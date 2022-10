Serie A: Il programma completo della 9° giornata, numeri e curiosità

Dopo la tre giorni di Coppe che ha visto alti e bassi per le nostre italiane, la Serie A torna in campo per la 9° giornata. Si parte sabato alle 15 con Sassuolo-Inter. I neroverdi hanno vinto 8 delle 18 sfide contro i neroazzurri in Serie A, l’unico club contro cui hanno ottenuto tutti questi successi. Alle 18 occhi su San Siro per il big match tra Milan e Juventus. L’ago della bilancia pende a favore dei bianconeri: i Diavoli hanno pareggiato e perso molte più volte rispetto ai successi portati a casa (56 e 51), con la squadra di Allegri che si è imposta 67 volte su 174 sfide. In serata esordio per Stankovic a Bologna sulla panchina della Samp.

Domenica alle 12:30 il Toro cerca punti preziosi contro l’Empoli. I granata hanno sempre faticato contro i toscani che si sono imposti ben 16 volte su 20, con 7 vittorie e 9 pareggi. I ragazzi di Juriç dovranno farsi valere in casa per superare la crisi e segnare più goal. Alle 15 scontro al vertice alla Dacia Arena tra Udinese e Atalanta, rispettivamente a 19 e 20 punti grazie a un meraviglioso avvio di stagione. La squadra del Gasp è imbattuta da 9 gare contro i friulani in Serie A e nella sua storia ha registrato una serie di 10 partite consecutive senza sconfitte. Il Monza ospita lo Spezia in quello che sarà il loro 1° incontro tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. A Salerno la squadra di Nicola ospita un Verona ferito.

Alle 18 il Napoli, in testa alla classifica con 20 punti, vuole approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Udinese per provare ad allungare in vetta. I partenopei non hanno perso nessuna delle ultime 7 gare contro i grigiorossi, considerando tutte le competizioni, e l’ultimo ko risale al 1994. In serata la Roma, dopo il ko in Europa, vuole rialzare la testa contro il Lecce. I giallorossi hanno vinto 8 delle ultime 9 gare di Serie A contro i pugliesi, l’unica eccezione è un 4-2 del Lecce nel 2012. Lo Special One potrebbe ottenere 3 successi contro squadre neopromosse nelle prime 10 giornate di campionato per la 3° volta nella sua storia in Serie A.

Il posticipo della 9° giornata è quello tra Fiorentina e Lazio: i viola hanno vinto solo 1 delle ultime 10 sfide di Serie A contro i biancocelesti, un 2-0 nel 2021, grazie a una doppietta di Vlahoviç. La squadra di Italiano parte da favorita, ma Maurizio Sarri è riuscito a vincere 3 partite di fila in Serie A, subendo solo 5 goal in questo campionato.

Serie A: Il programma completo della 9° giornata

08.10. 15:00 Sassuolo-Inter

08.10. 18:00 Milan-Juventus

08.10. 20:45 Bologna-Sampdoria

09.10. 12:30 Torino-Empoli

09.10. 15:00 Monza-Spezia

09.10. 15:00 Salernitana-Verona

09.10. 15:00 Udinese-Atalanta

09.10. 18:00 Cremonese-Napoli

09.10. 20:45 Roma-Lecce

10.10. 20:45 Fiorentina-Lazio