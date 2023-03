Serie A: Il Toro vede l’Europa, flop Cremonese. Pari Hellas

LECCE-TORINO 0-2

20’ Singo, 23’ Sanabria

In attesa della Juve, il Torino si aggiudica la “nervosa” sfida del “Via del Mare” di Lecce e sale al settimo posto solitario (37 punti). Prima frazione contrassegnata dal micidiale uno-due granata tra il 20’ e il 23’: il primo marcatore è Singo che, con un pregevole colpo al volo sul perfetto assist di Miranchuk, porta in vantaggio la formazione di Juric. Tre giri di lancetta dopo, Radonjic scappa via sulla corsia di sinistra e mette al centro un pallone d’oro per Sanabria: l’attaccante paraguaiano anticipa Gallo e insacca il pallone del raddoppio. La gara ben presto si incattivisce, alla mezz’ora si accende una rissa che coinvolge anche alcuni componenti delle due panchine: l’arbitro Sacchi ammonisce sei giocatori (Gonzalez, Hjulmand, Strefezza, Buongiorno, Ilic, Milinkovic-Savic) e allontana dal terreno di gioco due membri di entrambi gli staff tecnici. Nell’intervallo il tecnico dei giallorossi Baroni prova a cambiare lo spartito dell’incontro alla ricerca di un sensazionale ribaltone e decide di rivoluzionare il reparto offensivo: fuori gli inconsistenti Di Francesco e Ceesay, dentro Colombo e Oudin. In effetti il Lecce, nel corso della ripresa, appare più propositivo anche se di vere occasioni non ce ne sono. Ci provano Oudin e Strefezza, ma Milinkovic-Savic fa buona guardia e non viene mai costretto ad interventi impegnativi. Il Toro gestisce senza patemi fino al triplice fischio finale. Per i piemontesi il successo vale molto in termini di classifica: Bologna scavalcato al settimo posto con vista sull’Europa. Il Lecce è invece costretto ad incassare il terzo ko consecutivo, ma per il momento la salvezza resta al sicuro.

CREMONESE-FIORENTINA 0-2

27’ Mandragora, 50’ Cabral

Vince la Fiorentina in casa della Cremonese, fanalino di coda e sempre più ultima. Per i toscani si tratta della sesta vittoria nelle ultime 7 uscite tra campionato e Conference League, a conferma dell’ottimo stato di forma attraversato dagli uomini di Italiano. Resta difficile, tuttavia, il cammino verso una qualificazione europea: la Viola si è svegliata troppo tardi, anche se sta dimostrando di avere un potenziale e una qualità che sicuramente lasceranno ben sperare per il prossimo futuro (anche e soprattutto per le altre competizioni in cui la Fiorentina è ancora in corsa). Quella dello “Zini” è stata una gara che ha avuto il sapore dell’antipasto in vista della doppia sfida nella semifinale di Coppa Italia tra le due compagini. Per ciò che invece concerne i grigiorossi, ormai il distacco con il quart’ultimo posto (di 12 punti) lasciano ben poche speranze di salvezza. Un gol per tempo esalta la Fiorentina: al 27’ il vantaggio degli ospiti con Mandragora e al 50’ il raddoppio di Cabral.

HELLAS VERONA-MONZA 1-1

51’ Verdi (HV), 55’ Sensi (M)

Tra gli scaligeri e i brianzoli termina con un punto a testa. Puntava al quinto successo in campionato la squadra di Zaffaroni dopo quelli ottenuti – tutti al “Bentegodi” – contro Sampdoria, Cremonese, Lecce e Salernitana nell’ordine: la corsa al quart’ultimo posto prosegue e ogni gara, ormai, sa evidentemente di spareggio. Oggi serviva vincere, tenuto conto del successo dello Spezia, e al termine di questo pomeriggio il distacco del Verona dai liguri è di 5 punti. Ancora un passo in avanti in classifica, invece, per il Monza: da quando vengono assegnati i tre punti a vittoria, solo il primo Chievo (stagione 2001-2002, targato Del Neri) è stato capace da neo-promosso assoluto di far meglio della formazione allenata da mister Palladino. Gara caratterizzata da una ripresa molto gradevole e, non a caso, le due reti vengono siglate nella seconda metà di gara. Aprono i padroni di casa con Verdi (51’), chiudono gli ospiti poco dopo con Sensi (55’). Annullato per fuorigioco, dopo visione Var, il gol di Caprari che aveva portato illusoriamente in vantaggio i biancorossi.