Serie A: Il programma della 4° giornata, numeri e curiosità

Neanche il tempo di archiviare il terzo weekend di campionato, che la Serie A torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Si parte martedi alle 18:30 con la sfida tra Sassuolo e Milan: nei precedenti 11 incontri si registrano 6 vittorie per i rossoneri, 4 per i neroverdi e 1 pareggio. In serata in campo Inter e Roma. A San Siro i nerazzurri dopo la batosta rimediata contro la Lazio non dovrebbero avere troppi problemi contro la neoproossa Cremonese, così come la Roma che all’Olimpico ospita il Monza.

Mercoledi alle 18:30 il Verona sarà ospite dell’Empoli, entrambi alla caccia di punti preziosi, ad oggi, il bilancio tra le 2 squadre è in perfetto equilibrio, grazie a 4 successi per parte e un solo pareggio nel gennaio 2015. In contemporanea la Sampdoria ospita la Lazio: i biancocelesti partono da favoriti, contro i blucerchiati che hanno pareggiato contro la Juventus. Le statistiche dei precedenti incontri pendono verso la squadra di Sarri, ma i liguri possono dire la loro. Si continua poi con la Fiorentina ospite dell’Udinese alla Dacia Arena: le 2 squadre si sono affrontate 46 volte nella loro storia e l’ago della bilancia pende tutto per i Viola, con 30 vittorie.

In serata si continua con Juventus–Spezia: i bianconeri, nonostante l’avvio lento di stagione, partono da favoriti per la vittoria e anche i precedenti tendono verso gli 11 di Allegri, con un totale di 4 vittorie su 4 partite. A chiudere, il Napoli ospiterà al Maradona il Lecce: gli 11 di Spalletti sono i favoriti, anche perché i pugliesi, neopromossi, stanno ancora assestandosi come squadra.

La 3 giorni infrasettimanale si chiuderà giovedi con Atalanta–Torino: la squadra del Gasp è data come favorita per la vittoria e infatti la Dea ha vinto ben 19 match, ma dei 58 confronti la maggior parte è finita in pareggio. Infine, il Bologna ospiterà la Salernitana al Dall’Ara: le 2 si sono affrontate solo 6 volte in precedenza e i campani hanno avuto la meglio sui rossoblù con 2 vittorie e 3 pareggi.

Questo il programma completo della 4° giornata di Serie A

30.08. 18:30 Sassuolo-Milan

30.08. 20:45 Inter-Cremonese

30.08. 20:45 Roma-Monza

31.08. 18:30 Verona-Empoli

31.08. 18:30 Sampdoria-Lazio

31.08. 18:30 Fiorentina-Udinese

31.08. 20:45 Juventus-Spezia

31.08. 20:45 Napoli-Lecce

01.09 18:30 Atalanta-Torino

01.09 20:45 Bologna-Salernitana