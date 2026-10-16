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Serie A

Serie A, il programma della 4° giornata: Inter e Lazio difendono il primato

Ott 16, 20261 Lettura

La Serie A torna in campo con la settima giornata, un turno che promette spettacolo e potrebbe cambiare gli equilibri nelle zone alte della classifica. Inter e Lazio, appaiate in vetta con 16 punti, sono chiamate a difendere il primato, mentre Roma, Milan e Juventus cercano risultati importanti per non perdere terreno.

Inter a Bologna, Juventus-Lazio è il big match

Sabato alle 18 l’Inter affronta il Bologna al Dall’Ara, uno stadio che negli ultimi anni ha spesso complicato i piani dei nerazzurri. La squadra di Raffaele Palladino proverà a sfruttare il fattore campo per fermare la capolista.

Domenica sera, invece, riflettori puntati sull’Allianz Stadium per Juventus-Lazio. I biancocelesti arrivano ancora imbattuti e con cinque punti di vantaggio sui bianconeri, chiamati a una prova importante per rilanciare le proprie ambizioni.

Milan-Atalanta e Roma-Genoa, sfide da seguire

Tra gli appuntamenti più interessanti spicca Milan-Atalanta, in programma domenica alle 18. I rossoneri di Ruben Amorim vogliono proseguire il loro percorso senza sconfitte, ma dovranno fare i conti con una formazione bergamasca che negli ultimi confronti diretti ha spesso avuto la meglio.

Sabato sera la Roma ospita il Genoa di Daniele De Rossi, in una partita dal significato particolare per l’ex capitano giallorosso. All’Olimpico, la squadra di Gasperini cerca tre punti fondamentali per restare a contatto con la vetta.

Attenzione anche a Venezia-Napoli, con i lagunari ancora senza punti e pronti a ripartire sotto la guida di Davide Nicola. Il Napoli, invece, vuole ritrovare continuità anche lontano dal Maradona.

Il programma della settima giornata di Serie A

La giornata si apre venerdì sera con Frosinone-Sassuolo e prosegue fino a lunedì 19 ottobre. Domenica spazio anche a Fiorentina-Como e Udinese-Lecce, mentre Monza-Cagliari e Parma-Torino chiuderanno il turno.

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