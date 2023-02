Serie A: Kvara-Osimhen, Napoli incontenibile. Toro da sorpasso

SPEZIA-NAPOLI 0-3

47’ Kvaratskhelia su rig., 69’ e 73’ Osimhen

Non ce n’è proprio per nessuno: nell’anticipo domenicale dell’ora di pranzo, la truppa di Spalletti dilaga anche al “Picco” e allunga in classifica. I partenopei, tuttavia, devono attendere la ripresa per superare lo Spezia e poter così festeggiare i +16 in classifica sul duo Inter-Roma (i nerazzurri sono però attesi dal derby di questa sera). I padroni di casa si presentano all’appuntamento in piena emergenza: sono ben dieci gli uomini indisponibili. Assente anche il tecnico Gotti. In attacco debutta dal 1’ l’ultimo arrivato Shomurodov, in coppia con Verde. Minuti iniziali scoppiettanti, con gli “aquilotti” abili a rispondere colpo su colpo alla capolista: la prima chance è per Agudelo che, però, spara alto sopra la traversa. Poi è la volta degli azzurri: Caldara rischia l’autorete, Di Lorenzo manca di un soffio il bersaglio grosso con un gran colpo di testa, Kvaratskhelia fa le prime prove spedendo la sfera di poco a lato, Dragowski nega la rete a Osimhen. Liguri ben disposti in campo e capaci di chiudere i varchi ai devastanti attaccanti al servizio di mister Spalletti.

E’, tuttavia, in avvio di ripresa che il Napoli riesce ad ingranare la marcia giusta sfruttando (come al solito) corsa, gioco ed intensità. Il tecnico di Certaldo ci mette anche del suo, sostituendo uno spento Lozano con un più vivace Politano. Mossa decisiva per sbloccare il match. Nel tentativo di tamponare l’avanzata dell’esterno azzurro, Reca commette il fallo da rigore (tocco di mano in area): dal dischetto è glaciale Kvaratskhelia (47’). La contesa si mette decisamente in discesa per un Napoli, da qui e fino al termine, davvero micidiale. Come si rivela altrettanto micidiale il capocannoniere del torneo, il nigeriano Osimhen. È la sua doppietta a stendere definitivamente i liguri (69’ e 73’) e a chiudere la pratica. Il bomber di Lagos raggiunge così quota 16 marcature stagionali, allungando nella classifica riservata ai migliori goleador. È l’ennesima prova di forza di una squadra insaziabile che sta letteralmente dominando la scena da inizio campionato; una squadra trascinata ancora una volta dall’irresistibile coppia Kvara-Osimhen.

TORINO-UDINESE 1-0

50’ Karamoh

È riuscita l’operazione-sorpasso ai danni dell’Udinese da parte dei granata. L’undici di Juric, in questo senso, ha costretto l’avversario odierno a concludere la settimana con lo stesso stato d’animo d’insoddisfazione con cui era cominciata: lunedì, a causa del pareggio interno 1-1 contro il Verona. Un successo, questo, che serve al Torino anche per mettersi definitivamente alle spalle la delusione patita in settimana in Coppa Italia per via dell’eliminazione subìta contro la Fiorentina, ritrovando quindi il successo che mancava da tre mesi, ora con l’Europa di nuovo nel mirino ma con le prime sei lontane un bel po’. Quota 30 raggiunta è comunque un buon traguardo per la formazione di casa.

Nel 2023, invece, più bassi che alti per l’Udinese: nel nuovo anno è arrivato un solo successo per i friulani, a fronte di due pareggi e tre sconfitte. Un bilancio non certo in linea con le previsioni. A decidere la sfida è Karamoh al 50’: in un primo momento il gol non viene concesso per posizione di fuorigioco, a distanza invece il Var corregge il tiro assegnando la rete. A seguire il Toro sfiora più volte, in contropiede, il raddoppio. Impresa, però, vanificata dall’imprecisione degli attaccanti granata.