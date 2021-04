Serie A: Inter, altro tassello scudetto. Juve, altra frenata. Per il Benevento si fa dura

33^ GIORNATA, IL PUNTO – Ad una settimana di distanza dalla notte del fallito tentativo di golpe calcistico da parte dei 12 club già pronti a dar vita a un nuovo torneo, la fantomatica Superlega, il campionato si appresta a percorrere il rettilineo finale della stagione. Protagoniste degli anticipi del sabato sono state alcune compagini coinvolte nella lotta salvezza, a cominciare dal testa a testa fra le ultime due formazioni della classifica. Al “Tardini” di Parma è andata in scena la gara dell’orgoglio, con i padroni di casa costretti ad incassare la 36esima sconfitta di una annata da dimenticare. Il primo successo in trasferta del Crotone è arrivato troppo tardi perché, nonostante i tre punti, a 5 giornate dai titoli di coda, i calabresi sono condannati ad una inevitabile retrocessione. Solo l’aritmetica è ancora dalla parte della formazione rossoblù. Il 3-4 finale evidenzia ancora una volta gli eccessivi limiti difensivi delle due squadre che, insieme, hanno subìto ben 153 reti (70 il Parma, 83 il Crotone): troppe, decisamente troppe per sperare di rimanere nel massimo torneo.

L’unico ad aver dimostrato di valere la categoria è stato l’implacabile centravanti nigeriano Nwanko Simy, autore di una doppietta. Il 28enne di Lagos è entrato così di diritto nella storia del nostro campionato, diventando il calciatore del suo paese più prolifico della Serie A e superando con le sue 29 marcature totali l’ex interista “Oba Oba” Martins (28). Era da tempo che non si vedeva un bomber così letale militare in una squadra costretta a tornare negli inferi del campionato cadetto. Grazie alle sue 65 reti Simy è, non a caso, il miglior marcatore nella storia del Crotone e con i due gol realizzati ai danni del Parma ora è anche salito sul terzo gradino del podio della classifica marcatori (19 realizzazioni), dietro solo a due mostri sacri come Cristiano Ronaldo (25) e Lukaku (21). Con questi dati, il numero 25 rossoblù meriterebbe di recitare nei migliori palcoscenici europei. Chissà se il prossimo mercato non gli riserverà liete sorprese… Un passo molto importante verso la salvezza l’ha invece compiuto il Genoa e i liguri non potevano scegliere miglior partita per prendersi una vittoria quasi decisiva per le proprie sorti: il derby con lo Spezia.

Il 2-0 con il quale il Grifone si è portato a quota 36 – +8 sulla terz’ultima – è frutto dei cambi decisi dal tecnico Ballardini nel corso della ripresa, dopo una prima frazione che si era chiusa sullo 0-0. Scamacca, 5’ dopo il suo ingresso per Pandev, ha aperto le marcature e Shomurodov (entrato per uno spento Destro al 63’), nel finale, ha chiuso la contesa. Nonostante il ko che costringerà la compagine di mister Italiano a soffrire ancora per le restanti gare, gli “Aquilotti” non hanno comunque rinunciato ad affrontare i cugini con il solito spirito propositivo caratterizzato da una difesa alta e da una costruzione dal basso dell’azione (molto frequente nel calcio moderno). La maggiore gestione del pallone, tuttavia, non ha coinciso con una maggiore pericolosità espressa negli ultimi metri, dove le vere occasioni da rete sono state quasi nulle. Il Genoa l’ha vinta sul piano del maggior cinismo dei suoi attaccanti.

Scorrendo la graduatoria verso l’alto, l’anticipo serale del 33esimo turno se l’è aggiudicato il Sassuolo che, fra le mura domestiche del “Mapei”, ha battuto per 1-0 la Sampdoria centrando il quarto successo di fila. La rovesciata di capitan Berardi ha deciso il match e lanciato i neroverdi all’inseguimento della Roma (ora avanti solo di tre punti) al settimo posto, l’ultimo per un piazzamento europeo. Da sottolineare come proprio il tecnico degli emiliani, Roberto De Zerbi, in settimana, era stato tra i più critici nel commentare la vicenda legata alla Superlega in cui avrebbero partecipato anche le tre italiane Inter, Juventus e Milan (“Domenica è stato fatto un colpo di Stato. Questo episodio equivale a un colpo di Stato nel calcio, nei contenuti e nella modalità. Il calcio è di tutti ed è meritocratico e tutto ciò si poteva fare alla luce del sole. E’ un comportamento che lede il diritto del più debole a farsi un futuro più bello di quello che non dice la sua provenienza. E’ una cosa che urta i nervi”, parole certamente condivisibili da tutti coloro che amano il calcio e lo sport più in generale). La sua squadra, anche ieri, ha dimostrato di poter valere benissimo il confronto con società certamente più blasonate.

LE GARE DI GIORNATA – Ad aprire il pomeriggio calcistico è stato un altro match valido in chiave salvezza, quello tra Benevento e Udinese. Il lunch match del “Vigorito” ha visto come unica protagonista in campo la formazione friulana che ha rifilato un poker ai giallorossi sanniti (4-2). Con questo risultato i bianconeri di Gotti hanno praticamente messo in cassaforte la salvezza (39 punti) Sul fronte opposto, la squadra di Pippo Inzaghi è costretta ancora una volta a leccarsi le ferite per un girone di ritorno davvero da incubo. Fatta eccezione per l’impresa di Torino sulla Juventus del 21 marzo (ultimo successo), il bilancio in questo 2021 per i sanniti è pesantemente negativo: sono ancora a digiuno di vittorie casalinghe, l’ultima risale allo scorso 20 dicembre col Genoa. Ancora più deficitaria appare la situazione in classifica, visti i soli 3 punti che distanziano l’undici sannita al Cagliari terz’ultimo. Il Benevento ha praticamente dilapidato tutto ciò che di buono era riuscito a compiere nella prima metà di stagione, quando sembrava avviato verso una comoda salvezza.

Adesso, invece, bisognerà invertire quanto prima la marcia per non tornare dopo solo un anno nella serie cadetta. Il dominio dell’Udinese, oggi, è apparso a tratti imbarazzante. In rete Molina (dopo soli 4’ di gioco), Arslan, Stryger Larsen e Braaf per gli ospiti, mentre di Viola su rigore e Lapadula nella ripresa i gol dei giallorossi. L’Inter di Conte, nel frattempo, continua ad aggiungere tasselli preziosi in chiave scudetto. I nerazzurri sono ormai artefici del proprio destino: mancano solo una manciata di punti per dare inizio alla festa ed interrompere così il dominio della Juve, durato ben 9 stagioni consecutive.

A decidere la sfida contro l’Hellas Verona è un gol del solito Darmian al 76’ (l’esterno nerazzurro aveva già risolto in favore dei suoi il match contro il Cagliari). Agli scaligeri viene annullata una rete molto discutibile. C’è invece da registrare ancora una frenata per i bianconeri di Pirlo, incapaci di riscattare il pesante ko dell’andata (0-3 allo “Stadium”) con la Fiorentina. La Viola si è dimostrata una volta di più essere la vera bestia nera dei pluricampioni in carica. I toscani erano stati i primi ad aver costretto alla resa la “Vecchia Signora” in questa stagione. Al “Franchi” finisce 1-1. Vlahovic porta i suoi in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo, trasformando con uno scavetto il penalty concesso dall’arbitro Massa, poi nella ripresa pareggia Morata, che realizza un gol di pregevole fattura avvalendosi di un tiro a giro di sinistro. Di seguito tutte le sintesi delle gare pomeridiane:

BENEVENTO-UDINESE 2-4

(4’ Molina, 32’ Arslan, 34’ Viola su rig., 49’ Stryger Larsen, 73’ Braaf, 83’ Lapadula)

Colpo grosso dell’Udinese in casa del Benevento (2-4). Un poker che permette ai friulani di poter festeggiare la salvezza con 6 turni d’anticipo (39 punti in classifica) e che, invece, inguaia ulteriormente il cammino dei sanniti, ora a soli 3 punti di distanza dalla zona retrocessione. Bianconeri trascinati da una magnifica prestazione dell’uomo più talentuoso, Rodrigo De Paul, autore di tre assist. Ospiti subito in vantaggio alla prima azione con Molina (4’). I giallorossi provano a reagire, ma il portiere Musso sbarra la strada del gol a Glik. Alla mezz’ora Arslan porta i suoi al raddoppio. I padroni di casa, comunque, non demordono e rimangono in partita grazie al rigore trasformato da Viola (34’) per un’uscita fallosa in area di Musso su Lapadula lanciato a rete. Ad inizio ripresa Stryger Larsen firma il tris (49’), poi è ancora Musso a negare la seconda rete dei sanniti: salvando prima su Ionita e poi su Glik. Pereyra va vicino alla quarta marcatura colpendo il palo, poker che arriva con Braaf al 73’. Lapadula riduce il passivo all’83’. Il Benevento non riesce più a vincere in una gara casalinga, l’ultimo trionfo risale allo scorso 20 dicembre col Genoa.

FIORENTINA-JUVENTUS 1-1

(29’ Vlahovic su rig., 46’ Morata)

Un tempo per parte fra la Viola e i bianconeri giustifica il pareggio finale. Il primo tempo della Fiorentina, in particolare, è stato certamente diverso, molto più concreto, più significativo: i padroni di casa si rendono spesso pericolosi e molte occasioni vengono sventate da Szczesny. Pulgar colpisce anche il palo. Alla mezz’ora Vlahovic trasforma un penalty con un delizioso “cucchiaio”. Juventus praticamente non pervenuta. Poi con il cambio tattico imposto da Pirlo – dal 4-4-2 al 4-3-3 – si vede un’altra squadra rispetto alla prima metà. Gli ospiti trovano subito il gol con il nuovo entrato Morata, poi tengono palla e cercano di rendersi pericolosi in più circostanze. Ronaldo sbaglia ancora, non è proprio il suo momento: a 5’ dal termine, lì solo davanti alla porta, il portoghese sbaglia un gol già fatto.

INTER-HELLAS VERONA 1-0

(76’ Darmian)

Torna al successo l’Inter dopo gli ultimi due pareggi. I nerazzurri battono per 1-0 un buon Verona. La prima occasione del match capita sui piedi di Hakimi: il suo rasoterra viene deviato in angolo dal portiere Silvestri (18’). Gli scaligeri non si fanno intimidire e costruiscono in rapida successione due chance: Handanovic si oppone a Bessa, sulla respinta il diagonale di Dimarco, per poco, non viene corretto in rete da un allungo di Barak. Ripresa con l’Inter in possesso palla, ma la squadra di Conte non riesce ad impensierire la retroguardia gialloblù. Silvestri para coi piedi il tentativo di Lautaro Martinez al 64’. Il piazzato di Hakimi si stampa sul palo (69’). I nerazzurri sbloccano al 76’ con un perfetto destro di Darmian, ben servito da Hakimi. Per la compagine di Conte lo scudetto è ormai solo questione di ore.