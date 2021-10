Serie A: Il programma della 7° giornata, numeri e curiosità

Il prossimo turno di Serie A regala grandi partite che promettono grandi emozioni. Va in scena il derby della Mole tra Torino e Juventus mentre a Firenze il Viola ospita il Napoli. Chiude il programma la sfida tra Atalanta e Milan.

Cagliari-Venezia, venerdì 1 ottobre, ore 20.45

Cagliari e Venezia tornano ad affrontarsi in Serie A TIM per la prima volta dal febbraio 2000: dopo aver perso il primo incontro nella competizione contro i sardi nel 1966, i lagunari sono rimasti imbattuti in tutti i successivi cinque (3V, 2N). Il Venezia ha tenuto la porta inviolata nel 50% delle sfide di Serie A TIM giocate contro il Cagliari (3/6), contro nessun’altra squadra ha registrato una più alta percentuale di clean sheet nella competizione.

Salernitana-Genoa, sabato 2 ottobre, ore 15.00

Gli unici due precedenti tra Salernitana e Genoa in Serie A TIM risalgono alla stagione 1947/48, con la squadra di casa sempre vittoriosa (4-1 per la Salernitana all’andata, 3-1 per il Genoa al ritorno). Salernitana-Genoa sarà solamente la terza sfida negli ultimi 29 anni che vede affrontarsi due squadre che hanno subito complessivamente almeno 30 reti alla settima partita stagionale di un campionato di Serie A TIM (15 reti al passivo per entrambe). La Salernitana non ha trovato il gol nel 67% delle partite di questa Serie A TIM (4/6), la percentuale più alta nel campionato in corso e inferiore solamente a quella del Getafe (71% – 5/7) nei maggiori cinque campionati europei.

Torino-Juventus, sabato 2 ottobre, ore 18.00

La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 30 sfide di Serie A TIM contro il Torino (1-2 nell’aprile 2015, con Allegri in panchina): completano il parziale 22 vittorie e sette pareggi. Il Torino affronterà lo scontro diretto contro la Juventus con almeno lo stesso numero di punti in classifica dei bianconeri (otto per entrambe) per la seconda volta negli ultimi 28 anni – l’altra risale all’ottobre 2015, vinta 2-1 dalla Vecchia Signora. La Juventus ha tenuto la porta inviolata nel 62% delle trasferte di Serie A TIM contro il Torino nel XXI secolo (8/13), parziale in cui i bianconeri hanno sempre trovato la rete (1.8 di media a incontro).

Sassuolo-Inter, sabato 2 ottobre, ore 20.45

Ci sono stati soltanto due pareggi nelle 16 sfide di Serie A TIM tra Sassuolo e Inter (0-0 nel 2019 e 3-3 nel 2020) – completano il bilancio sette vittorie per parte. Bilancio in perfetto equilibrio tra Sassuolo e Inter al Mapei Stadium in Serie A TIM: quattro successi per parte – tuttavia gli ultimi due incontri sono terminati con una vittoria nerazzurra (3-4 nel 2019 e 0-3 nel 2020)

Bologna-Lazio, domenica 3 ottobre, ore 12.30

Il Bologna ha vinto 2-0 l’ultimo confronto di Serie A TIM contro la Lazio: gli emiliani non vincono due gare di fila contro i biancocelesti nella competizione dal 1997 e non tengono la porta inviolata in due incontri consecutivi contro questa avversaria dal 1989. La Lazio ha perso solo una delle ultime nove trasferte di Serie A TIM contro il Bologna (0-2 nella più recente – 4V, 4N), parziale in cui ha tenuto la porta inviolata ben cinque volte.

Verona-Spezia, domenica 3 ottobre, ore 15.00

L’Hellas Verona ha vinto cinque delle ultime sette gare giocate contro lo Spezia tra Serie A TIM e Serie B (1N, 1P), incluso il match d’andata dello scorso campionato. Tra Serie A TIM, Serie B e Coppa Italia, lo Spezia ha vinto al Bentegodi contro l’Hellas solo una volta nella sua storia (0-1 nell’aprile 2017, gol di Pablo Granoche su calcio di rigore); nelle restanti 15 gare cinque pareggi (incluso quello della scorsa Serie A TIM) e 10 vittorie venete.

Sampdoria-Udinese, domenica 3 ottobre, ore 15.00

La Sampdoria ha vinto tutte le ultime cinque sfide contro l’Udinese in Serie A TIM, striscia più lunga per i blucerchiati contro i friulani dalla serie di nove successi di fila ottenuti tra il 1990 e il 1997. L’Udinese ha vinto solo in una delle ultime 16 trasferte al Ferraris contro la Sampdoria in Serie A TIM (0-2 nel dicembre 2012 con i gol di Danilo e Di Natale): nove successi doriani, tra cui quattro nelle ultime quattro sfide, e sei pareggi completano il parziale. In sette delle ultime otto sfide casalinghe contro l’Udinese in Serie A TIM, la Sampdoria ha segnato almeno due reti (fa eccezione lo 0-0 del dicembre 2016).

Fiorentina-Napoli, domenica 3 ottobre, ore 18.00

La Fiorentina ha perso quattro delle ultime sei sfide di Serie A TIM contro il Napoli (1V, 1N), tra cui entrambe le partite dello scorso campionato; in questo parziale ben quattro volte la squadra viola non ha trovato il gol. Nelle ultime 12 sfide di Serie A TIM al Franchi tra Fiorentina e Napoli, la squadra toscana ha trovato un solo successo (3-0 nell’aprile 2018 grazie alla tripletta di Simeone): sei vittorie azzurre e cinque pareggi completano il parziale.

Roma-Empoli, domenica 3 ottobre, ore 18.00

La Roma non perde contro l’Empoli in Serie A TIM dal febbraio 2007 (0-1 al Castellani): da allora sette successi giallorossi e tre pareggi in 10 sfide totali. Nelle 13 sfide casalinghe di Serie A TIM contro l’Empoli la Roma ha ottenuto 11 successi e due pareggi, trovando sempre almeno un gol (26 in totale, due di media esatti a match); tra le formazioni affrontate almeno 10 volte in casa nel massimo campionato, l’Empoli è quella con cui i giallorossi vantano la percentuale di vittorie più alta (85%).

Atalanta-Milan, domenica 3 ottobre, ore 20.45

Il Milan è la squadra contro cui l’Atalanta ha pareggiato più incontri in Serie A TIM: 43 su 120 partite complessive (completano il bilancio 25 successi nerazzurri e 52 rossoneri); sei delle

ultime 12 sfide di campionato tra queste due squadre sono terminate in parità (il 50% in questo parziale). Nelle ultime sei sfide di Serie A TIM tra Atalanta e Milan non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato (nell’ultimo incontro vittoria dei rossoneri a Bergamo a maggio).