Serie A: Il programma della 5° giornata, numeri e curiosità

Neanche il tempo di respirare che la Serie A torna in campo con la 5° giornata. Si parte sabato alle 15 con Fiorentina-Juventus: i bianconeri sono la squadra che ha battuto per più volte i viola in Serie A. 68 sono le vittorie della squadra di Allegri che sembra aver recuperato Vlahovic e completato il tridente d’attacco grazie alle ultime sessioni di calciomercato. Alle 18 fari puntati su San Siro per il derby della Madonnina numero 177. Lo scontro diretto mette in palio punti preziosi per le due squadre di Milano, Milan e Inter si sono affrontate 216 volte in competizioni ufficiali e il bilancio nel complesso sorride alla squadra di Inzaghi, con 79 vittorie. Chiude il sabato di Serie A, alle 20:45, la sfida tra Lazio e Napoli, entrambe a quota 8 punti e reduci da 2 pareggi con lo stesso risultato (1-1), rispettivamente contro Sampdoria e Lecce.

La domenica si apre con Cremonese-Sassuolo: la squadra emiliana parte da favorita in questo weekend. Dopo gli ultimi colpi di calciomercato, entrambe le squadre dovranno tirare fuori gli artigli per provare a difendersi, soprattutto i neroverdi danneggiati dall’infortunio della loro punta Berardi. Si continua poi con Spezia-Bologna: una partita abbastanza equilibrata sia sul piano tattico che a livello di incontri passati. Alle 18.00, la Sampdoria giocherà in trasferta al Bentegodi, entrambe a 2 punti e reduci da 2 pareggi. Ultimo match di giornata sarà quello tra Udinese e Roma: Mourinho non ha mai perso in 6 precedenti contro l’Udinese e ha vinto tutte le sfide contro i friulani nei due anni alla guida dell’Inter.

I posticipi del lunedì saranno 3, a cominciare da Monza-Atalanta: un derby lombardo alle prime armi, infatti le due squadre si sono incontrate, nella loro storia, solo in Serie B e la bilancia pende tutta a favore dei bergamaschi. In contemporanea, a Salerno sarà ospitato l’Empoli: i 15 precedenti sono in netto favore degli azzurri che si sono aggiudicati ben 11 incontri. La 5° giornata si chiuderà poi con la sfida tra Torino e Lecce: le due squadre si sono incontrate già 28 volte con 12 vittorie per i granata.

Il programma completo della 5° giornata di Serie A

03.09. 15:00 Fiorentina-Juventus

03.09. 18:00 Milan-Inter

03.09. 20:45 Lazio-Napoli

04.09. 12:30 Cremonese-Sassuolo

04.09. 15:00 Spezia-Bologna

04.09. 18:00 Verona-Sampdoria

04.09. 20:45 Udinese-Roma

05.09. 18:30 Monza-Atalanta

05.09. 18:30 Salernitana-Empoli

05.09. 20:45 Torino-Lecce