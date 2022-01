Serie A: Il Verona sente profumo d’Europa. Venezia-Empoli pari e patta

SASSUOLO-HELLAS VERONA 2-4

(37’ Caprari, 44’, 57’ su rig. e 94’ Barak, 54’ Scamacca, 67’ Defrel)

Gli emiliani cadono fra le mura amiche del “Mapei” per mano del Verona e vengono sorpassati in classifica: oltre al danno, anche la beffa per i ragazzi di Dionisi. Il lunch match del 22esimo turno ha fatto registrare grappoli di reti. La prima frazione è spettacolo puro, le due compagini non si risparmiano. Gialloblù più intraprendenti, neroverdi in difficoltà per l’aggressività e il pressing esercitati dalla squadra di Tudor che ne approfitta e per due volte, a distanza ravvicinata, lascia il segno: apre le danze Caprari al 37’, con un fendente che non lascia scampo al portiere Consigli, al 44’ raddoppia Barak in maniera un po’ fortunosa (la sfera gli incoccia addosso prima di varcare la linea di porta).

La replica del Sassuolo è tutta nei piedi di Raspadori che, dalla lunghissima distanza, prova a sorprendere un attento Montipò. Ferrari e Kyriakopoulos non hanno maggiore fortuna. La ripresa è ancora più divertente. Barak fallisce il colpo del ko, mentre Scamacca la riapre grazie ad una straordinaria girata al volo (54’). Le speranze di rimonta dei padroni di casa, tuttavia, si spengono definitivamente al 57’, quando viene assegnato un penalty in favore degli scaligeri: dagli undici metri è ancora Barak a far esultare i suoi tifosi, Consigli intuisce il tiro ma non riesce a respingerlo. Il Sassuolo, comunque, non demorde e con Defrel di testa accorcia ancora (67’). Rogerio per un soffio non fa 3-3, poi il poker di Barak in pieno recupero (tripletta per lui) fa calare il sipario sul match.

VENEZIA-EMPOLI 1-1

(26’ Zurkowski, 73’ Okereke)

Lagunari e toscani si dividono equamente la posta in palio nell’1-1 del “Penzo”. Sul campo veneto va in scena una gara ricca di spunti e di discreto spettacolo. È la squadra ospite a prendere in mano il pallino del gioco nei primi minuti e le occasioni da rete non mancano: su una di queste è abile il portiere Lezzerini a togliere a Pinamonti la gioia del gol (13’). L’Empoli comunque riesce a sbloccarla al 26’, quando Zurkowski colpisce al volo uno splendido assist di Bandinelli.

Nel secondo tempo, comunque, il Venezia non si perde d’animo e reagisce: Okereke e Crnigoj fanno le prove generali, mentre la formazione di Andreazzoli comincia a perdere un po’ di smalto. Al 72’ è l’ora dell’ultimo arrivato in casa lagunare: mister Zanetti manda in campo l’ex Lazio, Nani. Appena 1’ dopo, il neoacquisto portoghese serve con una prodezza Okereke per l’1-1. Nei minuti di recupero, lo stesso Okereke si divora il possibile successo.

Emanuele Tocchi