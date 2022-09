Serie A: Il programma della 6° giornata, numeri e curiosità

Dopo la tre giorni di Coppe che ha visto impegnate le nostre squadre italiane, con 2 solamente due vittorie, la Serie A torna in campo per la 6° giornata. Si parte sabato alle 15 dove al Maradona, dopo il poker rifilato al Liverpool, arriva uno Spezia che fin qui ha ottenuto una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. Alle 18:30 l’Inter proverà a riscattare a San Siro le due brutte sconfitte contro un Torino che fin qui sta sorprendendo tutti, con 10 punti conquistati nelle prime 5 giornate. In serata il Milan, dopo il pareggio all’esordio in Champions League, si presenta in casa di una Sampdoria ancora a zero vittorie e con soli 2 punti in classifica.

Domenica alle 12:30 l‘Atalanta cercherà di mantenere la vetta contro una Cremonese che fin qui ha raccolto solamente un pareggio, ottenuto nell’ultima giornata in casa contro il Sassuolo. Alle 15 esordio per Thiago Motta sulla panchina del Bologna che dopo l’esonero di Sinisa proverà a conquistare i primi 3 punti contro la Fiorentina. A Lecce arriva il Monza in una sfida che profuma già di lotta salvezza, mentre l’Udinese dopo la bella vittoria contro la Roma proverà a ripetersi in casa del Sassuolo.

Alle 18 all’Olimpico la Lazio ospita il Verona in cerca del riscatto, la squadra di Sarri nelle ultime 2 partite ha portato a casa solamente un punto. In serata la Juventus cerca i 3 punti contro una Salernitana che nelle ultime 4 partite non ha mai perso. Chiude la 6° giornata il Monday Night tra Empoli e Roma. Giallorossi chiamati al riscatto dopo le ultime due sconfitte rimediate tra campionato e coppa.

Il programma completo della 6° giornata di Serie A

10.09. 15:00 Napoli-Spezia

10.09. 18:00 Inter-Torino

10.09. 20:45 Sampdoria-Milan

11.09. 12:30 Atalanta-Cremonese

11.09. 15:00 Bologna-Fiorentina

11.09. 15:00 Lecce-Monza

11.09. 15:00 Sassuolo-Udinese

11.09. 18:00 Lazio-Verona

11.09. 20:45 Juventus-Salernitana

12.09. 20:45 Empoli-Roma