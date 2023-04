Serie A: Inter, è LuLa piena. Tris di Monza e Udinese

EMPOLI-INTER 0-3

48’ e 76’ Lukaku, 88’ Lautaro Martinez

La squadra di Simone Inzaghi prova a raddrizzare una classifica fin qui deludente e al “Castellani” travolge con un convincente 0-3 l’Empoli. In rete un redivivo Lukaku (doppietta) e l’argentino Lautaro Martinez. Una prova di carattere in vista della decisiva sfida di Coppa Italia contro la Juve in programma mercoledì. Per preservare alcuni titolari, il tecnico piacentino cambia ben nove elementi rispetto alle fatiche di Champions: solito 3-5-2, composto da D’Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa. In porta c’è Handanovic. Il tecnico dei toscani piazza Baldanzi alle spalle della coppia Cambiaghi-Caputo. Primo tempo caratterizzato dal prolungato possesso palla nerazzurro, ma gli ospiti non pungono. La (lenta) manovra punta a sfruttare le corsie esterne dove, tuttavia, Bellanova e Gosens trovano spesso la pronta opposizione dei ragazzi di Zanetti.

Sono, anzi, i padroni di casa ad avere le chance migliori con Cambiaghi e Baldanzi: Handanovic fa buona guardia. Si va così all’intervallo sullo 0-0. Sarà dunque la ripresa a determinare il risultato finale. L’Inter rientra sul rettangolo verde con gli stessi undici della prima frazione, ma con un Lukaku decisamente più ispirato. È infatti il belga a sbloccare il match al 48’: dopo aver dialogato con Brozovic, il numero 99 sferra un diagonale dal limite che beffa il portiere Perisan. Dopo ben 8 mesi, l’ex Chelsea torna al gol su azione. Da questo momento la sfida si mette in discesa per i meneghini, l’Empoli esce di scena. Perisan chiude la porta a Calhanoglu (67’), mentre De Vrij colpisce la traversa con un gran colpo di testa (69’). Nel finale è ancora Lukaku a concedere il bis (76’). All’88’ il “Toro” Lautaro la chiude definitivamente.

Simone Inzaghi può ritenersi soddisfatto per la prova dei suoi. Malgrado un campionato ben al di sotto delle aspettative caratterizzato da ben 11 ko, il successo di Empoli può rappresentare un’ottima iniezione di fiducia in vista di un finale di stagione che potrebbe regalare ai tifosi nerazzurri delle soddisfazioni straordinarie soprattutto in ambito europeo.

MONZA-FIORENTINA 3-2

8’ Kouamé (F), 13’ Saponara (F), 26’ Biraghi su aut. (M), 43’ Dany Mota (M), 59’ Pessina su rig. (M)

Undicesimo successo del Monza in campionato e il sesto casalingo serve per accorciare le distanze dietro la Fiorentina: ad un punto c’è proprio la formazione di Palladino. Tre punti che danno ai brianzoli una dimensione ben diversa dalla semplice salvezza conseguita già con netto anticipo, al di là delle dichiarazioni più o meno scaramantiche di rito. Dopo aver battuto l’Inter a San Siro, oggi la formazione biancorossa ha superato in rimonta la squadra viola: ovvero una delle formazioni più in forma del momento. Ad un passo dalla qualificazione alla finalissima di Coppa Italia e già in semifinale di Europa League, l’undici di mister Italiano è caduto in campionato.

La Fiorentina si è inceppata dopo i primi 13’ in cui aveva messo a ferro e a fuoco l’area avversaria e aver siglato due reti con Kouamé e Saponara. Davvero brava la squadra di casa a non mollare e a credere fermamente in una rimonta quasi impossibile. Rimonta aperta dall’autorete di Biraghi al 26’, proseguita con il 2-2 di Dany Mota al 43’ e completata dalla trasformazione dal dischetto di Pessina al 59’ (quinta rete per il centrocampista nel giro della Nazionale del ct Mancini, nonché capitano dei brianzoli).

UDINESE-CREMONESE 3-0

2’ Samardzic, 27’ N. Perez, 36’ Success

Niente da fare per la Cremonese che si arrende alla superiorità dei friulani. Non vinceva da oltre un mese l’Udinese (era il 18 marzo contro il Milan), ma oggi i bianconeri si sono rifatti con gli interessi spazzando via la compagine grigiorossa. Tre a zero maturato nel primo tempo. Subito in gol al 2’ con Samardzic, rete molto bella e che ha messo in discesa la gara dei padroni di casa. Raddoppio che arriva al 27’ con Perez grazie al perentorio colpo di testa su punizione calciata dallo stesso Samardzic. Al 36’ Success ha siglato il suo primo gol in questo campionato. Nella ripresa l’Udinese ha controllato senza grossi patemi. La Cremonese, oggi, ha abbandonato molto probabilmente le ultime speranze di salvezza, nonostante gli applausi dei suoi sostenitori a fine gara.