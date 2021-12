Serie A: La banda del Gasp colpisce ancora. Il Toro torna al successo

17^ GIORNATA, IL PUNTO – Ibracadabra, ma il Milan non sfonda. La prodezza del “mago svedese” (la 300.ma rete con i club) è servita solo a strappare, allo scadere (92’), un sofferto punticino nella tana della nuova Udinese guidata in panchina dal debuttante Cioffi. Così i rossoneri hanno fallito un’altra occasione per allungare in testa alla classifica. Non sta certamente attraversando un buon momento la squadra di Pioli che, dopo essere stata eliminata dall’Europa, ha accusato una frenata in campionato che potrebbe costargli il sorpasso dell’Inter (i nerazzurri riceveranno a San Siro, questa sera, un Cagliari disperato), ora a -2 dalla vetta. Il derby dello scorso 7 novembre, evidentemente, ha tolto all’undici milanista tutte le sicurezze acquisite nelle prime 11 giornate della stagione, dove erano state conquistate la bellezza di dieci vittorie. Dal pareggio contro i cugini, la fin lì perfetta macchina rossonera ha cominciato ad ingolfarsi e ad accusare una serie di risultati deludenti (soprattutto il doppio ko con Fiorentina e Sassuolo), che hanno permesso alle inseguitrici dirette di assottigliare le distanze dalla capolista.

Nelle ultime 5 uscite, ad esempio, proprio la formazione di Simone Inzaghi è riuscita a recuperare ben 6 punti all’undici di Pioli. È evidente che qualcosa non va e i numerosi infortuni che hanno spesso falcidiato il Milan in questa prima parte di stagione non possono essere reputati la causa di tutti i mali. Una spiegazione ha provato a fornirla il tecnico emiliano nel post della “Dacia Arena”: “Il problema è che stiamo subendo troppe reti da palle perse nostre per alcune scelte poco felici”. In effetti, dalla stracittadina in poi, alcuni giocatori da cui ci si attendeva maggiore qualità e precisione hanno commesso un susseguirsi di errori gravi, soprattutto in fase di impostazione, che sono costati molto cari alla classifica del “Diavolo”. Basti pensare ai due penalty concessi all’Inter per le ingenuità di Kessie e Ballo-Touré, alla papera del portiere Tatarusanu e alle disattenzioni di Theo e ancora Kessie nel pesante ko di Firenze o, ancora, ai regali confezionati dal distratto Bakayoko nella successiva sconfitta contro il Sassuolo.

Anche ieri, nella trasferta friulana, la rete del vantaggio bianconero firmato dal sempre più sorprendente Beto, è giunta per colpa di una difesa scoperta e tradita da un altro errore di impostazione da parte di Bennacer. La speranza alla quale aggrapparsi, a questo punto, è che i giocatori fermi ai box (Calabria, Giroud, Leao, Rebic) possano recuperare quanto prima per permettere al Milan di riprendere il veloce passo di inizio anno, perché il solo e instancabile Ibra non potrà sempre risolvere i guai della propria squadra. Anche da uomini del calibro di Brahim Diaz e Theo Hernandez ci si aspetta maggiore affidabilità. L’eliminazione da ogni torneo europeo, poi, potrà permettere ai rossoneri di concentrarsi solo sull’obiettivo scudetto da ora in poi. Un vantaggio da non sottovalutare, l’Inter di Conte insegna…

Chi non ha smesso di correre e di incantare è, invece, la travolgente Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Viola, strapazzando la Salernitana dell’ex Ribery e ultima in graduatoria per 4-0, ha inanellato la terza vittoria consecutiva confermandosi tra le formazioni più in palla del momento. Impressionante la vena realizzativa di Vlahovic che, grazie ad un’altra doppietta (7 marcature negli ultimi 5 turni), è salito a quota 15 reti sul trono dei cannonieri, staccando momentaneamente Immobile di due lunghezze. Quinto posto solitario per i toscani, che sono andati a +2 sulla Juventus e a -6 dalla zona Champions League. Già, la Juve… la “provincia” ieri è andata di traverso anche ai bianconeri che, al “Penzo” di Venezia, hanno chiuso sull’1-1 dopo essere passati in vantaggio con Morata. Stesso punteggio del Milan ma problemi diversi, perché la compagine di Allegri quest’anno non riesce proprio a fare la voce grossa con le medio-piccole del torneo. Anche in Laguna la “Signora” ha rischiato di affondare così com’era accaduto in precedenza con Empoli, Sassuolo e Verona. Si è interrotta a tre (Champions compresa) la breve serie di successi di una Juve discontinua e sempre più lontana dal quarto posto (ora distante ben 8 punti).

Se un leader carismatico come Ibrahimovic riesce ancora a tenere a galla i propri compagni come è accaduto nella trasferta di Udine (peraltro autore di un gol in acrobazia davvero spettacolare), una delle maggiori difficoltà di questa Juve risiede proprio nell’assenza di uomini in grado di poter trascinare il gruppo nel momento del bisogno. Fino all’anno scorso questo era il compito affidato a Cristiano Ronaldo, ma senza più la stella polare rappresentata dal fenomeno lusitano questa squadra si smarrisce. L’unico in grado di sopperire alla partenza di CR7 sembrerebbe allora Dybala, ma il talento argentino ha accusato l’ennesimo infortunio della stagione (il terzo) che molto probabilmente lo terrà fuori almeno fino all’avvento del 2022. Alternative concrete ora non ce ne sono, né Kaio Jorge appare appartenere alla ristretta categoria dei “predestinati” (fino a qui, comunque, non è mai stato preso veramente in considerazione dal tecnico livornese). Il risultato? Juve sesta a 28 punti dopo 17 giornate: mai così male dal 1998! Non solo, perché ogni paragone con un passato più recente condanna l’Allegri-bis: sono 8 i punti in meno rispetto all’undici di Pirlo, 14 meno della squadra affidata a Sarri, addirittura 20 in meno rispetto all’ultima versione della Juve Campione d’Italia guidata dall’allenatore toscano.

La giornata di campionato si era aperta venerdì sera con la stracittadina di Genova tra i doriani e i rossoblù, terminata sul 3-1 in favore di una Samp sconquassata dalle ultimissime vicende societarie e in cerca di un nuovo proprietario. Almeno sotto l’aspetto prettamente sportivo, D’Aversa e i suoi hanno regalato ai propri sostenitori una piccola soddisfazione e riscattato, in parte, le due sconfitte consecutive con Lazio e Fiorentina. Per il Genoa (che la proprietà l’ha da poco cambiata), invece, le cose cominciano a mettersi davvero male. Neanche il cambio in panchina, con Shevchenko che ha sostituito Ballardini, sembra essere servito per dare una scossa a un gruppo demotivato. Il “Grifone” non vince da ben 14 gare e anche la classifica piange: i rossoblù sono rimasti fermi, in penultima posizione, a 10 punti. Di certo le proibitive sfide in rapida successione con Roma, Milan e Juventus non hanno agevolato il lavoro del tecnico ucraino. Non solo, perché il calendario avverso prevede per il Genoa ancora match molto complicati: dopo il derby, i liguri se la dovranno vedere con Lazio e Atalanta.

LE GARE DI GIORNATA – Dopo tre pareggi di fila, torna a rialzare… le corna il Torino di Juric. Nel lunch match del 17esimo turno, i granata superano per 2-1, fra le mura amiche, il Bologna dell’ex Mihajlovic e scavalcano momentaneamente il Sassuolo al 12esimo posto in classifica. Il Toro disputa un ottimo primo tempo, chiuso in vantaggio grazie alla rete firmata da Sanabria (24’). I piemontesi si fanno preferire soprattutto sul piano dell’intensità e della determinazione; quella determinazione che, invece, è mancata per lunghi tratti dell’incontro ai felsinei. I padroni di casa avrebbero meritato il raddoppio già a chiusura di frazione, se solo il fendente dello stesso Sanabria non avesse centrato la traversa. Il 2-0 invece arriva nel corso della ripresa (69’), quando il tiro di Pobega viene deviato prima da Soumaoro e poi da Skorupski. Il Bologna si desta solo nel finale, in coincidenza dell’ingresso in campo (tardivo) di Orsolini. Proprio il neo entrato trasforma un rigore (79’), concesso per un fallo in area su Sansone. Ma è ormai troppo tardi per la rimonta. L’Atalanta rilancia la propria candidatura allo scudetto e riscatta la cocente eliminazione dalla Champions, rimontando il Verona in trasferta e scavalcando momentaneamente il Napoli al terzo posto in classifica (37 punti). Al “Bentegodi” il solito Simeone illude i gialloblù, poi Miranchuk e Koopmeiners completano il sorpasso. Per la “Dea” è la sesta vittoria di fila. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

TORINO-BOLOGNA 2-1

(24’ Sanabria, 69’ Skorupski su aut., 79’ Orsolini su rig.)

Il Toro torna al successo, dopo tre pareggi, battendo per 2-1 il Bologna. Avvio convincente della formazione granata, decisa e ben organizzata. Rossoblù in affanno, confusi e timidi. Prevedibile il vantaggio degli uomini di Juric: al 24’, su un errore di Skov Olsen, Lukic s’impossessa della sfera e serve Sanabria che non sbaglia. Poco prima dell’intervallo è ancora l’attaccante paraguaiano a far venire i brividi al portiere rossoblù, ma il suo diagonale colpisce il montante. Nel secondo tempo non cambia lo spartito, con il Toro a tenere saldamente in pugno il pallino del gioco. Zima e Sanabria sfiorano il raddoppio, che arriva invece al 69’: tiro violento di Pobega, il pallone subisce una doppia deviazione e l’ultimo a toccarlo prima di varcare la linea di porta è lo sfortunato Skorupski. Il finale si riaccende al 79’, quando Sansone viene atterrato in area: il penalty di Orsolini riduce le distanze. Il Torino, un po’ a fatica, riesce comunque a sfangarla.

HELLAS VERONA-ATALANTA 1-2

(22’ Simeone, 37’ Miranchuk, 62’ Koopmeiners)

Non basta un caparbio Verona per frenare l’irresistibile corsa dell’Atalanta che, al “Bentegodi”, la spunta in rimonta. Primo tempo ad altissimi ritmi su entrambi i fronti, gli scaligeri vanno meritatamente in vantaggio grazie al gol di Simeone al 22’. La “Dea” esce alla distanza: gli orobici colpiscono un palo clamoroso con Pasalic al 33’, poi la pareggiano con Miranchuk al 37’. Nel secondo tempo i nerazzurri fanno decisamente di più, si portano in avanti e creano maggiori occasioni. L’Hellas si mostra meno lucido nelle scelte. Il gol decisivo arriva al 62’: un tiro da fuori di Koopmeiners viene “sporcato” dal tocco di Tameze quel tanto che basta per ingannare il portiere Montipò. Poi ci sono altre occasioni con diverse parate da parte del numero uno gialloblù, qualche mischia davanti a Musso che si fa trovare pronto quando i tiri inquadrano la porta. Alla fine, la banda del Gasp riesce a portarla a casa. Con questo importante successo i nerazzurri scavalcano momentaneamente il Napoli in classifica e si issano al terzo posto. Per il Verona la graduatoria rimane comunque lusinghiera.

Emanuele Tocchi