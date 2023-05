Serie A: Inter a valanga, bene la Lazio, stop per Roma e Milan

Monza-Roma è un match all’insegna dell’equilibro, conclusosi con un giusto 1-1. Il primo spezzone di partita è a tinte brianzole, con i padroni di casa che preoccupano a più riprese la retroguardia giallorossa. Bravi, però, i soldati di Mou a sfruttare una distrazione del portiere Di Gregorio per insaccare per primi. Il gol, figlio di El Shaarawy, però, non garantisce il vantaggio a lungo dato che al minuto 39 il Monza pareggia con Caldirola. Meno emozionante il 2° tempo dove l’unico episodio da ricordare è il rosso a Celik nel finale. Triplice fischio e squadre che si dividono il bottino totale, dunque, con i giallorossi che riportano nella capitale anche qualche amarezza.

Milan-Cremonese è una di quelle partite che i tifosi rossoneri rischiano di rimpiangere a lungo, vista la posta in ballo e la prestazione deludente offerta. Il risultato, analogo a quello di Monza-Roma, è frutto di un match in cui il Milan ha prodotto molto ma ha concretizzato pochissimo. La Cremonese alza il muro davanti la porta e riesce a portarsi in vantaggio con Okereke, al 77’. Non basta, però, un Carnesecchi in formato super agli ospiti, i quali vedono il sogno vittoria sfumare al 90+3’ per mano di Messias. Da riportare anche il fallo che costa a Pickel il cartellino rosso nei minuti di recupero. Pareggio al fotofinish, quindi, per il Milan che, comunque, non può ritenersi soddisfatto del risultato ottenuto.

Altra musica quella suonata alla sponda opposta del naviglio, con un’Inter eccezionale che demolisce l’Hellas Verona per 6-0. La partita viene indirizzata a favore dei nerazzurri al 31’ con Gaich che spinge nella propria rete. Ad aggiungersi alla festa di Calhanoglu (2° marcatore), si uniscono anche Dzeko e Lautaro, che fanno entrambi il bis. Inter che raggiunge quota 3 vittorie di fila per la prima volta nel 2023 ed ottiene i 3 punti di una partita mai stata in discussione. In vista dell’Euroderby, il Milan, si può dire avvisato.

Bene anche la Lazio che nel marasma generale porta a casa una vittoria pesante contro una squadra forte e organizzata quale il Sassuolo è. A rimediare al gol annullato a Immobile ci pensa Felipe Anderson al minuto 14 ed è 1-0 Lazio. Il Sassuolo rischia di pareggiare in un paio di occasioni, soprattutto a fine 1° tempo con Frattesi, ma i padroni di casa fanno prevalere la propria superiorità e raddoppiano al 90+2’, con Basic. Festa scudetto rinviata a domani per il Napoli, sul campo dell’Udinese, e vittoria importante per la Lazio che compie il controsorpasso ai danni della Juventus.

Difficile decretare se le partite più folli si siano giocate nel pomeriggio o in serata, ma poco male, perché il calcio e lo spettacolo ne hanno sicuramente goduto. In attesa dei risultati di Empoli-Bologna e Udinese-Napoli, finisce così il racconto della 33° giornata.