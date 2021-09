Serie A: La Fiorentina passa a Udine, vittorie per Empoli e Sassuolo

6^ GIORNATA, IL PUNTO – In attesa del Napoli, comanda la Milano…rossonera. Al momento sembra essere proprio questo il leitmotiv del campionato, una sfida al vertice a due tra la squadra di Pioli e quella di Luciano Spalletti che, nel posticipo serale contro il Cagliari, potrebbe addirittura inanellare la sesta vittoria consecutiva. E se non fosse stato per un’Atalanta tornata finalmente a recitare ad alti livelli sul prestigioso palcoscenico di San Siro, oltre che per il rigore fallito da Dimarco, oggi avremmo potuto includere sicuramente anche l’Inter nel gruppo delle migliori di questo primo scorcio stagionale. La città della moda è dunque tornata ad essere anche il centro di gravità permanente del calcio nostrano, perché se è vero che il Milan non sbaglia mai un colpo è altrettanto vero che l’undici nerazzurro, affidato alle sapienti mani di Simone Inzaghi dopo il biennio contiano, continua ad esprimere un gioco propositivo ed efficace anche se a discapito del risultato, a dimostrazione che il mercato estivo potrebbe non aver stravolto così tanto le gerarchie. Certo, il percorso è ancora lungo e irto di ostacoli, ma per il momento la classifica pare essere un’estensione di quella definitiva dello scorso maggio.



Il Milan ha confermato anche nell’anticipo con lo Spezia il suo ottimo momento, nonostante le perduranti assenze di Ibrahimovic e Kjaer (il difensore danese dovrebbe rientrare per la sfida Champions contro l’Atletico Madrid di martedì), due colonne portanti della formazione meneghina. Ma risiede proprio in questo aspetto il segreto dei rossoneri: riuscire comunque a superare le difficoltà di formazione, rappresentate dagli infortuni dei giocatori più esperti, con la forza delle idee e la qualità dei giovani. Nel segno della gioventù (e nel nome del padre) il Milan ha infatti sbloccato il match del “Picco”. Rispetto al successo sul Venezia di mercoledì, mister Pioli ha potuto almeno contare sul rientro di un centravanti puro come Giroud. A timbrare il cartellino, tuttavia, è stato il 19enne Daniel Maldini alla sua gara d’esordio da titolare. Una rete che farà senz’altro storia, dato che si tratta di un evento senza precedenti in Serie A: quella dei Maldini, infatti, è la prima generazione nonno, padre e figlio ad andare in rete nel nostro campionato. Daniel c’è riuscito a 13 anni di distanza da papà Paolo (risale al marzo del 2008, contro l’Atalanta, il suo ultimo gol in maglia rossonera) e a 60 da nonno Cesare (settembre 1961 contro il Catania). La mano di Pioli, poi, si è fatta vedere soprattutto in occasione dei cambi dopo il momentaneo pareggio dello Spezia e, in particolare, grazie alla mossa di inserire Brahim Diaz (classe 1999) all’82’ al posto di Kessié: al numero 10 spagnolo sono bastati 4 minuti per siglare il definitivo 2-1 e riportare così il Milan al primo posto provvisorioa quota 16. Una prova di grande carattere quella del “Diavolo”. Bisognerà capire ora se ciò che basta in Italia sarà sufficiente anche nella più importante competizione europea.



Non ha vinto ma sicuramente ha dato prova di possedere enormi qualità l’Inter, impegnata nel match clou del “Meazza” contro l’Atalanta. Il pirotecnico 2-2 finale è apparso il risultato più giusto al termine della gara più emozionante fin qui giocata. I padroni di casa non hanno conquistato i tre punti perché di fronte si sono ritrovati una “Dea” nuovamente organizzata e spettacolare come non si vedeva da tempo. Come d’altronde sono state straordinarie le prime due reti realizzate durante i 90’: la terrificante volèe di Lautaro Martinez sull’assist pennellato di Barella e l’1-1 firmato dalla sassata mancina, carica di effetto, di Malinovskyi. Il centrocampista sardo e l’attaccante argentino, tra l’altro, hanno raggiunto alcuni record personali: l’ex Cagliari ha preso parte ad almeno un gol in tutte le sue presenze dell’attuale torneo, mentre “el Toro” di Bahìa Blanca ha raggiunto per la prima volta quota quattro marcature nelle sei giornate iniziali di campionato. Bene anche Dzeko, ancora una volta in rete e proprio contro una delle sue vittime predilette (l’Atalanta) insieme al Bologna (7 marcature ad entrambe). Si è interrotta dopo 18 gare la serie interista di successi casalinghi, anche se Inzaghi può comunque dirsi soddisfatto dei suoi soprattutto in chiave futura. Bisognerà però limare il più possibile le numerose fasi altalenanti nella stessa gara della solita “pazza” Inter.



E’ cominciata con un rocambolesco 3-3 la nuova avventura del Genoa targato “made in Usa” (dopo 18 anni di presidenza, Enrico Preziosi ha ceduto il club ligure al fondo statunitense 777 Partners grazie ad un affare da 150 milioni). I rossoblù, sotto di due reti contro il Verona, sono riusciti a ribaltare il risultato prima di farsi definitivamente raggiungere nel recupero dal gol di Kalinic. Da segnalare la doppietta di uno scatenato Mattia Destro. Per Tudor e gli scaligeri si è trattato di un altro punto prezioso dopo il successo con la Roma e il 2-2 di Salerno.

LE GARE DI GIORNATA – La domenica calcistica si è aperta con il successo in bianco e… nero per la Juve, impegnata allo “Stadium” contro la Sampdoria. Il 3-2 finale, infatti, è un risultato che descrive al meglio la difficoltà della squadra di Allegri a chiudere le partite una volta andata in vantaggio. In questo caso sul… doppio vantaggio, dato che i bianconeri erano sul 2-0 trascorsi 43’. Poi è successo di tutto: Yoshida ha accorciato, Locatelli ha timbrato il suo primo gol con la nuova casacca e Candreva ha riaperto il match per i doriani, i quali hanno fatto trascorrere gli ultimi dieci minuti di paura a una formazione ancora troppo distante da quella che per quasi un decennio aveva dominato in lungo e in largo nel nostro calcio. Per la Juve si tratta del secondo successo consecutivo (dopo un altro sofferto 3-2), il primo dell’anno fra le mura amiche e pazienza se la prestazione è stata ancora una volta ben al di sotto delle aspettative. Visto il momento, d’altronde, sarebbe stato troppo chiedere qualcosa di più, soprattutto ad un club che ha sempre fatto del risultato l’unico motivo di vita. I veri guai per i bianconeri, semmai, sono altri: quelli rappresentati dai nuovi infortuni di natura muscolare di Dybala e di Morata, ad esempio. Il talento argentino è stato costretto ad uscire dal campo (in lacrime) dopo appena 20’ di gioco e dopo la rete del vantaggio al 10’. Stessa sorte per lo spagnolo sul finire della partita. Entrambi dovrebbero saltare il prestigioso scontro Champions con il Chelsea. Per Max Allegri sarà un’altra situazione difficile da gestire. Alla Fiorentina basta un rigore trasformato da Vlahovic per aggiudicarsi il match di Udine, poi nel corso della ripresa è il portiere Dragowski a difendere il risultato: la formazione di Italiano sale così al quinto posto a 12 punti. Poker dell’Empoli in casa sul Bologna (4-2), mentre Berardi regala i tre punti al Sassuolo. Di seguito le sintesi delle gare pomeridiane:

JUVENTUS-SAMPDORIA 3-2

(10’ Dybala, 43’ Bonucci su rig., 44’ Yoshida, 57’ Locatelli, 83’ Candreva)

Secondo successo (sofferto) consecutivo per la Juve, che nel lunch match di giornata batte per 3-2 una Sampdoria tenace. Primi 20’ in chiaroscuro per Paulo Dybala: il 10 argentino sigla la rete del vantaggio bianconero (10’), poi è costretto al forfait per un guaio muscolare che lo obbliga ad uscire in lacrime dal terreno di gioco. Nonostante l’inconveniente la compagine di casa continua a premere sull’acceleratore: Chiesa e Morata sfiorano il raddoppio. Lo spagnolo, in particolare, appare poco lucido in zona gol. E’ allora un calcio di rigore a permettere a Bonucci di portare i suoi sul 2-0 (braccio di Murru in area). La reazione dei blucerchiati non è tardiva: Perin si oppone come può a Quagliarella e Yoshida di testa ne approfitta (44’). Nella ripresa, Locatelli sfrutta uno svarione difensivo avversario per brindare al suo primo centro in maglia bianconera (57’). L’undici di D’Aversa non molla: Candreva all’83’ riduce ancora il passivo, ma la rimonta non riesce.

EMPOLI-BOLOGNA 4-2

(1’ Bonifazi su aut., 11’ Barrow, 31’ Pinamonti, 54’ Bajrami su rig., 77’ Arnautovic, 90’ S. Ricci)

Sale a 9 punti in classifica l’Empoli di Andreazzoli, al termine di una bellissima partita disputata fra le mura amiche del “Castellani”. Vivace, ricca di capovolgimenti di fronte la squadra toscana che, nel momento di peggior sofferenza, è riuscita a chiudere sul 4-2 con un bellissimo gol di Ricci il match con il Bologna. Felsinei sfortunati per aver colpito due traverse, ma alla formazione di Mihajlovic resta anche il rammarico di aver fallito un rigore con Arnautovic. Cosa che invece non ha fatto l’Empoli. L’autorete di Bonifazi apre il tabellino, i rossoblù la pareggiano con Barrow, poi Pinamonti alla mezz’ora porta i suoi sul 2-1. Nella ripresa al 54’ Bajrami trasforma dal dischetto e al 77’ segna Arnautovic per gli ospiti. Chiude la partita Ricci al 90’.

SASSUOLO-SALERNITANA 1-0

(54’ Berardi)

Partita tesissima, intensa, ma non molto spettacolare e soprattutto condizionata da una pioggia battente a Reggio Emilia. Al “Mapei” la spunta il Sassuolo per 1-0. E’ Berardi a risolvere la pratica Salernitana al 54’. La freschezza, la velocità e il talento dei neroverdi hanno finito col prevalere rispetto alla fisicità e la sostanza dei granata. E’ stato un pezzo di bravura di Boga a mandare in rete l’esterno della Nazionale, il quale ha schiacciato di testa superando il portiere avversario Belec. Da qui contropiedi a profusione per il Sassuolo che non sono riusciti ad andare a segno. Rogerio ha salvato sulla linea un delizioso colpo di tacco di Bonazzoli, questa anche l’occasione più ghiotta per la formazione allenata da Castori. Simy ha invece fallito diversi colpi di testa sotto porta. Il Sassuolo di Dionisi sale a quota 7 in classifica, mentre la Salernitana rimane all’ultimo posto con un punto.

UDINESE-FIORENTINA 0-1

(16’ Vlahovic su rig.)

Viola-park in versione esterna, ma più che montagne russe quest’oggi un vero e proprio auto-scontro: duelli fisici in ogni parte del campo tra toscani e friulani. La Fiorentina, dopo la sconfitta di martedì sera contro l’Inter, ritrova i tre punti. Per l’Udinese è stata, invece, una settimana da dimenticare sul piano dei risultati: in tre gare nessun punto all’attivo contro Napoli, Roma e Fiorentina. Per i viola (oggi in tenuta gialla) tornare ad Udine è ancora un’amarezza particolare: qui persero per sempre il Capitano, Davide Astori, all’inizio di marzo di tre anni fa. Decisivo un penalty trasformato da Vlahovic al 16’, per un fallo commesso da Wallace su Bonaventura. Pochi i tiri in porta nella prima frazione da una parte e dall’altra, ma Fiorentina che in virtù di un maggiore possesso palla ha cercato di mandare a vuoto la densità avversaria esercitata a centrocampo, alternando le insidie lungo le fasce. Ripresa, se non a senso unico, nettamente favorevole ai padroni di casa che hanno trovato sulla loro strada un grandissimo Dragowski, oggi per distacco il migliore in campo.