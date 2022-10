Serie A: Il Toro sbanca Udine, il Bologna respira e inguaia il Lecce

UDINESE-TORINO 1-2 1

4’ Aina (T), 26’ Deulofeu (U), 69’ Pellegri (T)

Alla “Dacia Arena” di Udine, i padroni di casa hanno la possibilità di allungare l’incredibile striscia positiva di 9 risultati utili consecutivi in campionato, dopo il passo falso fatto registrare in settimana in Coppa Italia. Eppure, ad avere un migliore approccio al match sono i granata di Juric. Tanto che già al 14’ la sblocca Ola Aina, di nuovo in gol dopo ben tre anni e mezzo dall’ultima volta: sull’assist confezionato da Miranchuk, il difensore inglese la mette dentro con un piattone. Il vantaggio ospite scuote i friulani che, al 26’, pareggiano i conti grazie a Deulofeu: l’esterno offensivo bianconero deve ringraziare Milinkovic-Savic e Zima per un pasticcio in ripartenza, l’ex Milan sigla l’1-1 a porta vuota.

Nel secondo tempo le due squadre non si risparmiano, entrambe provano a vincere il duello anche se a risentirne è lo spettacolo: le continue interruzioni dettate dai duri contrasti tra i protagonisti in campo, tendono a spezzettare il gioco. Ci vuole allora un episodio per far saltare il banco. Al 69’ Pellegri, imbeccato da un ottimo Radonjic, prende il tempo al suo marcatore diretto Bijol e batte il portiere Silvestri per l’1-2 definitivo. Nel finale occasioni per Beto e Karamoh, entrambe sciupate. Per l’Udinese di Sottil è la prima sconfitta interna stagionale, la seconda di fila dopo quella che ha determinato l’eliminazione dalla Coppa nazionale contro il Monza. I friulani hanno pagato a caro prezzo gli ingenui errori difensivi. Il Toro riscatta il derby perso contro la Juve e sale a quota 14 in classifica.

BOLOGNA-LECCE 2-0

13’ Arnautovic su rig., 35’ Ferguson

Si conclude nella miglior maniera possibile una settimana davvero dolce per la formazione felsinea allenata dal neotecnico Thiago Motta: dopo il successo con qualificazione in Coppa Italia sul Cagliari, è arrivato anche quello in campionato contro il Lecce. Obiettivo sorpasso centrato, perché poi in ogni classifica questo è ciò che veramente conta, in quello che era considerato a tutti gli effetti uno scontro diretto per la salvezza (secondo programmi per l’undici salentino, a sorpresa invece finora per il Bologna che si presentava a questa sfida impelagato nelle zone a rischio per la graduatoria).

I punti di oggi, dunque, sono serviti al sorpasso sui giallorossi e tutto ciò non è certo poco, anche ad acquietare acque altrimenti tendenti al moto ondoso in aumento: l’ambiente rossoblù punta ad un definitivo assestamento e ai piani più nobili. Intanto il Lecce si conferma avversario abbordabile per gli emiliani: contro i salentini, il Bologna ha perso meno partite in A (appena 3 in ben 27 precedenti). Il successo è meritato, grazie ad un ottimo primo tempo. Punteggio sbloccato al 13’ grazie al rigore trasformato da Arnautovic (al comando della classifica marcatori con 7 reti). Poi, al 35’, sull’angolo battuto da Barrow, il colpo di testa di Ferguson beffa il portiere Falcone sul primo palo.