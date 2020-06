Serie A: Il Torino torna alla vittoria, il Parma vola al settimo posto

TORINO-UDINESE 1-0

16′ Belotti



All’Olimpico di Torino va in scena un match dai mille risvolti tattici tra Longo e Gotti; i granata cercano i 3 punti per partire mentre i friulani hanno bisogno di punti in cascina per allontanarsi dalla zona pericolosa. Partita noiosa fino al quarto d’ora, quando Sema da il lá alla manovra offensiva che prosegue con Nestorovako che con maestri appoggia per Larsen che calcia all’improvviso e colpisce subito il palo. Un minuto dopo il Torino è rapido a correre sulla corsia esterna, la sfera arriva ad Edera che lancia Belotti: il pallone carambola alle spalle di Musso. Il Gallo è l’unico giocatore in Italia ad aver raggiunto sempre almeno la doppia cifra negli ultimi 5 anni.

Dopo il vantaggio la squadra della Mole controlla il gioco, ma al 26esimo Fofana approfitta di uno svarione difensivo ma Sirigu è bravo a difendere la porta. Nel giro di 5 minuti, inoltre, l’Udinese comincia a spingere sull’acceleratore e sfiora il pareggio per ben due volte con De Maio. Il primo tempo si chiude con un Udinese in crescita, dal punto di vista tattico, che però non riesce a monetizzare.

Il secondo tempo incomincia subito con l’ennesimo infortunio post-COVID, questa volta è Mandragora a fermarsi, il centrocampista esce dal campo in lacrime. Il Torino sembra trovarsi in difficoltà, perché i bianco-neri spingono con forza e determinazione nella metà campo avversaria, senza però ottenere fortuna. Il Toro si risveglia solo nelle fasi conclusive del match quando, di nuovo con Belotti, tenta la conclusione sotto porta neutralizzata da Musso. La gara termina con un Udinese all’attacco che, di certo, non meritava questo risultato per la prestazione offerta.

GENOA-PARMA 1-4

18′, 33′ e 53′ Cornelius (P), 60′ rig. Falque (G), 87′ Kulusevski (P)

Match che regala due visione differenti: la prima guarda all’Europa con un occhio desiderioso mentre l’altra osserva la zona dell’oblio in maniera impaurita. Il Parma comincia bene e non ci mette molto a prendersi le redini del gioco ed al 18esimo traduce questo dominio in gol. Hernani scivola sull’esterno sinistro mettendo un Pallone basso verso l’area, Cornelius anticipa Perin ed i crociati passano in vantaggio. Dieci minuti dopo, però, il centravanti è costretto ad arrendersi di fronte al prodigioso portiere del Grifone.

La 29esimo, una leggerezza di Iacoponi (reo di aver colpito il pallone con le mani) regala un penalty al Genoa; Criscito si fa prendere dall’emozione e Sepe non può far altro che deviare il tiro. “Gol sbagliato, gol subito” e Cornelius sigla la doppietta, gonfiando la rete che porta gli emiliani in vantaggio per 2 reti a 0. Al trentottesimo, “il Gigante” prova ad inventare delle trame ed in in’ azione di Adriana memoria tenta di dribblare l’intero reparto arretrato conquistando, però, solamente un calcio di punizione. Il primo tempo finisce sul 2 a 0 per il Parma.

Il secondo tempo si apre con il tentativo di Goran Pandev, bloccato agevolemente da Sepe. Al 54esimo Laurini lancia millimetricamente il pallone in area di rigore e Cornelius deve solo metterla dentro: 3 a 0 e sesto gol della punta contro il Grifone. Cinque minuti dopo è proprio Laurini, invece, a riaprire le danze colpendo il pallone con le mani e regalando un altro calcio dagli undici metri al Genka; Iago Falque non sbaglia e spiazza l’incolpevole Sepe. Il Parma amministra al gioco fino all’87esimo quando Cornelius fa la sponda per Kulusevski che ha il solo compito di appoggiare il pallone alle spalle di Perin. Gli emiliani calano, dunque, il poker contro un Genoa mai in partita.