Serie A: Il Sassuolo travolge la Salernitana, il Monza stende la Samp. Poker Lazio

Milinkovic-Savic, doppietta, fa volare i biancocelesti. I neroverdi spazzano via una Salernitana inconsistente. Ottimo esordio del primo arbitro donna, la Ferrieri Caputi. Lecce e Cremonese, un pari di… rigore. Primo storico successo esterno in A per i brianzoli, esonerato Giampaolo.

LAZIO-SPEZIA 4-0 12’ Zaccagni, 25’ Romagnoli, 62’ e 91’ Milinkovic-Savic anticipo delle 12.30 – Nel lunch match dell’Olimpico, una Lazio travolgente liquida la pratica Spezia con un poker di reti. Gara subito in salita per i liguri: al 3’ Ampadu commette fallo su Immobile in area di rigore e l’arbitro Sacchi assegna la massima punizione in favore dei biancocelesti. Dal dischetto il bomber laziale, tuttavia, spara alto il pallone. Pochi minuti dopo è Kiwior a mettere i brividi ai tifosi di casa, ma Lazzari è provvidenziale e salva un gol praticamente fatto. Al 12’, allora, ci pensa un indemoniato Zaccagni a portare in vantaggio i suoi: l’esterno avvia una rapida azione, rifinita da Felipe Anderson, e la conclude in rete. La formazione di Sarri non si dimostra appagata. Al 25’ Romagnoli veste i panni dell’attaccante e firma il suo primo gol con la maglia che ha sempre sognato di vestire fin da bambino (precisa girata dal limite dell’area). La reazione dello Spezia è nei piedi di Bastoni: il suo rasoterra termina di poco a lato. Ha inizio da questo momento il Milinkovic-show: il centrocampista serbo coglie la parte alta della traversa e si scatena nella ripresa con due marcature che mettono in cassaforte il successo (62’ e 91’). L’ex Provedel, nel finale, si oppone alla conclusione di Gyasi. Con questo successo la Lazio sale a 17 punti, agganciando il Milan al secondo posto. Al di là della classifica, ci sono da registrare anche altri dati positivi per l’undici di mister Sarri, autore di un ottimo avvio di stagione: nelle ultime tre uscite, infatti, i capitolini hanno conquistato 9 punti, realizzando 10 reti senza subìre gol. Al momento la Lazio può contare sul secondo attacco della Serie A (dietro al Napoli) e sulla seconda miglior difesa (solo l’Atalanta ha incassato meno reti). Un deciso passo indietro, invece, da parte dello Spezia che, dopo aver conquistato il derby con la Sampdoria prima della sosta, si è fatto surclassare da un avversario decisamente superiore.

LECCE-CREMONESE 1-1 19’ Ciofani su rig. (C), 42’ Strefezza su rig. (L) – Partita sostanzialmente equilibrata quella tra salentini e lombardi, con le due formazioni che si sono date battaglia fino all’ultimo, ma sono stati anche novanta minuti avari di spunti degni di cronaca. Entrambe le reti sono arrivate su calcio di rigore, con Okereke protagonista sia in positivo che in negativo: l’attaccante grigiorosso ha guadagnato il penalty che ha sbloccato la partita al 19’ e trasformato da Ciofani, ma ha anche provocato il rigore che ha consentito ai giallorossi di raggiungere il pareggio con Strefezza (42’). Poi due chance per la Cremonese nella ripresa, ma portieri sostanzialmente inoperosi. Terzo risultato utile per il Lecce di Baroni: i salentini salgono a quota 7 insieme a Salernitana, Empoli e Monza, mentre la Cremonese rimanda ulteriormente l’appuntamento con la prima vittoria in Serie A dopo 26 anni e resta penultima a quota 3, a +1 sulla Sampdoria.

SAMPDORIA-MONZA 0-3 11’ Pessina, 67’ Caprari, 95’ Sensi – La Samp era chiamata al riscatto e alla vittoria contro il Monza neopromosso, invece è arrivato un capitombolo pesante per i blucerchiati, relegati in fondo alla classifica. Brianzoli che hanno dimostrato che il successo sulla Juventus non è stato certamente un caso isolato. Spietati i due ex dell’incontro, Caprari e Sensi, entrambi in gol. Per la compagine ospite è stata la prima storica vittoria esterna in Serie A e per la seconda volta di fila il Monza non ha incassato reti. Con 7 punti finora conquistati, il club lombardo al momento è fuori dalla zona rossa della retrocessione. La cura-Palladino sta producendo effetti molto importanti. La debacle, invece, è costata cara al tecnico doriano Giampaolo, sollevato dall’incarico dalla proprietà. La conferma è arrivata dal vicepresidente Romei: “La notizia dell’esonero è confermata, abbiamo aspettato un po’ a comunicarlo perché prima volevamo parlare col mister. Mi dispiace perché so quanta professionalità ci mette nel lavoro che fa, ma questa è stata una partita non all’altezza e chiudere così fa male. Non cerchiamo alibi, dobbiamo lavorare insieme per trovare una soluzione”. A seguire il comunicato ufficiale: “L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro”. Sulla panchina dei liguri potrebbe essere richiamato Roberto D’Aversa, ancora sotto contratto con il club.

SASSUOLO-SALERNITANA 5-0 12’ Laurentiè, 39’ Pinamonti su rig, 53’ Thorstvedt, 76’ Harroui, 92’ Antiste – La sfida del “Mapei Stadium” verrà sicuramente ricordata per l’esordio nella massima categoria del primo arbitro donna, la signora Ferrieri Caputi. La giovane direttrice di gara livornese si è mostrata subito decisa nel decretare un calcio di rigore a favore dei padroni di casa, era il 39’. Poi la gara è filata liscia, non ci sono stati particolari problemi (unico momento di indecisione quando ha perso in corsa il cartellino giallo, subito raccolto e riconsegnatole da Thorstvedt). Dunque, è stato davvero ottima la sua performance. Perdere una partita senza perdere la testa: dovrà invece lavorare sulla psicologia il tecnico dei campani, Davide Nicola, dopo questo capitombolo in terra emiliana. Difficile dire dove finiscano i demeriti dell’uno e inizino i meriti del miglior Sassuolo fin qui visto. Entusiasmante la prestazione dei padroni di casa che, per lunghi tratti, hanno ricordato i fasti della scorsa stagione. Il tutto in assenza dei vari Berardi, Traorè, Defrel e Muldur. C’è poco altro da segnalare in un match giocato a senso unico, come racconta d’altronde il tabellino finale.