roma vuole conquistare un posto in Europa a prescindere come andrà la finale di Tirana.

Sabato alle 17:15 si apre con la sfida tra Genoa e Bologna dove i padroni di casa, in virtù degli ultimi risultati, sono matematicamente retrocessi in Serie B, dopo 15 anni, ma potrebbero comunque vincere la sfida con i rossoblù in luce allo storico: sono rimasti, infatti, imbattuti contro il Bologna negli ultimi 7 match di campionato. In serata al Franchi la Fiorentina ospita la Juve: la squadra di Italiano si gioca il posto per le competizioni europee in questo match che vedrà i bianconeri chiudere la stagione con il peggior risultato in 11 anni. A Bergamo i padroni di casa sfidano l’Empoli: l’Atalanta dovrà cercare di vincere la sfida con gli emiliani per aggiudicarsi un posto in Europa. All’Olimpico la Lazio ormai certa dell’Europa ospita un Verona ormai senza pensieri

Domenica alle 12:3 si parte con Spezia-Napoli. Gli aquilotti non rischiano più di retrocedere, ma dovranno comunque mantenere la scia positiva degli ultimi anni contro i partenopei, la squadra contro cui hanno la miglior percentuale di successi in Serie A. Alle 18.00 scenderanno in campo le contendenti dallo scudetto 2021/2022: a Milano l’Inter ospiterà la Sampdoria, che non rischia più la retrocessione. A Sassuolo, invece, scende in campo il Milan. I neroverdi potrebbero confermare le ultime due vittorie contro la squadra milanese e cercare di fermare così la corsa scudetto.

La domenica si chiuderà, poi, con le 2 sfide salvezza: il Cagliari dovrà necessariamente vincere il match contro il Venezia e sperare in un mancato successo della Salernitana per non retrocedere. Dall’altra parte la Salernitana, che ha rimontato nelle ultime giornate di Serie A, sfida l’Udinese e cerca l’ottava giornata di imbattibilità.

Il programma completo della 38° giornata di Serie A