Serie A: La Dea travolge l’Empoli, pari Bologna e Sassuolo. Primo successo Cagliari

8^ GIORNATA, IL PUNTO – È stato un sabato mozzafiato, quello dell’ottavo turno, tra rimonte da urlo e… botte da orbi. La Serie A ha vissuto, innanzitutto, un pomeriggio contrassegnato dalle due facce contrapposte della Milano calcistica: quella dell’estasi rossonera e quella dell’isteria nerazzurra, con un “ballottaggio” che si è risolto in favore della squadra di Pioli che, grazie al prodigioso sorpasso sul Verona (da 0-2 a 3-2), ha momentaneamente occupato la testa della classifica (22 punti) e solo il Napoli delle 7 vittorie consecutive, nel tardo pomeriggio, potrà ancora scavalcarla. Poco prima, i campioni in carica dell’Inter, al contrario, la testa l’avevano persa veramente in un secondo tempo degno del miglior spaghetti western all’Olimpico contro la Lazio. Il Milan ha confermato tutto ciò che di buono ha proposto fino a questo momento, nonostante le inevitabili difficoltà che possono sempre sorgere dopo due settimane di sosta per le Nazionali e l’infortunio al polso che costringerà il portiere titolare Maignan a rimanere fuori almeno fino all’avvento del 2022. L’undici meneghino ha dimostrato di saper fronteggiare ogni avversità e con un atto di forza notevole ha addirittura saputo ribaltare una situazione molto complicata contro l’invincibile Verona di Tudor, reduce da 4 risultati utili di fila. Alla vigilia del match era lunga la lista degli assenti in casa rossonera perché, oltre al già citato Maignan, anche Theo Hernandez e Brahim Diaz (entrambi positivi al Covid) erano fuori causa. Da quest’anno, tuttavia, grazie all’ottimo lavoro della dirigenza durante il mercato estivo, il club di via Aldo Rossi può contare su una rosa sicuramente più lunga e competitiva. E proprio qui risiede l’abilità del tecnico emiliano, capace di scegliere le pedine giuste a seconda delle situazioni. Ieri la situazione era di piena emergenza, ad esempio, dato che gli ospiti scaligeri dopo appena 22’ erano già sullo-0-2 (Caprari e Barak su rigore). Il “Diavolo” non si è perso d’animo e nel secondo tempo ha rovesciato la situazione in proprio favore grazie alle mosse di Pioli, che ha ridisegnato un Milan a trazione anteriore nella ripresa (sostituendo l’infortunato Rebic con un Leao in stato di grazia, spostando Calabria in mezzo al campo e ordinando al “mastino” Tomori di seguire Caprari come fosse la sua ombra). Il risultato finale è stato sotto agli occhi di tutti: rossoneri primi in classifica e record di punti a inizio stagione (22 sui 24 disponibili).

Ancora più prestigiosa, poi, è stata la rimonta della Lazio sull’Inter, nel primo dei due match clou dell’ottava giornata (stasera è in programma Juventus-Roma). Quella tra i biancocelesti e i nerazzurri è stata a lungo presentata come la sfida tra due grandi “maestri” della panchina: Sarri da una parte e l’indimenticabile ex Simone Inzaghi dall’altra. Lo spettacolo, tuttavia, è stato ben presto sostituito da un eccessivo nervosismo che ha inciso soprattutto sulla sconfitta dei Campioni d’Italia e che ha trasformato il prato dell’Olimpico in un vero e proprio ring pugilistico (nonostante i presupposti da libro “Cuore” che avevano aperto la gara, con i tifosi laziali che hanno accolto la loro ex guida tecnica con uno striscione carico di affetto e riconoscenza: “22 anni con i nostri colori non si dimenticano. Grazie Simone”). Alla fine a spuntarla, per 3-1, è stata la squadra che ci ha creduto di più. La Lazio di Sarri è una formazione ancora imperfetta e dai risultati troppo altalenanti, ma quando salgono in cattedra i suoi uomini migliori (Felipe Anderson, Immobile e Milinkovic Savic ieri tutti in gol) sta dimostrando di potersela giocare alla pari con chiunque. Il “Comandante” ha evidenziato grande coraggio nella scelta iniziale di fare a meno di Luis Alberto e di puntare su un centrocampo maggiormente votato al contenimento più che alla costruzione. Una scelta che non ha pagato nel primo tempo, chiuso con il vantaggio interista firmato dal rigore di Perisic (primo giocatore in A ad aver trasformato i penalty di destro e di sinistro). Nella ripresa, come anticipato, con il salire del nervosismo è calato anche il rendimento degli ospiti che hanno lasciato troppi varchi ai veloci contropiedisti capitolini, fino a perdere la testa in occasione della seconda rete laziale: con Dimarco a terra colpito da Lucas Leiva, l’azione è proseguita e sul ribaltamento di fronte Felipe Anderson ha trafitto Handanovic. Da qui le vibranti proteste dei nerazzurri scaturite in una rissa da saloon (a fine gara ne pagherà le conseguenze anche Luiz Felipe, espulso e in lacrime per… essere saltato amichevolmente in spalle all’ex Correa).

Le lamentele dei nerazzurri, tuttavia, sono apparse totalmente fuori luogo: era stato Lautaro Martinez (tra i più furiosi) a proseguire l’azione con il suo compagno andato out. Giusto, dunque, confermare il 2-1 biancoceleste. Più che legittime le dichiarazioni di mister Sarri nel post: “Queste scene si vedono solo in Italia, perché in Premier non ho mai visto una squadra chiedere di buttare la palla fuori, esclusi ovviamente i casi di colpi alla testa. In più chiederlo in un momento in cui è la stessa squadra che si lamenta ad andare per prima alla conclusione, mi sembra un po’ eccessivo”. Per l’Inter è arrivata, dunque, la prima sconfitta stagionale in campionato. Da sottolineare anche la grande sportività di Simone Inzaghi che ha riconosciuto i meriti dei suoi ex giocatori senza per altro addossare giustificazioni e fare riferimento alle situazioni dei sudamericani (come Lautaro e Correa), aggregati al gruppo solo la sera precedente dopo gli impegni in Nazionale. In una gara decisa più dagli episodi che da una prestazione deludente dei suoi, il più giovane dei fratelli Inzaghi può comunque essere soddisfatto del proprio gruppo. Vero che i meneghini ora hanno cinque punti di svantaggio rispetto ai “cugini” rossoneri, ma c’è ancora tutto il tempo per recuperare terreno e questa squadra ha tutte le carte in regola per bissare il titolo. L’unico aspetto sul quale si dovrà lavorare, semmai, è quello relativo alla tenuta psicologica: ieri l’eccesso di nervosismo, ad esempio, è costato caro alla “Beneamata”. In ottica salvezza importante anche la rimonta dello Spezia, che ha battuto per 2-1 la Salernitana centrando il secondo successo nella sfida tra neopromosse dopo quello ottenuto sul Venezia. Dopo il vantaggio di Simy che ha illuso i campani, è stato Kovalenko a trascinare alla vittoria i suoi: il centrocampista ucraino ha prima fornito l’assist per il gol di Strelec e poi ha siglato una rete strepitosa.

LE GARE DI GIORNATA – Il lunch match dell’ottava giornata vede il Cagliari protagonista. La formazione di mister Mazzarri, infatti, riesce a centrare la prima vittoria stagionale dopo aver battuto una Samp in piena crisi per 3-1. Risultato preziosissimo per i sardi, che abbandonano l’ultimo posto in classifica e possono iniziare a riprendere un po’ di fiato, agganciando tra l’altro gli stessi doriani a quota 6. Da segnalare la doppietta di un travolgente Joao Pedro, ora a 6 reti totali e al secondo posto nella classifica marcatori in compagnia di Destro e Dzeko. Gira tutto storto, invece, ai liguri oggi apparsi particolarmente nervosi e fuori partita (espulso anche l’allenatore D’Aversa). Per i blucerchiati è crisi nera: un punto nelle ultime 4 uscite. L’Atalanta liquida la pratica Empoli a suon di gol: 4-1. Torna titolare Ilicic e lo sloveno non delude le aspettative: con una doppietta e una prestazione maiuscola mette le ali alla “Dea”. Unico neo il rigore fallito. L’Udinese ridotta in dieci per l’espulsione di Pereyra nel primo tempo (doppio giallo), limita i danni ed esce con un prezioso pareggio dalla sfida con il Bologna: a Barrow risponde Beto. L’ex di turno, Scamacca, sigla una doppietta al Genoa in 4’ (tra il 17’ e il 21’), ma Destro e il giovane messicano Vasquez al fotofinish pareggiano i conti. Termina 2-2 la sfida tra Genoa e Sassuolo. Di seguito le sintesi di tutte le gare pomeridiane:

CAGLIARI-SAMPDORIA 3-1

(4’ e 94’ Joao Pedro, 74’ Caceres, 82’ Thorsby)

I sardi conquistano il primo successo in questo campionato ai danni della Samp e l’agganciano in classifica (6 punti). 3-1 il finale alla “Sardegna Arena”. Match subito in discesa per i rossoblù, che affondano il colpo già al 4’: sul calibrato cross di Keita, Joao Pedro anticipa tutti e con un poderoso colpo di testa gonfia la rete. Candreva prova a riportare in gara i suoi, ma il suo diagonale colpisce il palo. Nella ripresa i padroni di casa raddoppiano al 74’: Thorsby devia nella propria porta il fendente di Caceres. Lo stesso centrocampista norvegese, tuttavia, ha modo di rifarsi poco dopo siglando il gol della bandiera (82’). Il forcing finale dei doriani non produce effetti è, anzi, ancora la squadra di Mazzarri e calare il tris finale ancora con Joao Pedro in pieno recupero (94’).

EMPOLI-ATALANTA 1-4

(11’ e 26’ Ilicic, 30’ Di Francesco, 49’ Viti su aut., 88’ Zapata)

Larga vittoria degli orobici ad Empoli. Rimette entrambi i piedi nella zona Coppe la formazione di Gasperini, che riparte dal “Castellani” con un carico di tre punti tutt’altro che scontato alla vigilia (compresi i quattro gol all’attivo). In ogni caso i nerazzurri allungano la loro striscia positiva in trasferta: non perdono dalla gara di San Siro dello scorso marzo, quando furono superati per 1-0 dall’Inter di Conte. Sostenere adesso che ai bergamaschi manchi ancora qualche punto in classifica per tornare veramente protagonisti, sarebbe scontato… come dire che ad un latitante manca la reperibilità. Un gol e due salvataggi sul fronte opposto, entrambi di Demiral. Oggi l’Empoli ha perso una battaglia, ma il campionato continua. A favore dei toscani parlano anche la competenza e la dedizione al lavoro del tecnico Andreazzoli, sottovalutato quanto basta per non accorgersi di finire sistematicamente in fuorigioco quando se ne disconoscono i meriti e talvolta succede. Da segnalare come Ilicic (doppietta) segni ininterrottamente da ben 11 campionati, spesso tra l’altro proprio contro l’Empoli: lo sloveno ha segnato in 5 presenze ben 6 reti alla formazione azzurra. Spettacolare ma poco utile il gol della bandiera siglato dal figlio d’arte, Federico Di Francesco.

GENOA-SASSUOLO 2-2

(17’ e 21’ Scamacca, 27’ Destro, 89’ Vasquez)

Partita densa di episodi e densa anche di verifiche nel dopo gara. Tanto Var e tante situazioni al limite (anche una mezza rissa nel finale) per riassumere l’incontro/scontro tra i liguri e i neroverdi. In quattro minuti l’ex Scamacca firma una doppietta, accorcia le distanze Destro quando il Genoa sembrava essere sparito dal campo e invece si riaccende la gara per i rossoblù. Vengono annullati tre gol. L’inseguimento del pari si corona la minuto 89 con il gol da parte del difensore (esordiente dal 1’) messicano Vasquez che, da azione d’angolo, segna il pari definitivo. Poi c’è tempo per altri due gol dall’ex della partita Scamacca, che sfiora la tripletta nella ripresa, un paio di parate importanti da parte di Sirigu e un palo di Djuricic. Si muove la classifica di entrambe le formazioni, che rispettano un po’ i pronostici: Genoa che inizia in sordina e finisce rimontando, Sassuolo con maggiori difficoltà nella seconda parte delle gare. Un pareggio tutto sommato giusto.

UDINESE-BOLOGNA 1-1

(67’ Barrow, 82’ Beto)

Partita bella e combattuta alla “Dacia Arena”, soprattutto nel secondo tempo, finita in parità. Risultato giusto, perché l’Udinese, in dieci per l’espulsione di Pereyra per doppia ammonizione, ci ha creduto anche dopo il gol di Barrow nel corso della ripresa. Rete del pareggio ad opera di Beto, sebbene contestata per un presunto fallo di Becao su Skorupski il portiere felsineo. Bologna che crea di più nel corso di tutti i 90’, ma nella ripresa la squadra di Gotti ha avuto le sue occasioni e il suo carattere indomito.