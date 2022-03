Serie A: Il Sassuolo non si ferma più, pari Fiorentina e Torino

GENOA-EMPOLI 0-0

I rossoblù sono condannati a vincere per tenere vive le ultime speranze di salvezza, il tecnico Blessin affida le chiavi dell’attacco all’unica punta Yeboah (Destro rimane in panchina). Dietro all’italo-ghanese la linea di trequartisti formata da Gudmundsson-Melegoni-Portanova. Sturaro e Badelj in mediana. Sull’altro fronte, Andreazzoli lascia Di Francesco fuori e scommette tutto sugli ultimi acquisti Benassi e Verre. Nuova chance per il giovane Parisi basso a sinistra. La prima frazione vede i padroni di casa maggiormente propositivi in fase offensiva, ma l’arrembaggio rimane sterile: al 19’ Asslani salva i suoi salvando sulla linea di porta un colpo di testa di Ostigard, poco dopo in rapida successione Portanova, Vazquez e Melegoni si affacciano dalle parti della porta presidiata da Vicario: l’estremo dell’Empoli fa buona guardia.

Secondo tempo in cui è ancora il Genoa a mostrare maggiore pericolosità nell’area avversaria. Al 55’ Portanova lascia partire un fendente che Vicario, con grandi riflessi, devia sulla traversa; anche Destro (entrato al 56’ al posto di un inconsistente Yeboah) prova a dare il proprio contributo, ma né lui né Ostigard inquadrano la porta. Andreazzoli tenta di aggiustare la propria formazione apportando qualche cambio, ma la scossa non c’è. Il punteggio rimane bloccato sullo 0-0 fino al triplice fischio del signor Aureliano. Per i liguri si tratta del sesto pareggio consecutivo con Blessin in panchina. In questo modo si fa sempre più complicata la permanenza nella massima serie.

BOLOGNA-TORINO 0-0

Il testa a testa tra felsinei e granata ha confermato tutte le difficoltà di entrambe le compagini attraversate nelle ultime settimane. Gli ospiti si fanno comunque preferire sul piano del palleggio e delle occasioni costruite. Nel primo tempo è Skorupski a salvare i suoi con un intervento prodigioso sul colpo di testa ravvicinato di Djidji. Nella ripresa, la conclusione di Brekalo si stampa sul palo. Torino sprecone: Pobega ha una ghiotta occasione ma la fallisce clamorosamente. Dall’altra parte da registrare solo un’opportunità capitata all’ex De Silvestri. Il match si chiude sullo 0-0-

FIORENTINA-HELLAS VERONA 1-1

10’ Piatek (F), 20’ Caprari su rig. (HV)

Come si potrebbe sintetizzare al meglio la sfida del “Franchi” tra la Viola e gli scaligeri? I gialloblù giocano, la squadra di Italiano spreca. Alta la posta in gioco per le due formazioni, alla ricerca di un posto europeo. Le attese non vengono deluse. Nel primo tempo sono gli ospiti a praticare un ottimo calcio, ma la Fiorentina si porta in vantaggio in maniera cinica: al 10’ la zampata di Piatek vale l’1-0. Hellas che, comunque, non desiste: 10’ dopo Milenkovic atterra Lasagna in area e l’arbitro Manganiello assegna il penalty. Trasformazione perfetta dagli undici metri di Caprari. Il tecnico Italiano rivoluziona la squadra nella ripresa e gli effetti si notano subito: Torreira fallisce diverse opportunità e anche Piatek si dimostra poco fortunato. Il pari è probabilmente il risultato più giusto.

VENEZIA-SASSUOLO 1-4

2’ Raspadori (S), 16’ su rig. e 71’ su rig Berardi (S), 34’ Henry (V), 29’ Scamacca su rig. (S)

Emozioni, reti e rigori hanno caratterizzato la gara veneta tra gli arancioneroverdi di Zanetti e la squadra di Dionisi. Sono gli emiliani, alla fine, a trionfare per 4-1 e a far precipitare in classifica il Venezia (terz’ultimo a -3 dal Cagliari). Il Sassuolo si mostra spietato grazie al devastante trio Scamacca-Raspadori-Berardi. Il numero 18 apre le marcature già al 2’. Berardi e Scamacca calano il poker trasformando tre calci di rigore. Inutile il tentativo dei padroni di casa di rimettersi in carreggiata con Henry al 34’. Lagunari che falliscono anche un penalty con Aramu all’86’