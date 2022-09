Serie A: La Dea rallenta nel derby, Udinese forza 4! La Lazio non sbaglia

ATALANTA-CREMONESE 1-1 74’ Demiral (A), 78’ Valeri (C) anticipo delle 12.30 – È terminata in parità la sfida tra due squadre che giocano un buon calcio, due squadre di personalità, che non si accontentano mai e che regalano delle belle partite ai loro tifosi. Giusto così per quel che si è visto al “Gewiss Stadium” di Bergamo, per le occasioni e per quanto mostrato da entrambe le formazioni. Il match si apre con gli orobici subito protesi in avanti, ma che devono fare i conti con l’ordinata disposizione tattica dei grigiorossi. È proprio la Cremonese, invece, a rendersi minacciosa per prima con Escalante. Gasperini chiede ai suoi maggiore sforzo nell’area di rigore avversaria e viene accontentato da Muriel e Koopmeiners, entrambi vicini alla rete del vantaggio. La prima frazione, tuttavia, si chiude sullo 0-0. Nella ripresa è ancora l’Atalanta ad insistere, nel frattempo il tecnico di Grugliasco decide di cambiare il duo offensivo. Al 63’ Koopmeiners va in gol grazie ad una perfetta punizione, ma l’arbitro annulla tutto su segnalazione del Var (tocco di mano di Okoli). Gli ospiti faticano a respingere gli assalti della Dea e vengono puniti al 74’ dal colpo di testa di Demiral. Quattro giri di lancetta dopo, tuttavia, è Valeri a ripristinare la parità, sfruttando un’incertezza del portiere Musso. Il punto permette all’Atalanta di rimanere al comando (in compagnia di Napoli e Milan) e di confermarsi come una delle possibili protagoniste di questo campionato. La neopromossa compagine di Alvini, con questo risultato, si è scrollata di dosso l’etichetta di “cenerentola”, dimostrando di potersela giocare sul piano tecnico e di poter mettere in difficoltà chiunque.

BOLOGNA-FIORENTINA 2-1 54’ M. Quarta (F), 59’ Barrow (B), 62’ Arnautovic (B) – I felsinei si aggiudicano il derby dell’Appennino contro la Fiorentina. Il “nuovo” Bologna del post Mihajlovic, inizia subito con un successo prestigioso: 2-1 in rimonta. A breve inizierà l’era di Thiago Motta (presente in tribuna al “Dall’Ara”), nell’attesa la compagine oggi guidata dal fiorentino Vigiani è riuscita a rialzare la testa dopo un inizio di stagione assai deludente. Primo tempo avaro di occasioni: non c’è nulla da segnalare tra due squadre preoccupate più alla fase difensiva. Poi, nel corso della ripresa e nel giro di 8’, il match si accende. Martinez Quarta illude la Viola al 54’, mentre Barrow (59’) e l’incontenibile Arnautovic (62’) approfittano delle gravi disattenzioni della retroguardia allestita da mister Italiano per regalare la prima vittoria stagionale ai rossoblù. Il ko fa scattare un piccolo campanello d’allarme in casa dei toscani, che si devono ora riprendere da questo nuovo tonfo. La Fiorentina, tra l’altro, deve risolvere la sterilità del suo attacco: Jovic non sembra essere entrato ancora in condizione campionato, mentre Kouamé e Sottil sono risultati davvero troppo teneri sulle corsie laterali. Con questa vittoria, i felsinei hanno raggiunto in classifica proprio la formazione viola a quota 6.

LECCE-MONZA 1-1 35’ Sensi (M), 48’ J. Gonzalez (L) – I lombardi trovano il loro primo punto nella massima categoria in casa del Lecce. Un punto utile sia per i giallorossi salentini, sia per la squadra di Giovanni Stroppa che è riuscita finalmente a muovere la classifica. Ma è anche un punto che, verosimilmente, servirà poco a entrambe visto che cercavano la prima vittoria stagionale e nessuno, oggi, è riuscito a centrarla. Vedremo, in particolare, se il primo storico punto del Monza in Serie A basterà per salvare la traballante panchina del tecnico di Mulazzano o, invece, sarà il tempo di voltare pagina. Claudio Ranieri sembrerebbe essere già stato contattato dalla dirigenza brianzola in caso di esonero dell’attuale guida tecnica. In casa Lecce, invece, c’è rammarico per due punti persi e che sarebbero stati meritati per ciò che si è visto in campo. I giallorossi dovranno, però, essere maggiormente incisivi in zona gol. Il terzo punto in classifica permette comunque di presentarsi alla prossima sfida di Salerno con maggiore ottimismo. I padroni di casa provano a sfruttare la velocità di Banda, imprendibile sulla sinistra. Il tentativo di testa di Baschirotto termina di poco fuori. Al 35’, tuttavia, arriva inaspettata la rete del Monza firmata dal nuovo acquisto Stefano Sensi, autore di una punizione perfetta. Il Lecce si riscatta ad inizio ripresa con Gonzalez, appena entrato, che sigla il definitivo 1-1 sfruttando un tap-in sulla corta respinta del portiere avversario Di Gregorio.

SASSUOLO-UDINESE 1-3 33’ Frattesi (S), 75’ e 93’ Beto (U), 91’ Samardzic (U) – Nuova vittoria dei friulani in casa del Sassuolo. Dopo un punto nelle prime due giornate, i bianconeri sembrano davvero volare: nel pomeriggio è arrivato, infatti, il quarto successo consecutivo che segue quelli contro Monza, Fiorentina e Roma. La classifica parla chiaro: ben 13 punti conquistati, dopo 6 partite, per gli uomini di Andrea Sottil! Per gli emiliani, invece, è giunta la prima sconfitta casalinga. La sensazione è che il Sassuolo sia ancora una squadra alla ricerca di una stabilità, di una fisionomia che le consenta, come un anno fa, di diventare magari la mina vagante del torneo. Certo, la gara di oggi deve, per forza di cose, tenere nel giusto conto l’inferiorità numerica che ha colpito i padroni di casa dal finale del primo tempo (43’) a causa del rosso diretto all’indirizzo di Tresoldi, reo di un fallo da ultimo uomo su Success, lanciato a rete. Alla mezz’ora del match, è Frattesi a portare in vantaggio i suoi. Poi, nella ripresa, i friulani si scatenano: al 75’ Beto (appena entrato) dà il via alla rimonta. Poi, nell’extra time, Samardzic e ancora Beto (doppietta) mettono in cassaforte i tre punti.

LAZIO-HELLAS VERONA 2-0 68’ Immobile, 95’ Luis Alberto posticipo delle 18 – La Lazio batte il Verona per 2-0, grazie alle marcature realizzate tutte nel secondo tempo da Immobile e Luis Alberto. Un successo meritato quello dei capitolini, nonostante qualche rischio di troppo. Dopo le fatiche di Europa League, Maurizio Sarri lascia in panchina Luis Alberto e Vecino (autore di una doppietta contro il Feyenoord). In attacco confermato il trio composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Sul fronte opposto il tecnico degli scaligeri, Cioffi, prova a sorprendere i biancocelesti schierando Lazovic e Lasagna alle spalle di Henry, unico terminale offensivo. Sugli esterni agiranno Terracciano e Doig, mentre in linea mediana spazio a Ilic e Veloso. Padroni di casa che si impossessano subito del pallino del gioco, gli ospiti attendono e cercano di ripartire in contropiede. Al 27’ il primo sussulto del match: conclusione dalla distanza di Basic, il pallone viene deviato sul palo dal portiere Montipò. L’Hellas risponde con Henry sul finale di tempo: il tiro dell’attaccante ex Venezia incoccia la parte superiore della traversa. La Lazio fatica a trovare i varchi giusti. Al 68’, tuttavia, su un traversone di Milinkovic-Savic, è Immobile a sbloccare il parziale. Ciro-gol sfiora anche il raddoppio poco dopo, mentre Montipò lo nega a Cancellieri. In pieno recupero, però, Luis Alberto la chiude. È tornata, dunque, al successo la compagine di mister Mau: la Lazio sale così a quota 11. Gialloblù fermi a 5 punti.

Emanuele Tocchi