Serie A: La Fiorentina non si ferma, punti salvezza per Cagliari e Salernitana

Terza vittoria consecutiva per la Fiorentina che piega di misura in casa per 1-0 il Venezia. Ai viola di Vincenzo Italiano basta una rete segnata al 30′ da Torreira, in gol in mischia sugli sviluppi di una punizione di Biraghi. I Lagunari non riescono a creare occasioni chiare nella ripresa e fanno i conti con la loro settima sconfitta consecutiva.

Due risultati importanti soprattutto in ottica salvezza. La Sampdoria cade in casa contro la Salernitana e adesso rischia grosso. Per i Campani due reti nei primi 5′ di gioco prima con uno stacco di testa di Fazio e successivamente con un bel tiro rasoterra di Ederson. Caputo accorcia al 32′ ma i doriani non riescono a rimontare i granata.

L’Udinese rifila un poker all’Empoli che ormai non riesce più a vincere, sedicesima partita consecutiva senza vittoria. Terzo successo consecutivo per i friulani, in vantaggio al 6′ grazie all’autogol di Ismajli. Raddoppia Deulofeu a inizio ripresa. Pinamonti accorcia su rigore, ma Pussetto e Samardzic chiudono i conti 4-1.

Dopo cinque sconfitte consecutive il Cagliari torna a vincere battendo alla Unipol Domus il Sassuolo per 1-0, decisivo un gol di Deiola, che al 42’ mette in rete un cross dalla destra di Marin.