Serie A: Il programma della 6° giornata, numeri e curiosità

Neanche il tempo di respirare che la Serie A torna subito in campo per la 6° giornata, con un programma che promette gol ed emozioni anche in questo fine settimana. Si parte con Spezia-Milan, partita che evoca brutti ricordi alla squadra di Pioli, che subì un duro colpo in chiave Scudetto l’ultima volta che giocò in Liguria. A San Siro alle 18 scontro al vertice tra Inzaghi e Gasperini, dopo il grande successo in casa della Fiorentina l’umore è alto tra i campioni d’Italia, che ora si devono confermare contro una delle migliori squadre del campionato. In serata scontro salvezza a Marassi tra il Genoa di Davide Ballardini e l’Hellas Verona di Igor Tudor, entrambe a quota 4 punti.

Nel lunch match domenicale la Juventus cerca la seconda vittoria in campionato contro una Sampdoria decisa a rialzarsi dopo i quattro gol presi in meno di sessanta minuti contro il Napoli. Alle 15 l’Empoli ospita il Bologna, il Sassuolo la Salernitana con l’obiettivo di tornare a vincere, a Udine la sfida tra l’Udinese di Luca Gotti e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, due formazioni a caccia della propria vera dimensione in questa Serie A.

Alle 18 occhi puntati sul Derby della Capitale. Sarà la prima volta di Sarri e Mourinho, entrambi i club sognano in grande, ma da questa sfida passa probabilmente una buona fetta delle rispettive ambizioni. I precedenti in casa dei biancocelesti sono in perfetta parità: 27 vittorie per ciascuna con 29 pareggi totali. La Roma però si presenta con maggiore fiducia all’appuntamento (7 vittorie in otto gare stagionali), mentre la formazione di Sarri sta stentando parecchio.

In serata al Maradona arriva l’ex Mazzarri, ma il Napoli non ha nessuna intenzione di fermarsi. I precedenti poi non dicono per niente bene ai sardi, che nelle ultime 10 sfide con i partenopei hanno vinto una sola volta (un pareggio e 8 sconfitte). Chiude la 6° giornata il Monday Night tra Venezia e Torino, due squadre alla disperata ricerca di punti.

Serie A, 6ª giornata: il programma

25/9 15:00 Spezia-Milan (DAZN)

25/9 18:00 Inter-Atalanta (DAZN)

25/9 20:45 Genoa-Verona (DAZN/SKY)

26/9 12:30 Juventus-Sampdoria (DAZN/SKY)

26/9 15:00 Empoli-Bologna (DAZN)

26/9 15:00 Sassuolo-Salernitana (DAZN)

26/9 15:00 Udinese-Fiorentina (DAZN)

26/9 18:00 Lazio-Roma (DAZN)

26/9 20:45 Napoli-Cagliari (DAZN)

27/9 20:45 Venezia-Torino (DAZN/SKY)